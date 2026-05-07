Khách ngoại kể 10 ngày 'đáng giá nhất' đạp xe 500 km xuyên miền Tây

Paul Marshall dành 10 ngày đạp xe 500 km xuyên miền Tây, đi qua rừng dừa, ruộng lúa và những vùng quê ít khách du lịch. Anh gọi đây là "một trong những trải nghiệm đáng giá nhất".

Paul Marshall thưởng thức cocktail và bánh kếp mềm trong chuyến du lịch Nhật Bản. Ảnh: Paul Marshall.

Paul Marshall bắt đầu hành trình xuyên miền Tây từ ngoại ô TP.HCM giữa dòng xe đông đúc. Anh dần hiểu nhịp giao thông ở Việt Nam, tiếng còi xe không mang ý nghĩa giận dữ mà đơn giản là cách mọi người báo hiệu sự hiện diện trên đường.

"Một số người di chuyển nhanh hơn người khác nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn khi đạp xe ở đây so với Australia, bởi ôtô và xe máy thường nhường cho tôi khoảng cách khá rộng", anh viết trên Sydney Morning Herald.

Càng rời xa thành phố, khung cảnh mở ra với màu xanh trải dài. Nhịp sống chậm hơn và hầu như ai đi ngang cũng mỉm cười hoặc cất tiếng "hello" (xin chào) khi thấy vị khách nước ngoài đạp xe qua các cánh đồng và nông trại.

Chuyến phiêu lưu tự do

Hành trình kéo dài khoảng 500 km, đưa Paul đi qua những rừng dừa, cánh đồng lúa và nhiều vùng quê được mô tả là "một trong những cảnh quan đẹp nhất thế giới".

Trong 10 ngày, anh di chuyển trung bình 40-60 km mỗi ngày. Theo du khách, đạp xe ở Đồng bằng sông Cửu Long giống một chuyến phiêu lưu tự do. Không có lộ trình cố định, không điểm đến bắt buộc và cũng không cần hướng dẫn viên.

Mỗi ngày, anh tìm khách sạn hoặc nhà nghỉ trong phạm vi có thể đạp xe, nhập chỉ đường vào Google Maps rồi tránh các tuyến quốc lộ lớn để đi qua những vùng quê "hầu như chưa từng thấy khách du lịch".

Khung cảnh sương sớm phủ lên rừng dừa ở Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) tháng 11/2025. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn.

Paul đặc biệt ấn tượng với trẻ em miền Tây. Nhiều nhóm trẻ chạy xe điện tự chế, chở 2 đến 4 người, tò mò tiến lại gần để chào hỏi. Khi anh đáp lại bằng câu "xin chào", lũ trẻ cười lớn thích thú.

"Nếu chưa yêu Việt Nam trước đó thì những nụ cười và tiếng cười của chúng cũng đủ khiến tôi rung động", anh nói.

Theo Paul, khách du lịch hiếm khi xuất hiện trên các tuyến đường nông thôn nên anh liên tục được người dân bắt tay làm quen. Uống cà phê cũng được bắt tay, chụp ảnh cũng được bắt tay, thậm chí đánh thức một người đang nằm võng để mua chai nước lạnh, anh vẫn được nhiệt tình chào hỏi.

"Đó là điều khiến việc khám phá Đồng bằng sông Cửu Long trở nên đặc biệt. Đây là một trong số ít nơi trên thế giới tò mò về bạn không kém gì bạn tò mò về họ", anh nhận xét.

"Xứ dừa" Bến Tre, nay là Vĩnh Long, trải dài xanh thẳm, cuối tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Hành trình đưa Paul qua Gò Công, Bến Tre, Ba Tri, Trà Vinh (trước sáp nhập) cùng nhiều địa danh mà anh thừa nhận "khó phát âm". Anh gọi đây là "xứ dừa", nơi cung cấp phần lớn dừa xuất khẩu.

Những rặng dừa không chỉ mang đến bóng mát mà còn tạo nên khung cảnh đặc trưng cho hành trình đạp xe xuyên các đồn điền rộng lớn, men theo sông nước và ruộng đồng miền Tây.

Paul cho biết đôi lúc anh có cảm giác như quay ngược thời gian khi đi qua những khu chợ địa phương. Tuy nhiên, tiếng karaoke mở lớn từ những dàn loa khổng lồ nhanh chóng kéo anh trở lại thực tại.

"Một phụ nữ mặc đồ ngủ hát karaoke lúc 9h sáng với âm lượng lớn đến mức cả căn nhà rung lên", anh kể.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất

Dù đi qua nhiều vùng quê hẻo lánh, Paul cho hay việc tìm chỗ ở không quá khó. Nhiều khách sạn và nhà nghỉ có nước nóng, áp lực nước tốt với giá dưới 40 USD mỗi đêm.

Điểm dừng khiến anh "mạnh tay chi tiền" là một khu nghỉ dưỡng ở Trà Vinh nằm giữa vùng quê yên tĩnh. Sau vài trăm km đạp xe, việc ngâm mình trong hồ bơi cùng ly bia lạnh được anh xem là phần thưởng xứng đáng.

Tuy nhiên, hành trình không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhiều đoạn đường nắng gắt, không có bóng râm, xe tải xả khói liên tục khiến ngay cả một người có kinh nghiệm đạp xe đường dài ở Đông Nam Á như Paul cũng có lúc nghi ngờ quyết định của mình.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi một người lạ đi xe máy chạy ngang, trao cho anh túi nước uống giữa đường rồi rời đi trước khi anh kịp cảm ơn.

Nhịp sống bình yên tại "xứ dừa" Bến Tre, nay là Vĩnh Long, cuối tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Trong hành trình, Paul nhiều lần phải đi phà qua các nhánh sông lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Anh cho biết chuyến phà từ Ba Tri đến Trà Vinh là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất, dù cảnh báo rằng một số tuyến phà trên Google Maps thực tế không tồn tại.

Ẩm thực địa phương cũng là thử thách với du khách Australia. Theo anh, ở nhiều nơi rất khó phân biệt đâu là quán ăn, tiệm sửa xe hay hiệu cắt tóc vì đôi khi tất cả nằm chung trong một căn nhà.

Paul chọn cách tìm quán đông khách rồi gọi món giống mọi người. Cách này dẫn anh tới bát súp nội tạng với gan, lòng và nhiều phần mà "người phương Tây thường không còn ăn nữa".

"Nó trông đáng sợ nhưng lại ngon bất ngờ", anh chia sẻ.

Chợ Chồm Hổm (Cần Thơ) được mệnh danh là chợ "ngăn nắp" nhất Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Kết thúc hành trình, Paul nhận xét đạp xe qua Đồng bằng sông Cửu Long có thể không phải kiểu du lịch dễ dàng nhất nhưng là trải nghiệm "đáng giá nhất".

Theo anh, giống như những dòng sông nơi đây, tốt nhất là cứ thuận theo dòng chảy thay vì chống lại những con nước mà bạn không thể kiểm soát.

Anh khuyên đây chính là nơi nên đến trước khi quá đông khách du lịch kéo tới. "Trong suốt chuyến đi tôi chỉ thấy đúng một đoàn tour và như thế đã là quá nhiều", anh nói.