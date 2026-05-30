'Dường như ai ở Australia cũng đang đi du lịch Việt Nam'

The Guardian nhận định lượng khách Australia đến Việt Nam tăng hơn gấp đôi trong một thập kỷ, đưa Việt Nam trở thành điểm đến được yêu thích thứ 3 ở Đông Nam Á.

Cặp đôi du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ nhiều năm nay, Georgia Quinn luôn cho rằng Việt Nam là điểm đến du lịch chưa được đánh giá đúng mức. Nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống này cho biết cô yêu mến Việt Nam từ lần đầu đặt chân tới đây trong chuyến du lịch bụi cách đây 15 năm.

"Khi đó Việt Nam không hẳn là một nơi xa lạ, nhưng chắc chắn chưa nổi tiếng như Thái Lan hay Bali (Indonesia). Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi", cô nói với The Guardian.

Theo Quinn, gần như những người cô trò chuyện gần đây đều hoặc vừa trở về từ Việt Nam hoặc đang lên kế hoạch đến đây. Trong chuyến thăm gần nhất vào tháng trước, cô bất ngờ trước tốc độ phát triển của Đà Nẵng với hàng loạt dự án mới xuất hiện dọc thành phố biển.

Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3

Điều khiến cô ấn tượng hơn cả là số lượng người Australia cô bắt gặp trong suốt kỳ nghỉ 2 tuần. "Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra đây là một nơi tuyệt vời để du lịch", cô nói.

Theo số liệu của Cục Thống kê Australia, cách đây 10 năm, Việt Nam chỉ là điểm đến phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á đối với các chuyến du lịch ngắn ngày của người Australia. Đến năm 2024, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực, vượt qua Singapore và Malaysia.

Tổng số người Australia trở về sau các chuyến du lịch ngắn ngày tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2016, từ 246.000 lượt lên 528.000 lượt trong năm nay.

LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2018-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 386.934 383.511 0 0 144.736 390.087 490.88 548.471

Hãng hàng không Jetstar cho biết lượng hành khách bay đến Việt Nam tăng hơn 30% kể từ năm 2023, trong khi số chuyến bay tăng 15%. Nền tảng du lịch Expedia cũng ghi nhận lượng tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc tăng liên tục từ năm 2025 đến 2026.

"Tôi thấy ngày càng nhiều người Australia đến Việt Nam và điều đó không phải ngẫu nhiên", tiến sĩ Trúc Lê, giảng viên cao cấp ngành marketing và du lịch tại Đại học Griffith, nhận xét.

Theo bà, nhu cầu của du khách Australia hiện nay rất phù hợp với những gì Việt Nam đang cung cấp. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, nhiều người vẫn muốn đi du lịch nhưng có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần nhà hơn thay vì các hành trình dài tới những thành phố nổi tiếng như Paris hay Venice.

"Tỷ lệ giữa chi phí và chất lượng rất quan trọng với người Australia và Việt Nam mang đến những trải nghiệm cao cấp với mức giá tầm trung", bà nói.

Du khách Australia uống trà sữa, mua sắm tại TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mandy Lan, 25 tuổi, điều phối viên sự kiện, cho biết lý do chính khiến cô chọn Việt Nam là chi phí hợp lý. Khác với hình dung về một chuyến du lịch bụi tiết kiệm, Lan cho biết cô dùng bữa sáng, trưa và tối tại các nhà hàng được Michelin vinh danh. Cô cũng tận dụng ngành may đo nổi tiếng của Việt Nam để đặt năm bộ trang phục theo yêu cầu với tổng chi phí khoảng 250 USD .

Chuyến đi kéo dài 2 tuần vào cuối năm 2025 của Lan, chưa bao gồm vé máy bay, có chi phí chưa đến 1.500 USD . Trong khi đó, Quinn dự trù khoảng 6.000 USD cho kỳ nghỉ cùng bạn đời, bao gồm cả vé máy bay.

Tuy nhiên, giá cả không phải là yếu tố duy nhất thu hút du khách. Theo bà Trúc Lê, nhiều người còn tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, chưa quá đông đúc. Quinn cho rằng dù TP.HCM có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, đây vẫn là một thành phố sôi động đến mức du khách có thể dễ dàng hòa mình vào đời sống địa phương.

Trong chuyến đi, cô dành thời gian khám phá các cửa hàng của những nhà thiết kế trẻ, yêu thích phong cách thời trang Y2K hiện đại và tìm hiểu câu chuyện phía sau các thương hiệu. Cô nhận thấy nhiều thương hiệu trong số đó mới được thành lập.

Vợ chồng du khách Australia du lịch Hà Nội đúng những ngày cận kề Quốc khánh Việt Nam năm 2025. Ảnh: Châu Sa.

Vì sao Việt Nam hấp dẫn khách Australia?

Đặng Dương, đồng sáng lập công ty lữ hành Old Compass Travel, cho rằng sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam có liên quan đến cơ cấu dân số trẻ, với độ tuổi trung vị khoảng 33.

Châu Nguyễn và Brian Letwin, hai đồng sáng lập Urbanist Travel, cho biết ngày càng nhiều người Việt thuộc thế hệ Millennials và Gen Z trở về quê hương để khởi nghiệp. "Họ mang những điều học được từ các trường đại học, nhà hàng và môi trường quốc tế để tạo ra điều gì đó mới mẻ", Letwin nói.

Linh Phan, nhà sáng lập công ty du lịch Hidden Saigon, cho biết cộng đồng người Việt ở nước ngoài thế hệ thứ 2 cũng đang tiếp quản các nhà hàng của gia đình và tạo ra những thay đổi mới. Cả 4 chuyên gia du lịch đều cho rằng những xu hướng này đang làm thay đổi Việt Nam.

Du khách quốc tế thưởng thức cà phê tại một quán tại Thảo Điền, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Letwin mô tả các xu hướng mới trong ẩm thực, thời trang, âm nhạc và đời sống về đêm tại Việt Nam mang tinh thần "không đi theo lối mòn". Theo ông, sự chuyển mình về văn hóa này đặc biệt hấp dẫn với du khách.

Linh Phan chưa từng nghĩ nghĩ sẽ thấy khách du lịch xuất hiện tại những quán cà phê quen thuộc của mình, nhưng hiện nay những nơi đó đã chật kín khách.

Tiến sĩ Trúc Lê nhận định người Australia quan tâm đến tính năng động trong văn hóa bản địa của Việt Nam. Từ thực trạng quá tải du lịch tại Bali, Việt Nam có thể rút kinh nghiệm để kiểm soát và phát triển.

Dù vậy, Linh Phan tin rằng các địa điểm hút khách tại quê hương luôn biết rõ khách hàng thực sự là ai. "Khách du lịch đến rồi đi, người dân địa phương mới là khách hàng lâu dài", cô nói.

Du khách quốc tế đổ xô check-in phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.