Thái Lan muốn dẹp du khách ngang ngược, phản cảm

Thái Lan tuyên bố siết chặt kiểm soát hành vi của khách du lịch sau hàng loạt vụ việc phản cảm gây tranh cãi, từ hành vi nhạy cảm nơi công cộng đến các màn biểu diễn nguy hiểm.

Du khách tham gia lễ hội té nước Songkran tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12/4.

Ngày 6/5, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ tăng cường giám sát hành vi của du khách nước ngoài sau nhiều vụ việc bị cho là làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Thái Lan, Bangkok Post đưa tin.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng, ông Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng thực thi nghiêm luật pháp đối với những du khách có hành vi không phù hợp hoặc vi phạm pháp luật Thái Lan.

"Du khách có hành vi phản cảm hoặc gây ảnh hưởng đến người dân và các du khách khác phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật, không có ngoại lệ, nhất là với những hành vi đi ngược các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thái Lan và liên quan đến ma túy", Phó phát ngôn viên chính phủ Ploytalay Laksmisangchan dẫn lời Thủ tướng.

Phát biểu được đưa ra sau hàng loạt vụ việc liên quan du khách nước ngoài gây xôn xao dư luận tại các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan thời gian gần đây. Tại Pattaya, người dân địa phương phản ánh tình trạng phản cảm nơi công cộng sau khi chứng kiến 4 cặp đôi có hành vi nhạy cảm dưới nước hồi đầu tuần.

Du khách tham quan vịnh Maya tại tỉnh Krabi, Thái Lan, năm 2022.

Cũng tại Pattaya, một du khách thực hiện động tác nhào lộn trên nóc chiếc songthaew (một dạng xe bán tải) đang di chuyển nhưng mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống đường. Ở Phuket, cảnh sát đã trục xuất một người đàn ông Tây Ban Nha và một phụ nữ Peru sau khi cả hai thừa nhận quan hệ tình dục trên xe tuk-tuk đang chạy.

Tháng trước, một cặp đôi người Pháp bị bắt và trục xuất sau khi video ghi cảnh hành vi nhạy cảm của họ trên bãi biển ở Phuket lan truyền trên mạng xã hội. Một cặp đôi người Pháp khác cũng bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh và thu hồi thị thực sau khi video ghi cảnh phản cảm trên tuk-tuk tại Phuket gây phẫn nộ trên mạng hồi đầu năm nay.

Ông Anutin cho biết cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở giải trí nhằm đảm bảo trật tự công cộng. Hành vi khỏa thân hoặc quan hệ tình dục nơi công cộng có thể bị phạt tới 5.000 baht (khoảng 155 USD ).

Chính phủ Thái Lan dự báo nước này sẽ đón 33,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng nhẹ so với mức 33 triệu lượt của năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức thừa nhận con số này có thể phải điều chỉnh giảm do tác động từ xung đột ở Trung Đông tới nhu cầu du lịch.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%.

Du khách ngắm hoàng hôn từ mũi Phromthep, đảo Phuket, Thái Lan, năm 2022.