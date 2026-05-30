Đà Nẵng chấn chỉnh lều trại tự phát quanh bán đảo Sơn Trà

Thông qua những phản ánh của du khách về việc dựng lều trái phép, gây mất vệ sinh tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), cơ quan chuyên môn địa phương đã chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý.

Lực lượng chức năng tháo dỡ lán trại quanh bán đảo Sơn Trà vào ngày 1/5. Ảnh: UBND phường Sơn Trà.

Cuối tháng 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực tuyến biển và bán đảo Sơn Trà để xử lý, chấn chỉnh tình trạng các hộ bán buôn bán trái phép, xả rác và dựng lều cắm trại tự phát.

Đồng thời, thành phố cũng tăng cường kiểm soát vệ sinh, an toàn tại bãi biển Mỹ Khê, dựa trên phản ánh của du khách về việc xả rác và để lại vật sắc nhọn trên biển.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, du khách bằng hệ thống loa phát thanh, bảng nội quy và các nền tảng thông tin. Trong những dịp cao điểm sắp tới, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Người kinh doanh và du khách tự trải bạt ăn uống, dựng trại và đốt than nướng BBQ trên bán đảo. Ảnh: UBND phường Sơn Trà.

Trước đó, trong ngày và tối 30/4, Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp với các lực lượng chức năng phường kiểm tra bán đảo Sơn Trà. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch tự ý dựng lều vui chơi, ăn uống cho du khách ở khu vực Suối Rạng và Bãi Nam bị lập biên bản, bởi cơ quan chức năng chưa cấp phép cắm trại qua đêm tại đây.

Đầu tháng 5, các lực lượng chức năng phường Sơn Trà tiếp tục ra quân tuần tra, xử lý và tháo dỡ nhiều hạng mục, lán trại tự phát quanh bán đảo Sơn Trà.

Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ hệ sinh thái, phòng chống cháy rừng, đảm bảo mỹ quan cho bãi biển và an ninh quốc phòng cho khu vực này.

Bán đảo Sơn Trà nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hiếu, Mạnh Thắng.

Năm 2023, tờ báo NZ Herald News (New Zealand) đã đưa biển Đà Nẵng vào danh sách 7 bãi biển hàng đầu thế giới nhờ bờ cát dài và đẹp, làn nước xanh trong, thích hợp cho du khách tắm nắng, lướt sóng, chèo kayak.

Tháng 5 năm nay, Lonely Planet (một nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng) công bố danh sách điểm đến châu Á mùa hè, trong đó Đà Nẵng xếp thứ 2. Thành phố được đánh giá là "thiên đường" cho người yêu hoạt động ngoài trời, với các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước.

Trong quý I/2026, Đà Nẵng đón khoảng 4,2 triệu lượt khách. Khách quốc tế đạt hơn 2,3 triệu lượt.

Năm 2025, thành phố này ghi nhận sự bứt phá du lịch với hơn 17,3 triệu lượt khách, mang lại doanh thu vượt 60.000 tỷ đồng .