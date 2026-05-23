Lý Sơn cảnh báo

Chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo du khách không bước ra khu vực sát mép vách đá trên đỉnh núi Thới Lới (đặc khu Lý Sơn) để chụp ảnh, do tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã.

Vách đá với cảnh biển phía sau khiến nhiều du khách tìm đến chụp ảnh, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Linh Xinh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết thời gian qua, tình trạng du khách bước ra khu vực ngoài hộ lan (sát mép vách đá) chụp ảnh vẫn tiếp diễn, dù địa phương đã nỗ lựa cảnh báo bằng cách lắp hộ lan trên tuyến đường dẫn lên đỉnh núi Thới Lới và đặt biển cảnh báo.

Khu vực này thu hút du khách vì có thể ngắm toàn cảnh đặc khu, nhưng lại rất nguy hiểm, độ dốc cao kèm theo bề mặt đá bị phong hóa nên dễ trượt ngã. Chưa kể, gió lớn cũng có thể gây ra những tai nạn ngoài ý muốn.

"Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các công ty du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn để tuyên truyền, cảnh báo cho du khách về khu vực ngoài hộ lan đỉnh núi Thới Lới nói riêng và những khu vực nguy hiểm tại Lý Sơn nói chung. Việc nâng cao ý thức là rất quan trọng, khi lượng khách đến đặc khu ngày càng đông", ông Thảo nói.

Khung cảnh Lý Sơn nhìn từ đỉnh núi Thới Lới. Ảnh: Chụp Choẹt Sài Gòn.

Núi Thới Lới là ngọn núi lửa lớn và cao nhất tại đặc khu Lý Sơn, với đỉnh núi cao hơn 149 m so với mực nước biển. Đỉnh núi này có lịch sử hình thành từ 5 ngọn núi lửa đã tắt từ lâu nằm ở phía Đông đặc khu. Quá trình phun trào của núi lửa cũng tạo nên vách đá cao sừng sững bên bờ biển.

Ngoài ra, Thới Lới còn là thắng cảnh nổi tiếng tại đây, vừa có hồ nước ngọt trên đỉnh vừa có hang đá dưới chân núi và nhiều di chỉ khảo cổ chìm trong lòng đất.

Trước đó, địa phương cũng từng cảnh báo du khách không leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh, bởi hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn có thể làm hư hại di tích quốc gia của Lý Sơn.

Núi Thới Lới nhìn từ trên cao. Ảnh: Blog Của Rọt.

Ngày 19/5, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố danh sách những điểm đến nổi bật gần đây được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất hè này, với thời gian tìm kiếm ngày 1/1-30/4, áp dụng cho các kỳ lưu trú ngày 1/6-31/7. Trong đó, Lý Sơn là điểm đến nội địa có mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất. Chứng tỏ sức hút của đặc khu so với các điểm du lịch biển đảo miền Trung.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, toàn bộ 119 cơ sở lưu trú tại đặc khu Lý Sơn đã kín phòng từ sớm, lượng khách đạt 17.000 lượt. Sự trở lại của tàu cao tốc Phú Quốc Express tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi), giảm giá vé đã kéo thêm khách đến đặc khu. Ngoài ra, năm 2025, Lý Sơn cũng đón khoảng 187.500 lượt khách.