Báo ngoại nói phố cà phê đường tàu Hà Nội hút khách 'ngoài dự tính'

Phố cà phê đường tàu Hà Nội được báo Australia xếp vào danh sách những điểm du lịch nổi tiếng "ngoài dự tính". Nơi đây thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm "thót tim".

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy sát con phố nhỏ ở Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Tờ The Sydney Morning Herald(SMH) của Australia vừa đưa phố cà phê đường tàu Hà Nội vào danh sách 17 điểm du lịch nổi tiếng "ngoài dự tính" trên thế giới, bên cạnh tháp nghiêng Pisa của Italy, cửa hàng tiện lợi Lawson có nền núi Phú Sĩ ở Nhật Bản hay bãi biển Maho ở Sint Maarten.

Theo cây bút du lịch Ben Groundwater, nhiều điểm đến ban đầu không được xây dựng phục vụ du lịch nhưng lại trở nên nổi tiếng nhờ trải nghiệm khác lạ, hiệu ứng mạng xã hội và sự tò mò của du khách.

Tác giả cho biết du khách vốn không được "thiết kế" để tìm tới con ngõ nhỏ gần nút giao Lê Duẩn - Phùng Hưng thuộc khu phố cổ Hà Nội. Đây vốn chỉ là khu dân cư chật hẹp với những căn nhà san sát, ban công quây lồng sắt và khoảng không nhỏ giữa hai dãy nhà.

Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt là tuyến đường sắt chạy xuyên qua khu dân cư. Khoảng cách giữa đoàn tàu và các ngôi nhà chỉ vài mét, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách xem là "độc nhất".

"Mỗi ngày nhiều lần, cư dân phải dọn đồ khỏi đường ray để đoàn tàu cỡ lớn đi qua, gần như sượt qua mép nhà vì khoảng cách quá hẹp", bài viết mô tả.

Khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua con phố nhỏ, cách các ngôi nhà chỉ vài mét, hồi tháng 7/2025. Ảnh: Trần Hiền.

SMH nhận định dù tồn tại nhiều vấn đề về an toàn, phố đường tàu vẫn trở thành điểm tham quan nổi tiếng, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt quán cà phê phục vụ khách du lịch.

Đây là một trong những ví dụ điển hình của các điểm đến nổi tiếng ngoài dự kiến. Tác giả xếp con phố vào nhóm "đáng trải nghiệm". Tuy nhiên, chính quyền địa phương từng nhiều lần hạn chế hoặc đóng cửa khu vực do tình trạng mất an toàn và quá tải khách du lịch.

Ben khuyến nghị du khách nên tới đây vào đầu buổi tối - thời điểm tàu chạy nhiều nhất trong ngày, nên sử dụng dịch vụ tại các quán cà phê địa phương.

Cơ quan chức năng nhiều lần mời du khách rời phố cà phê đường tàu để đảm bảo an toàn, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018, dọc tuyến đường sắt đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú và Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và ga Long Biên. Khu vực này nhanh chóng thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song tình trạng này thường tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra. Hà Nội nhiều lần tìm cách "khai tử" phố cà phê đường tàu nhưng chưa thể xử lý triệt để.

Đến tháng 1, Hà Nội đề xuất phương án dừng tàu khách chạy qua khu vực này. Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, trong khi tàu từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm. Đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông. Việc trung chuyển hành khách sẽ do các sở, ngành của thành phố xây dựng và triển khai.

Đoạn đường sắt được đề nghị dừng hoạt động (màu đỏ), đi qua khu vực phố cà phê đường tàu.