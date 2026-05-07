Có gì chơi ở Sri Lanka?

Du khách đến "hòn ngọc Ấn Độ Dương" Sri Lanka có thể chiêm bái đền hang, đi xe jeep ngắm voi hoang dã và thưởng thức ẩm thực pha trộn văn hóa Nam Ấn Độ độc đáo.

Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka ngày 7-8/5. Chuyến thăm này khiến nhiều du khách Việt dành sự quan tâm đến du lịch Sri Lanka.

Sri Lanka là quốc đảo ở Nam Á, sở hữu rừng rậm xanh ngút ngàn, di sản văn hóa Phật giáo lâu đời và chi phí du lịch hợp lý. Ẩm thực nơi đây cũng nổi bật với hương vị đậm đà, cay nồng, sử dụng nhiều cốt dừa, gia vị phong phú.

Tuy nhiên, Sri Lanka chưa quá phổ biến trên bản đồ "xuất ngoại" của du khách Việt, nhưng vẫn an toàn để du lịch tự túc. Khi đến đây, du khách cần nắm một số thông tin về thủ tục, tiền tệ, các điểm đến hấp dẫn và ẩm thực địa phương.

Thủ tục và tiền tệ

▸ Thủ tục

Đối với hầu hết du khách quốc tế, trong đó có Việt Nam, việc nhập cảnh Sri Lanka yêu cầu phải có giấy phép nhập cảnh điện tử (ETA), cho phép lưu trú tối đa 30 ngày/lần nhập cảnh.

Cách xin ETA phổ biến là nộp đơn trực tuyến qua trang web của Cục Xuất nhập cảnh Sri Lanka. Một số trường hợp khẩn cấp có thể xin ETA tại quầy ở sân bay quốc tế Bandaranaike (Colombo). Tuy nhiên, phương án này mất thời gian và chi phí cao, đồng thời không đảm bảo sẽ được cấp phép nhập cảnh ngay.

▸ Tiền tệ

Du khách nên mang theo USD để đổi sang rupee Sri Lanka (LKR) tại các ngân hàng, quầy đổi tiền ở sân bay. Tỷ giá ở sân bay vẫn tương đối tốt nhất. Ngoài ra, thẻ Visa Debit vẫn có thể rút tiền tại máy ATM của ngân hàng People’s Bank ở Sri Lanka.

Lưu trú ở đâu?

▸ Aathma Colombo House

Địa chỉ: 485/69 Diyawanna Residencies, Sri Jayawardenepura Kotte

485/69 Diyawanna Residencies, Sri Jayawardenepura Kotte Mức giá: Khoảng 21.000 LKR/đêm (khoảng 1,7 triệu đồng)

Aathma Colombo House là khách sạn boutique nằm bên bờ hồ Diyawanna. Phong cách thiết kế pha trộn giữa nghệ thuật địa phương và nội thất gốm, gỗ thủ công, tạo nên không gian nghệ thuật, ấm cúng và khác biệt. Khách sạn ghi điểm với hồ bơi ngoài trời dài 20 m hướng ra cảnh thiên nhiên, khu sân hiên ngoài trời để thư giãn. Nhà hàng trong khuôn viên cũng phục vụ bữa sáng với ẩm thực Sri Lanka và quốc tế.

▸ Zylan Colombo

Địa chỉ: 115 Rosmead Pl, Colombo

115 Rosmead Pl, Colombo Mức giá: Khoảng 35.000 LKR/đêm (khoảng 2,9 triệu đồng)

Zylan Colombo được thiết kế như một "ốc đảo" yên tĩnh. Nội thất bài trí đẹp mắt, mang lại sự gần gũi khiến du khách cảm giác như đang ở nhà. Mỗi phòng đều được trang bị minibar, bộ pha trà và cà phê và phòng tắm với vòi sen mô phỏng mưa. Khu sân thượng rộng rãi của khách sạn có thể ngắm toàn cảnh đường phố.

Ngoài ra có thể tham khảo thêm một số khách sạn như NH Collection Colombo, Granbell Hotel, ME Colombo... Mức giá dao động 17.000-45.000 LKR/đêm (khoảng 1,4-3,7 triệu đồng). Tuy nhiên, đa số khách sạn ở Sri Lanka không có máy nước nóng và máy lạnh, du khách nên kiểm tra kỹ.

Tham quan, vui chơi gì?

▸ Chiêm ngưỡng đền thờ Jami Ul-Alfar Mosque

Địa chỉ: 2nd Cross Street, Colombo

2nd Cross Street, Colombo Mở cửa: 10h30-12h, 13-15h và 16h15-18h

10h30-12h, 13-15h và 16h15-18h Mức giá: Miễn phí

Jami Ul-Alfar Mosque (đền thờ Hồi giáo đỏ) mang đậm màu sắc văn hóa và tôn giáo của Sri Lanka. Nhà thờ xây dựng vào đầu thế kỷ 20, thu hút sự chú ý bởi sắc đỏ trắng đan xen, vòm cong, tháp minaret cao và các chi tiết trang trí tinh xảo. Bên trong không gian yên tĩnh và giản dị với các phòng cầu nguyện rộng rãi. Khi đến, du khách cần ăn mặc kín đáo.

▸ Chiêm bái đền hang Dambulla

Địa chỉ: Kandy - Jaffna Hwy, Dambulla

Kandy - Jaffna Hwy, Dambulla Mở cửa: 7-19h

7-19h Mức giá: 2.000 LKR/vé (khoảng 165.000 đồng)

Đền hang Dambulla tập hợp những ngôi đền chứa hàng chục bức tượng Phật dát vàng. Trong số này, có 5 hang động đặc biệt thu hút du khách bởi các bức tượng Phật và tranh vẽ, thể hiện các giai thoại về Đức Phật Gautama. Thậm chí, có những ngôi đền trong hệ thống hang động này đã tồn tại trong hơn 2.000 năm. Năm 1991, đền hang Dambulla được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

▸ Khám phá rừng nguyên sinh, đi xe jeep địa hình

Địa chỉ: Vườn quốc gia Minneriya

Vườn quốc gia Minneriya Mở cửa: 6h-18h30

6h-18h30 Mức giá: 8.000-10.000 LKR/vé (khoảng 650.000-825.000 đồng)

Vườn quốc gia Minneriya tập trung số lượng voi châu Á lớn nhất thế giới, nổi tiếng với hiện tượng đại tụ tập voi vào tháng 5-10. Ngoài voi, nơi đây có hệ động - thực vật đa dạng, gồm các loài động vật có vú, chim và rừng rậm nhiệt đới, cây bụi và những đồng cỏ xanh. Đến đây, du khách có thể thuê xe jeep băng qua những đường mòn, hít thở không khí và ngắm voi đi trên đường với giá khoảng 11.000 LKR (900.000 đồng).

▸ Trải nghiệm tour tuk-tuk quanh TP Kandy

Mức giá: Khoảng 4.000 LKR/tour (300.000 đồng)

Tour tour tuk-tuk tại TP Kandy đưa du khách chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố một cách chân thật và gần gũi. Ghé thăm một số điểm đến, công trình nổi tiếng như đền thờ xá lợi răng Phật, chùa Sri Maha Bodhi, vườn bách thảo Hoàng gia... Kết tour bằng chuyến tham quan bảo tàng trà Ceylon để tìm hiểu về quy trình sản xuất trà, lịch sử và thưởng thức trà giữa đồn điền.

Thưởng thức ẩm thực cay nồng

▸ Nhà hàng Palmyrah

Địa chỉ: Bên trong Renuka City Hotel, Colombo

Bên trong Renuka City Hotel, Colombo Mở cửa: 12h-14h30 và 19h-22h30

12h-14h30 và 19h-22h30 Mức giá: Từ 820 LKR/món (khoảng 67.000 đồng)

Nhà hàng Palmyrah chuyên bán các món ăn truyền thống của Jaffna và Sri Lanka kết hợp Nam Ấn Độ. Được yêu thích lâu năm là cà ri cừu, cá chiên pittu, cà ri cua nguyên con, súp hải sản và bánh sữa hoppers. Nhà hàng nằm tại tầng trệt khách sạn nên mang không gian sang trọng và tinh tế.

▸ Curry Pot

Địa chỉ: Kollupitiya Road, 03 Marine Drive, Colombo

Kollupitiya Road, 03 Marine Drive, Colombo Mở cửa: 8-21h

8-21h Mức giá: Từ 500 LKR/món (khoảng 42.000 đồng)

Nhà hàng địa phương Curry Pot nằm gần bờ biển, du khách có thể tận hưởng view thoáng và gió nhẹ khi đến dùng bữa tại đây. Thực đơn thiên về ẩm thực truyền thống Sri Lanka với hơn 20 loại cà ri từ gà, mít non (polos) và sambol dừa truyền thống. Hương vị được nhận xét đậm đà với gia vị phong phú làm nổi bật mùi cà ri. Tuy nhiên, các món có độ cay mạnh, du khách không quen ăn cay nên cân nhắc.

▸ Nhà hàng Ministry of Crab

Địa chỉ: 04 Hospital St, Colombo

04 Hospital St, Colombo Mở cửa: 12h-22h30

12h-22h30 Mức giá: Từ 3.100 LKR/món (khoảng 255.000 đồng)

Mức giá tại nhà hàng Ministry of Crab khá cao, nhưng lại được nhiều du khách đề xuất bởi hải sản tươi ngon. Không gian mang phong cách fine-dining với chỗ ngồi trong nhà hoặc giữa khu sân hiên. Tại đây, cua được phục vụ theo cân với các kiểu chế biến như sốt ớt, cháy tiêu đen, nấu cùng dừa, bán chạy nhất là cua bơ tỏi. Nhà hàng cũng phục vụ rượu vang, cocktail, arrack Sri Lanka... để cân bằng vị mặn, cay.