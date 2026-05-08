Bất ngờ nhóm khách Đông Nam Á đổ đến Việt Nam 'đông chưa từng thấy'

Philippines lần đầu vượt Malaysia lọt nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, trong bối cảnh du khách nước này chuyển sang các điểm đến "đáng tiền" ở Đông Nam Á.

Nhóm khách Philippines lần đầu trải nghiệm kem 3D mô phỏng Nhà thờ Lớn Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Trưa 7/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Mactan-Cebu ở thành phố biển Cebu, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines từ 7-8/5. Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và là hội nghị đa phương đầu tiên ông tham dự trực tiếp.

Trong bối cảnh quan hệ song phương được thúc đẩy ở cấp cao, du lịch Việt Nam - Philippines cũng nổi lên như một trong những lĩnh vực ghi nhận chuyển động mạnh nhất giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Campuchia Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Australia Philippines Lượt khách Triệu lượt 1.85 1.65 0.5 0.43 0.39 0.38 0.32 0.31 0.25 0.24

Tăng vọt ấn tượng hơn 70%

Trong 4 tháng đầu năm, Philippines lần đầu vượt Malaysia để lọt nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với khoảng 236.000 lượt khách, tăng 73,4% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng này phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong xu hướng du lịch của người Philippines. Theo truyền thông Philippines, Việt Nam hiện là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đối với du khách nước này, nhờ chi phí hợp lý nhưng vẫn mang lại trải nghiệm phong phú.

Báo cáo Travel Pulse của nền tảng du lịch Klook cho thấy lượng đặt dịch vụ đến Việt Nam năm 2025 tăng 193% so với năm trước, mức cao nhất trong nhóm các điểm đến mới nổi mà nền tảng theo dõi.

Khách Philippines khám phá Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Michelle Ho, Tổng giám đốc Klook Philippines, cho rằng sức hút của Việt Nam không còn là hiệu ứng nhất thời. "Chúng tôi không xem Việt Nam là một xu hướng ngắn hạn. Điểm đến này vẫn nằm trong nhóm được yêu thích ngay cả sau giai đoạn bùng nổ ban đầu", bà nói.

Khác với những trung tâm du lịch quen thuộc như Nhật Bản hay Singapore, Việt Nam được đánh giá hấp dẫn nhờ chi phí thấp hơn, cảnh quan đa dạng từ núi non, đô thị đến biển đảo, cùng độ phủ mạnh trên mạng xã hội.

Các điểm đến như Sa Pa, Hà Nội và TP.HCM liên tục xuất hiện trong các video, bài đăng lan truyền trên mạng xã hội Philippines, trở thành lựa chọn vừa dễ tiếp cận vừa giàu trải nghiệm.

Theo Klook, yếu tố chung giúp các điểm đến mới nổi như Việt Nam tăng trưởng mạnh là "giá trị tương xứng chi phí". Trong bối cảnh chi phí du lịch toàn cầu leo thang, du khách Philippines ngày càng ưu tiên những nơi có thể tối ưu ngân sách mà vẫn đảm bảo trải nghiệm.

Sa Pa ấn tượng qua ống kính của du khách Philippines năm 2025. Ảnh: Japheth Graspela.

Dù Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore vẫn là các lựa chọn hàng đầu, sự tăng trưởng nhanh của các điểm đến Đông Nam Á cho thấy trật tự du lịch khu vực đang thay đổi.

Các điểm đến mới nổi không hoàn toàn thay thế những lựa chọn truyền thống, nhưng đang mở rộng đáng kể "bản đồ du lịch" của du khách Philippines, đặc biệt với nhóm tìm kiếm trải nghiệm mới và chi phí hợp lý.

Michelle Ho cho rằng mạng xã hội đang khiến xu hướng du lịch trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. "Chỉ một trải nghiệm, một quán cà phê, một góc ngắm cảnh hay một tour cũng có thể khiến một điểm đến bất ngờ trở thành xu hướng", bà nói.

Theo bà, điều này khiến Việt Nam không còn chỉ là lựa chọn thay thế mà có thể trở thành điểm đến chủ đạo mới của khách Philippines.

LƯỢNG KHÁCH PHILIPPINES ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 101.451 110.967 133.543 151.641 179.19 0 0 49.266 153.168 265.947 482.173

Tiềm năng

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 482.000 lượt khách Philippines, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng Đà Nẵng ghi nhận 165.698 lượt khách Philippines, tăng gấp 2,5 lần năm trước, trở thành một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của thị trường này.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định sau đại dịch Covid-19, lượng khách Philippines đến Việt Nam phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Nhóm khách này đặc biệt yêu thích các điểm đến như Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc và Nha Trang.

Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Philippines vẫn chưa ổn định, thậm chí có xu hướng giảm thời gian gần đây. Nguyên nhân một phần đến từ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực.

"Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển sản phẩm và thu hút khách", ông nói.

Khách Việt khám phá Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, các hãng hàng không Philippines đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến nhằm thu hút khách và xem xét khả năng mở văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam.

Ngày 10/1, AirAsia Philippines thông báo khai thác các đường bay từ Manila đến Hà Nội và Đà Nẵng từ tháng 3. Theo kế hoạch, các chuyến bay bắt đầu từ ngày 20/3 với tần suất 4 chuyến mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật.

Theo AirAsia Philippines, việc mở rộng mạng bay không chỉ giúp hãng tăng hiện diện tại Đông Nam Á mà còn mở thêm lựa chọn du lịch giá rẻ cho người Philippines muốn khám phá khu vực.

"Việc bổ sung Việt Nam vào mạng đường bay cho thấy cam kết tăng trưởng và duy trì vị thế dẫn đầu của AirAsia Philippines trong thị trường hàng không giá rẻ", ông Suresh Bangah, Chủ tịch kiêm CEO AirAsia Philippines, cho biết.

Ông nói hãng kỳ vọng mang đến cho du khách Philippines nhiều lựa chọn hơn, giá trị tốt hơn và khả năng tiếp cận dễ dàng hơn tới các điểm đến hấp dẫn ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các đường bay mới cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai chiều giữa Philippines và Việt Nam.

Khách Việt ghi lại nhịp sống ở Manila, Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Philippines. Ông đánh giá cao những chia sẻ từ phía Việt Nam và tin tưởng quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần gia tăng lượng khách trong thời gian tới.

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, hợp tác du lịch giữa hai nước đã được thiết lập từ sớm và đang tiếp tục được củng cố. Hiện nay, Chương trình Hợp tác Du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2026-2029 đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ sớm được ký kết, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động cụ thể, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

"Hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác xúc tiến quảng bá, chia sẻ thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Tôi hi vọng Philippines sẽ tăng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam", ông nhấn mạnh.