Tăng cường tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn dịp cao điểm hè

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, tàu cao tốc Phú Quốc Express tăng thêm một tàu chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) từ ngày 30/5.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 28/5, đại diện Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) cho biết từ ngày 30/5, ngoài tàu cao tốc Phú Quốc Express 27 đang đang khai thác, đơn vị bổ sung tàu cao tốc Phú Quốc Express 5 với sức chứa 286 chỗ, chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp cao điểm hè, đơn vị còn mong muốn phục vụ tốt hơn trong giai đoạn tới.

Tàu cao tốc 2 thân Phú Quốc Express 5 với boong rộng. Ảnh: ĐVCC.

Sau khi tàu Phú Quốc Express 5 ra mắt, lịch vận hành tuyến này tăng lên 4 chuyến đi và 4 chuyến về mỗi ngày. Du khách có thể đặt vé trên hệ thống hoặc mua vé trực tiếp tại cảng Sa Kỳ và Bến Đình.

Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn khởi hành 7h, 8h30, 10h, 12h.

Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ khởi hành 8h30, 10h45, 12h15, 14h15.

"Công ty tiếp tục đưa thêm tàu chở khách ra đặc khu như cam kết với chính quyền địa phương. Lượng khách đang có xu hướng tăng mạnh khi giá vé và tàu đã ổn định, tháng 6 là cao điểm nhất. Trong quá trình khai thác sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tăng chuyến", đại diện này nói.

Giá vé có thay đổi so với thời điểm mới khai thác lại tuyến này, chính thức áp dụng mức 182.000 đồng/người lớn, 128.000 đồng/trẻ em, 147.000 đồng/người cao tuổi, 112.000 đồng/người khuyết tật, 149.000 đồng/người địa phương, 102.000 đồng/hướng dẫn viên. Riêng vé VIP có giá 238.000 đồng/người.

Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Blog Của Rọt.

Trước đó, giữa tháng 4, sau hơn 2 năm tạm dừng, tàu cao tốc Phú Quốc Express hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, giảm giá vé trước thềm cao điểm 30/4-1/5, trong bối cảnh vé ra đặc khu tăng giá.

Với việc bổ sung tàu Phú Quốc Express 5, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hiện có 6 phương tiện hoạt động, tăng năng lực phục vụ hành khách.

Dịp cao điểm hè năm nay, Lý Sơn là điểm đến nội địa có mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất trong danh sách những điểm đến nổi bật gần đây được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất hè này, với thời gian tìm kiếm ngày 1/1-30/4, áp dụng cho các kỳ lưu trú ngày 1/6-31/7, do nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố ngày 19/5.

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, trong 4 tháng đầu năm 2026, đặc khu có bước phát triển tích cực, lần đầu ghi nhận hơn 3.200 lượt khách quốc tế, tổng lượng khách đạt trên 56.000 lượt, khẳng định sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của điểm đến biển đảo.