Khách Việt chi trung bình 25 triệu đồng/người đi Thái Lan

Giá vé hợp lý, chuyến bay gần, nhiều trải nghiệm mới cùng sự tương đồng văn hóa giúp Thái Lan nhiều năm liền giữ vị trí điểm đến nước ngoài được khách Việt yêu thích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Thái Lan ngày 27-29/5, theo lời mời của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và phu nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Năm nay đúng dịp Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Dưới góc độ du lịch, Thái Lan là điểm đến quen thuộc đối với du khách Việt Nam. Ngược lại, lượng khách Thái Lan đến Việt Nam trong thời gian gần đây phục hồi và tăng trưởng tích cực sau đại dịch Covid-19.

Nhân sự kiện này, Tri Thức - Znews có cuộc trao đổi với ông Theeraphong Phichitkawin, Giám Đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), văn phòng đại diện tại TP.HCM, về tổng quan tình hình du lịch song phương.

Đà phục hồi tích cực

Sau đại dịch, tình hình trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan ghi nhận những tín hiệu phục hồi ra sao, thưa ông?

Theo đánh giá của TAT, tình hình du lịch Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn gần đây phục hồi rất tích cực và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt sau đại dịch Covid-19.

Việt Nam hiện là một trong những điểm đến quốc tế đường ngắn được du khách Thái Lan yêu thích, đặc biệt trong khu vực ASEAN. Ở chiều ngược lại, khách Việt từ lâu xem Thái Lan là điểm đến "đi mãi không chán".

Trước đại dịch (năm 2019), đã có hơn 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Thái Lan, trong khi Việt Nam cũng đón gần 500.000 lượt khách Thái Lan.

LƯỢNG KHÁCH THÁI LAN ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2019-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 509.802 0 0 202.246 489.174 418.054 457.775

Những yếu tố nào đang thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách hai chiều Việt Nam - Thái Lan?

Theo tôi, có nhiều yếu tố đang thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Theeraphong Phichitkawin, Giám Đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), văn phòng đại diện tại TP.HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước hết là lợi thế về vị trí địa lý gần, thời gian bay ngắn và mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đó, sự tương đồng về văn hóa nhưng vẫn giữ được những nét bản sắc riêng cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt giữa hai thị trường.

Ngoài ra, sự đa dạng về sản phẩm và trải nghiệm của cả Việt Nam và Thái Lan cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng khách hai chiều.

Song song, sự phát triển mạnh của mạng xã hội cùng các KOLs, influencers (người có sức ảnh hưởng) và nền tảng nội dung số như TikTok, Facebook hay Instagram cũng góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến và tạo cảm hứng du lịch rất lớn cho du khách hai nước.

Một yếu tố quan trọng khác là mối quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng gắn bó. Trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay sẽ tạo thêm động lực rất lớn để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối người dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Đến Việt Nam đi cà phê, mua 'local brand'

Thống kê quý I cho thấy lượng khách Thái Lan sang Việt Nam tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Chân dung và hành vi trải nghiệm của thị trường này có gì thay đổi so với trước?

Du khách Thái Lan hiện nhìn nhận Việt Nam là một điểm đến "mới mẻ nhưng chi phí rất hợp lý" (new experience but affordable). Mỗi địa phương của Việt Nam đang đáp ứng rất tốt một nhu cầu riêng biệt của họ.

Đà Nẵng hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa du lịch biển và nghỉ dưỡng hiện đại; Hội An được yêu thích bởi không gian cổ kính, lãng mạn, đánh trúng xu hướng chụp ảnh check-in; Hà Nội tạo sức hút nhờ bản sắc văn hóa và ẩm thực lâu đời.

Trong khi đó, Phú Quốc là điểm nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp để ngắm hoàng hôn; còn Nha Trang phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày với chi phí hợp lý. Đặc biệt đối với Sa Pa, khí hậu mát mẻ cùng cảnh quan núi non, ruộng bậc thang mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và mới lạ so với địa hình tại Thái Lan.

"Bông hồng lai" đẹp nhất Thái Lan Yaya Urassaya đến TP.HCM trải nghiệm ẩm thực, thử local brand hồi tháng 4. Ảnh: @urassayas/instagram.

Bên cạnh thiên nhiên, một làn sóng du lịch mang tính lifestyle (phong cách sống) đang bùng nổ mạnh mẽ. Các nội dung về bánh mì, phở, quán cà phê rooftop hay văn hóa cà phê Việt Nam đang phủ sóng mạng xã hội Thái Lan.

Nhiều người trẻ, influencer và người nổi tiếng Thái Lan giờ đây chọn TP.HCM làm điểm đến cuối tuần chỉ để đi cà phê và mua sắm các thương hiệu thời trang nội địa (local brand) của Việt Nam do thiết kế hiện đại, phong cách riêng biệt.

Ở chiều ngược lại, xu hướng du lịch Thái Lan của khách Việt Nam hiện nay phân hóa thế nào?

Việt Nam là một trong những thị trường khách du lịch quốc tế đường ngắn trọng điểm và có tiềm năng rất lớn đối với du lịch Thái Lan, cả về số lượng lẫn chất lượng du khách. Tổng chi tiêu trung bình của khách Việt đạt khoảng 31.812 baht, tương đương khoảng 25 triệu đồng/khách, tăng khoảng 1,22% so với năm trước đó.

Khách Việt khám phá Bangkok và cố đô Ayutthaya, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo khảo sát của TAT về hành vi du lịch của khách Việt năm 2025, có nhiều chỉ số đáng chú ý phản ánh tiềm năng mạnh mẽ của thị trường này. Cụ thể, khoảng 57,5% du khách Việt Nam đến Thái Lan 2-5 lần, cho thấy tỷ lệ khách quay lại ở mức cao. Thời gian lưu trú trung bình đạt 6,22 đêm, phản ánh xu hướng kéo dài kỳ nghỉ và dành nhiều thời gian hơn cho trải nghiệm tại điểm đến.

Về điểm đến, Bangkok, Pattaya (Chonburi), Phuket và Chiang Mai vẫn là những địa điểm được yêu thích nhờ có đường bay thẳng thuận tiện và mức độ nhận diện cao.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng bắt đầu quan sát thấy xu hướng mở rộng hành trình sang các thành phố du lịch thứ cấp, chẳng hạn như Phuket - Krabi hay Bangkok - Ayutthaya - Hua Hin. Điều này cho thấy du khách Việt Nam ngày càng muốn khám phá sâu hơn và trải nghiệm đa dạng hơn tại Thái Lan.

Khách Việt khám phá Bangkok, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Để đi Thái Lan "mãi không chán"

Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng mạnh, TAT đánh giá đâu là lợi thế nổi bật giúp Thái Lan duy trì sức hút với du khách Việt Nam?

Do quỹ thời gian hạn chế, người Việt rất ưu tiên các chuyến đi ngắn vào dịp lễ hoặc kết hợp ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi đã biến bất lợi này thành lợi thế khi định vị Thái Lan như một điểm đến "weekend travel" (du lịch cuối tuần).

Khách Việt có thể bay sang Bangkok từ tối thứ Sáu, ăn uống, mua sắm, giải trí và bay về vào Chủ nhật để tái tạo năng lượng sau một tuần làm việc mệt mỏi. Mạng lưới tàu điện và giao thông công cộng thuận tiện tại Bangkok cực kỳ thích hợp cho nhóm khách du lịch tự túc (FIT) này tự lên kế hoạch.

Thái Lan còn có sự đa dạng rất lớn về sản phẩm du lịch và khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau, cả về trải nghiệm, chất lượng lẫn ngân sách. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy từ du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng gia đình, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, mua sắm, giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch cộng đồng cho đến các trải nghiệm cao cấp. Ngay cả loại hình lưu trú cũng rất đa dạng, từ hostel, boutique hotel đến luxury resort, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Khách Việt khám phá ẩm thực đường phố Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Ngoài ra, "sức mạnh mềm" từ ẩm thực, phim ảnh, âm nhạc, các lễ hội nổi tiếng như Songkran, Loy Krathong kết hợp với tinh thần hiếu khách đặc trưng của người Thái là chất xúc tác quan trọng. Nhiều du khách Việt chia sẻ họ luôn cảm nhận được sự ấm áp, được chào đón và coi Thái Lan như "ngôi nhà thứ hai" (second home) của mình.

Đối với thị trường Việt Nam, Thái Lan hiện triển khai nhiều chính sách và hoạt động xúc tiến nhằm thu hút du khách. TAT đặt mục tiêu nâng số lượng du khách Việt Nam đến Thái Lan từ mức trung bình khoảng 750.000-900.000 người/năm lên 1 triệu người/năm nhằm tạo doanh thu và tăng cường quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

Khu phố nghệ thuật Song Wat "làm mới mình" để thu hút khách du lịch. Ảnh: Phương Lâm.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân được kỳ vọng mở ra những cơ hội cụ thể nào cho du lịch song phương, thưa ông?

Theo quan điểm của TAT, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Mối quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó sẽ tạo thêm động lực rất lớn để thúc đẩy hợp tác du lịch.

Theo tôi, cơ hội lớn nhất mà chuyến thăm mang lại là việc thúc đẩy mạnh hơn nữa sự kết nối giữa người dân hai nước thông qua du lịch, văn hóa và các hoạt động giao lưu. Đây cũng là nền tảng rất quan trọng để gia tăng trao đổi khách du lịch hai chiều trong tương lai.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng góp phần nâng cao hình ảnh và mức độ quan tâm của người dân hai nước đối với điểm đến của nhau, nhất là trong bối cảnh du khách hiện nay ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm có chiều sâu về văn hóa, con người và câu chuyện lịch sử.

Quán cà phê Việt Nam giữa khu phố Song Wat, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Phương Lâm.

Tôi cho rằng chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa các cơ quan du lịch, địa phương, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành của hai nước nhằm thúc đẩy kết nối hàng không, phát triển sản phẩm du lịch mới và tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Các tuyến du lịch theo chủ đề lịch sử, văn hóa, cộng đồng hay các tuyến du lịch kết nối Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan được kỳ vọng sẽ có thêm tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Tôi tin rằng với nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay cùng sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác du lịch Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở khía cạnh tăng trưởng số lượng khách mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và sự kết nối lâu dài giữa người dân hai nước.