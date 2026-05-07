Cảnh tượng nghìn nghịt người 'không lối thoát' ở Mexico

Hơn 50.000 người hâm mộ tập trung trước Cung điện Quốc gia Mexico để chào đón nhóm nhạc BTS trong cuộc gặp với Tổng thống Claudia Sheinbaum trước thềm concert.

Ngày 7/5, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS có cuộc gặp với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại Cung điện Quốc gia ở thành phố Mexico, trước loạt concert nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Arirang".

Trong cuộc họp báo thường kỳ buổi sáng, bà Sheinbaum xác nhận BTS sẽ đến văn phòng tổng thống và xuất hiện trên ban công mở của Cung điện Quốc gia để chào người dân. Nhà lãnh đạo Mexico mô tả BTS là nhóm nhạc "luôn truyền tải thông điệp về tình bạn, hòa bình và tình yêu", theo Yonhap.

Hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung tại quảng trường Zocalo trước Cung điện Quốc gia để chờ các thành viên xuất hiện. Theo truyền thông địa phương, khoảng 50.000 người đã có mặt tại khu vực này tạo nên cảnh tượng sửng sốt nhìn từ trên cao.

Trên ban công của Cung điện Quốc gia, trưởng nhóm RM gửi lời cảm ơn người hâm mộ Mexico vì sự chào đón nồng nhiệt trước các đêm diễn sắp tới.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chào đón chúng tôi. Chúng tôi thực sự mong chờ concert ngày mai. Hãy cùng nhau tận hưởng nhé", RM nói, bày tỏ tình cảm bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi yêu các bạn".

Thành viên V cũng giao lưu bằng tiếng Tây Ban Nha, cho biết anh và các thành viên "đã rất nhớ Mexico", ca ngợi nguồn năng lượng của người hâm mộ địa phương. "Năng lượng ở đây thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã yêu mến chúng tôi", V nói.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm 3 đêm concert của BTS tại sân vận động Estadio GNP Seguros vào các ngày 7, 9, 10/5 tuần này. Toàn bộ vé của cả 3 đêm diễn đều bán hết chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Khi vé được mở bán hồi tháng một, Tổng thống Sheinbaum từng gọi các concert của BTS tại Mexico là "khoảnh khắc lịch sử", nhấn mạnh người hâm mộ đã chờ đợi các buổi diễn này trong thời gian dài. Theo Phòng Thương mại thành phố Mexico, loạt concert dự kiến tạo ra khoảng 107,5 triệu USD giá trị kinh tế cho thành phố.

Dữ liệu nghe nhạc trực tuyến cũng cho thấy sức hút lớn của BTS tại Mexico. Theo số liệu Spotify công bố năm ngoái, Mexico là thị trường nghe K-pop lớn thứ 5 thế giới. Trong đó, BTS là nghệ sĩ K-pop được nghe nhiều nhất tại nước này. Map of the Soul: 7 là album K-pop được stream nhiều nhất tại Mexico, trong khi 8 sản phẩm của nhóm góp mặt trong top 10 bảng xếp hạng.

Ca khúc Dynamite cũng là bài hát K-pop được nghe nhiều nhất tại Mexico kể từ khi làn sóng K-pop bùng nổ toàn cầu. BTS chiếm 7 vị trí trong top 10 ca khúc K-pop được stream nhiều nhất tại quốc gia này.

Hiện BTS đang thực hiện tour diễn "Arirang" tại Bắc Mỹ với 31 concert ở 12 thành phố. Sau 3 đêm diễn tại Mexico, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức 5 concert tại Stanford, bang California và Las Vegas trước khi trở về Busan biểu diễn 2 đêm vào tháng 6.

Nằm tại quảng trường trung tâm Zocalo của thành phố Mexico, Cung điện Quốc gia là nơi làm việc của Tổng thống, cũng là một trong những công trình mang dấu ấn lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của quốc gia này. Với kiến trúc cổ kính, quy mô đồ sộ và những bức tranh tường nổi tiếng, nơi đây trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách khi đến Mexico.

Ngoài tham quan nơi từng là văn phòng làm việc của Tổng thống, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng các bức tranh tường nổi tiếng của họa sĩ Diego Rivera - một trong những biểu tượng nghệ thuật của Mexico.

Cung điện gây ấn tượng với mặt tiền dài khoảng 200 m, phủ màu đỏ sẫm đặc trưng. Công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển, kết hợp những đường nét uy nghi và cầu kỳ. Du khách lần đầu đến đây thường bị choáng ngợp trước những khối nhà cao lớn được xây dựng bằng đá cẩm thạch và sơn vữa. Các chi tiết phù điêu, họa tiết trang trí trên tường được chế tác công phu, tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho toàn bộ công trình.

Du khách đi ngang qua hàng rào được dựng bên ngoài Cung điện Quốc gia tại thành phố Mexico, Mexico, năm 2021.

Mặt tiền cung điện nổi bật với hình tượng đại bàng quắp rắn - biểu tượng thể hiện sức mạnh và tinh thần quật cường của Mexico. Bao quanh công trình là hệ thống cổng vòm mềm mại, tạo điểm nhấn cho tổng thể kiến trúc.

Bên trong cung điện, nhiều căn phòng được trang trí bằng thảm làm từ vải bông, lông vũ và lông thỏ. Sàn nhà được đánh bóng và phủ thảm dệt, góp phần tạo nên không gian xa hoa.

Hàng năm, cứ đến ngày Quốc khánh Mexico, Tổng thống sẽ vẫy quốc kỳ và kéo chiếc chuông độc lập từ ban công của cung điện.