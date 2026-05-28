Trùm khăn, đội nón kín mít tắm biển Sầm Sơn

Nắng nóng gay gắt nên hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm mát. Cảnh tắm biển khác lạ là nhiều người phải quàng khăn, che kín mặt, đội mũ nón để tránh nắng.

Những ngày này, địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra đợt nắng nóng gay gắt ở mức nhiệt 38-40 độ C. Hàng nghìn du khách và người dân khắp nơi đổ về biển Sầm Sơn để tắm giải nhiệt.

Dù là ngày đầu tuần, càng về chiều lượng người đổ về biển càng đông. Họ tắm thành từng nhóm dọc bãi biển trải dài.

Giữa cái nóng oi nồng của những ngày đầu hè, nhiều người đi tắm biển vẫn không quên quàng khăn, che kín mặt để tránh nắng.

"Khi các con bắt đầu nghỉ hè cũng là lúc thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng nên chiều nào gia đình tôi cũng đưa con ra biển. Ở nhà rất nóng và ngột ngạt, ra biển vừa mát, vừa để các cháu vui chơi", chị Trang (phường Hạc Thành) cho hay. Trong ảnh, nhiều người già, trẻ nhỏ đi tắm biển đều trang bị mũ, nón, khăn đội đầu che nắng.

Nhiều du khách cho biết dù lượng người đổ về rất đông, biển Sầm Sơn vẫn là lựa chọn phù hợp để "trốn nóng" bởi khoảng cách di chuyển thuận tiện, dịch vụ đa dạng.

Lực lượng cứu hộ giám sát và cảnh báo du khách không di chuyển ra các vùng nước nguy hiểm khi tắm.
Dự báo trong vài ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, lượng khách về các bãi biển như Sầm Sơn được dự báo còn tăng mạnh, nhất là vào dịp cuối tuần.

Phạm Trường/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

