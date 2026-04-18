Khách quốc tế đến Hàn Quốc đông kỷ lục nhờ BTS

Làn sóng người hâm mộ đổ về tham dự concert tái xuất của BTS tại trung tâm Seoul vào tháng 3 giúp Hàn Quốc chào đón lượng du khách quốc tế kỷ lục trong quý I.

Số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ghi nhận từ tháng 1 đến hết tháng 3 (quý I), khoảng 4,76 triệu du khách quốc tế đã nhập cảnh Hàn Quốc, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025, lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Riêng tháng 3 đón kỷ lục 2,06 triệu lượt khách quốc tế. Phần lớn đến từ hiệu ứng concert của nhóm nhạc K-pop BTS tại trung tâm Seoul, theo hãng thông tấn Yonhap.

Lượng khách Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 1,45 triệu lượt, tăng 29%, tiếp theo là Nhật Bản với 940.000 lượt khách, tăng 20%. Khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tăng trưởng cao nhất 37,7% so với cùng kỳ năm trước, với 540.000 lượt khách. Trong khi đó, lượng khách từ châu Mỹ - Âu khoảng 690.000 lượt, tăng 17%.

Concert "BTS The Comeback Live - Arirang" ở quảng trường Gwanghwamun (Seoul) hồi tháng 3. Ảnh: Xportsnews.



Lượng khách đến qua các sân bay khu vực tăng vọt gần 50% lên 850.000 lượt, nâng tỷ lệ du khách quốc tế thăm các vùng địa phương lên 34,5%.

Du lịch tàu biển cũng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, với 338 chuyến tàu cập cảng tại các cảng chính Jeju, Busan và Incheon, tăng 52,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Chi tiêu du lịch bằng thẻ quốc tế đạt tổng cộng 3.210 tỷ won ( 2,18 tỷ USD ), tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công ty thẻ tín dụng Hana Card ước tính du khách quốc tế mua vé tham dự các concert của BTS đã chi khoảng 55,5 tỷ won tại Hàn Quốc trong giai đoạn 1/1-12/4, với mức chi tiêu trung bình khoảng 1,85 triệu won mỗi người.

Ông Kang Jeong-won, Tổng Giám đốc văn phòng chính sách du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cho biết: "Sự phổ biến toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc đã giúp đất nước củng cố vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang theo dõi các vấn đề tăng giá vé máy bay có thể ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch ra nước ngoài".

Đông người hâm mộ của BTS tham dự buổi concert trở lại của nhóm ngày 21/3. Ảnh: Korea Times.

BTS, nhóm nhạc góp phần đưa K-pop trở thành hiện tượng toàn cầu, đã phát hành album mới ARIRANG vào tháng 3, sau khi tạm ngừng hoạt động từ năm 2022 để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Concert tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) ngày 21/3 để đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 4 năm, trước khi khởi động tour diễn toàn cầu. Buổi biểu diễn đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ. Các nhà phân tích dự báo doanh thu bán vé có thể lên đến 2.700 tỷ won.