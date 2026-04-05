Cách Hàn Quốc kéo lượng khách kỷ lục đến bảo tàng

Từ một không gian trưng bày truyền thống, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chuyển mình thành điểm đến trải nghiệm văn hóa - giải trí, thu hút 6,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Người dân và du khách xếp hàng chờ tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul, ngày 9/3. Ảnh: Kyodo.

Trong một buổi sáng se lạnh tại quận Yongsan, Seoul, dòng người xếp hàng trước Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, nơi đang chuyển mình từ không gian lưu giữ cổ vật sang điểm đến văn hóa sôi động phục vụ các hoạt động thường nhật.

Năm ngoái, bảo tàng đón kỷ lục 6,5 triệu lượt khách, tăng hơn 4 lần so với năm 2005. Con số này đưa bảo tàng vào nhóm những "thiết chế nghệ thuật và lịch sử" đông khách nhất thế giới, cùng với Louvre, Vatican Museums và British Museum.

Khác với nhiều bảo tàng châu Âu phụ thuộc vào khách quốc tế, nơi đây sở hữu lượng khách nội địa áp đảo, chiếm khoảng 97%. Theo bảo tàng, người dân Hàn Quốc đã coi nơi này như một phần trong sinh hoạt hàng ngày, theo Kyodo News.

Kết quả này đến từ chiến lược chuyển đổi do bộ phận Chiến lược tương lai triển khai, thay đổi cách tiếp cận từ "khách tham quan" thụ động sang "người sử dụng" chủ động tương tác với kiến trúc, dữ liệu số và không gian giải trí.

Việc chuyển địa điểm đến khu vực Yongsan cách đây 2 thập kỷ cũng góp phần tạo nên môi trường giống công viên, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tận hưởng thiên nhiên và các hoạt động văn hóa bất cứ lúc nào.

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đặt tại quận Yongsan, trung tâm Seoul. Ảnh: Bảo tàng cung cấp.

Song Ji-eun, 42 tuổi, sống tại Seoul, cho biết chính sách miễn phí vé từ năm 2008 giúp giảm rào cản tâm lý, khiến việc đến bảo tàng trở nên nhẹ nhàng như một buổi dạo chơi. "Vì miễn phí vé, tôi có thể đến với tâm thế thoải mái, xem từng phần nhỏ mà không áp lực phải khám phá hết trong một lần", cô nói.

Tuy nhiên, việc tăng khả năng tiếp cận cũng đặt ra thách thức vận hành. Bảo tàng đang chuẩn bị kế hoạch gây tranh cãi là thu phí trở lại từ năm 2027. Theo ban quản lý, động thái này không nhằm giảm lượng khách hay tạo lợi nhuận, mà để thu thập dữ liệu người dùng, phát triển dịch vụ cá nhân hóa và giải quyết tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất do quá tải.

Sức hút của bảo tàng còn đến từ cách tổ chức không gian, tiêu biểu là "Phòng chiêm nghiệm tĩnh lặng" ra mắt năm 2021. Không gian này trưng bày hai tượng Bồ tát tư duy, bảo vật quốc gia mà không sử dụng tủ kính. Mục tiêu là giúp người xem tiếp cận gần hơn với hiện vật từ thế kỷ VI-VII, tạo trải nghiệm cá nhân trong không gian yên tĩnh thay vì chỉ tiếp nhận thông tin lịch sử.

Cách tiếp cận hiện đại cũng thể hiện qua dòng sản phẩm lưu niệm đạt doanh thu 41,3 tỷ won ( 27,4 triệu USD ) năm ngoái. Thay vì sao chép hiện vật, bảo tàng chuyển hóa họa tiết cổ thành sản phẩm đời sống. Một khách mua sắm địa phương nhận xét các sản phẩm của bảo tàng vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có thể sử dụng hàng ngày.

Lee Young-joo, phụ trách phát triển sản phẩm, cho biết thành công đến từ việc tái diễn giải di sản theo thiết kế hiện đại, phù hợp thị hiếu. "Nhóm khách 30-40 tuổi đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa và chất lượng thiết kế của sản phẩm", bà nói.

Du khách đi ngang qua khu trưng bày Daedongyeojido, bản đồ khổ lớn đầu tiên của Hàn Quốc, đặt tại tầng một của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, ngày 12/2. Ảnh: News1.

Dù khách nội địa vẫn là lực lượng chính, bảo tàng cũng đối mặt nhu cầu cải thiện hạ tầng để phục vụ khách quốc tế, trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan rộng toàn cầu.

Michelle Anderson, du khách Thụy Điển, cho biết quyết định đến bảo tàng một phần nhờ ảnh hưởng từ loạt phim hoạt hình Netflix KPop Demon Hunters, giúp cô quan tâm hơn đến văn hóa Hàn Quốc. Trong khi đó, Ludovic Schwenker, 26 tuổi, người Pháp, nói rằng niềm yêu thích văn hóa Nhật Bản khiến anh muốn khám phá thêm Hàn Quốc và tìm hiểu sâu hơn về Đông Á.

Ông Yoo Hong-jun, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng làn sóng K-Culture (văn hóa Hàn Quốc) hiện đại là sự kết hợp giữa yếu tố toàn cầu và bản địa. Ông nhấn mạnh vai trò của bảo tàng trong việc cung cấp "chất liệu lịch sử" cho các nghệ sĩ đương đại như BTS và BlackPink.