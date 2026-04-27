'Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan' dạo chơi TP.HCM

Ngày 26/4, diễn viên, người mẫu Thái Lan Yaya Urassaya chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch kết hợp làm việc tại TP.HCM . Cô đi cùng mẹ là Urai Sperbund và stylist kiêm nhiếp ảnh gia Akaphol Ruthaiyanont. Họ dạo bộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, check-in trên các tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng. Trên trang cá nhân, mẹ của nữ diễn viên bày tỏ: "TP.HCM vui quá. Đồ ăn quá ngon luôn".

Cô được người hâm mộ gọi là "bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan". Trong chuyến đi, nữ diễn viên chụp ảnh trước Nhà thờ Tân Định. Tọa lạc tại vị trí trung tâm TP.HCM, nhà thờ màu hồng nổi bật, được miêu tả như một tòa lâu đài cổ kính mang phong cách Gothic kết hợp Roman và Baroque. Nơi đây trở thành địa điểm check-in yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ châu Á.

Trong chuyến đi, Yaya Urassaya cùng người thân thưởng thức nhiều món ăn địa phương, trong đó có bánh mì - món ăn quen thuộc với du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Gần đây, CNN tiếp tục vinh danh bánh mì Việt Nam trong nhóm "ngon nhất thế giới" , gọi đây là "di sản ẩm thực" hình thành từ thời Pháp thuộc và được biến tấu theo khẩu vị địa phương. Ổ bánh có lớp vỏ giòn, ruột mềm, kẹp thịt heo, chả lụa, pate, cà rốt, củ cải muối, rau mùi, sốt mayonnaise và ớt, tạo nên hương vị hài hòa. Món ăn đường phố này hội tụ đủ vị giòn, chua, mặn, béo, thơm, dễ dàng tìm thấy tại TP.HCM, Hà Nội, Hội An hay Đà Nẵng, từ các xe đẩy đến quán vỉa hè.

Ngoài bánh mì, Yaya Urassaya còn thưởng thức nhiều món Việt khác như nem cuốn, gà nướng mẹt, các món thịt nướng và bánh ướt cuốn thịt tại một số nhà hàng ở TP.HCM. Những món ăn này đều là đặc trưng ẩm thực phổ biến, được phục vụ từ quán ăn bình dân đến nhà hàng, góp phần mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách khi khám phá thành phố.

Người đẹp cũng thử các loại đồ uống quen thuộc như nước mía và trà sữa trong thời gian lưu trú tại TP.HCM. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng Việt bày tỏ thích thú khi thấy nữ diễn viên trải nghiệm ẩm thực đường phố, gửi lời chúc cô có chuyến đi ý nghĩa, trọn vẹn bên gia đình.

Yaya Urassaya (tên thật Urassaya Sperbund), 33 tuổi, mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Năm 14 tuổi, cô được một nhân viên tìm kiếm tài năng phát hiện tại trung tâm mua sắm. Sau khi gia nhập công ty quản lý, Yaya bắt đầu sự nghiệp người mẫu trên nhiều sàn diễn thời trang, trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Cô ghi dấu ấn với vai chính trong các tác phẩm như Trang trại tình yêu, Âm mưu hoa hồng, Cao bồi Bangkok, Trái tim người thừa kế, Fast & Feel Love, Cuộc giải cứu hang Thái Lan, Home Sweet Home Rebirth.

Yaya từng làm đại diện cho hàng trăm nhãn hàng, đồng thời được nhiều nhà mốt danh tiếng mời tham dự các show thời trang quốc tế. Năm 2018, cô lọt top 500 nhân vật có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Ngày 17/4, nữ diễn viên tổ chức đám cưới cùng tài tử Nadech Kugimiya sau 15 năm gắn bó. Buổi lễ diễn ra tại quê nhà chú rể ở Khon Kaen trong không khí riêng tư, ấm cúng. Cặp đôi quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Chuyện tình hoàng tử phát sóng năm 2010 trên kênh Channel 3.