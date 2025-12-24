Đêm Giáng sinh tại nhà thờ màu hồng giữa lòng TP.HCM

Ngày 24/12, nhà thờ Tân Định (đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM ) sáng đèn sau khi cơn mưa lớn tạnh vào 17h30, dòng người bắt đầu đổ về đây tham quan, chụp ảnh đông nghẹt. Người dân và du khách quốc tế liên tục ghi lại khoảnh khắc công trình khoác lên ánh đèn rực rỡ. Để có góc chụp bao quát được cây Thánh giá bằng đồng cao 3 m trên đỉnh nhà thờ, nhiều người chọn đứng từ phía đối diện, kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp. Ảnh: Nguyễn Văn Trung.

Nhà thờ Tân Định mang phong cách gothic kết hợp roman, pha baroque ở những nét hoa văn, nổi bật nhờ màu sơn hồng. Giáng sinh năm nay, nhà thờ trang trí khá muộn, đến khoảng ngày 10/12 mới hoàn thiện. Ở cổng nhà thờ, vòng nguyệt quế Giáng sinh thay bằng những cây thông hình ngôi sao, cùng hơn 10 dây đèn ngôi sao giăng cao.

Bảo Trâm (quê Đắk Lắk, hiện sống ở phường Phú Nhuận, TP.HCM) vừa vào TP.HCM học tập, thường đi lễ ở nhà thờ này cuối tuần. Cô chia sẻ: "Năm nay không khí Giáng sinh ở TP.HCM nhộn nhịp, nhiều người đi lễ sớm khiến tôi háo hức theo. Với tôi, nhà thờ Tân Định là nơi đẹp nhất, từ cách trang trí đến kiến trúc. Mỗi dịp Giáng sinh đều giăng đèn rực rỡ, thu hút nhiều khách du lịch hơn bình thường, bởi người nước ngoài cũng muốn xem nhà thờ ở Việt Nam trang trí ra sao. Năm nay có ảnh chụp tại đây, Giáng sinh của tôi cũng ý nghĩa hơn nhiều".

Thánh đường đặt để nhiều cây thông, treo chuông và ngôi sao trên đèn chùm. Ở giữa là tranh chúa Giê-su.

Cùng 2 người bạn chụp ảnh với nhà thờ từ phía đối diện, Ngọc Yến (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết đây là năm đầu tiên xuống đường hòa vào không khí Giáng sinh, dù không theo đạo. Cả nhóm không "đu trend" nhà thờ Đức Bà, bởi màu hồng nổi bật của nhà thờ Tân Định phù hợp với phong cách hơn. Trang phục đã được tính toán, nếu đến 18h trời chưa ngớt mưa, cả nhóm vẫn đến nhà thờ để chụp ảnh kỷ niệm mùa lễ hội cuối năm.

Càng về tối, dòng người đổ về nhà thờ Tân Định càng đông. Khoảng 18h30, thánh đường kín chỗ. Ngày 24/14 diễn ra đêm lễ vọng Giáng sinh (buổi tối trước ngày Giáng sinh). Khách du lịch có mặt tại đây bắt đầu tản ra khuôn viên và di chuyển ra trước cổng, sang phía đối diện để chụp ảnh, ngắm nhà thờ.

Mary và Anna (quốc tịch Anh), sống ở phường An Khánh (TP.HCM) được 6 năm, nhưng ít khi rời khỏi nơi ở. Bước xuống đường vào ngày 24/12, cả 2 cảm nhận ngay bầu không khí náo nhiệt. "Ở đất nước tôi, Giáng sinh vẫn có những hoạt động tương tự, nhưng nhà thờ không trang trí rực rỡ như vậy. Cách người Việt chào đón dịp này cũng rất khác, nhiều người diện trang phục đỏ, cài bờm tuần lộc. Vì vậy, trong mắt chúng tôi, TP.HCM cũng trở nên đặc biệt", Anna nói. Cô cho biết thêm trước đây từng sống cách nhà thờ khoảng 200 m, khi đó rất ít khách du lịch, cô không nghĩ đây là điểm tham quan nổi tiếng. Đến năm nay, cô bất ngờ vì lượng khách quốc tế ghé nhà thờ quá đông.

Nhiều bạn trẻ tập trung ở ban công của một quán cà phê đối diện để ngắm cận cảnh nhà thờ mà không phải chen chúc. Vị trí này luôn được "săn đón" mỗi dịp Giáng sinh, do góc chụp từ đây thấy trọn vẹn nhà thờ. Theo nhân viên, khoảng 2 tuần gần đây, mỗi ngày ban công đều kín bàn ghế từ 18-21h. Sức chứa của khu vực này không quá 15 người, nhân viên luôn theo dõi và nhắc nhở nếu lượng người quá đông.

