Bãi biển Vũng Tàu 'ngập' hàng chục tấn rong biển

Hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện được huy động để thu gom rong biển. Trước tình trạng rong biển liên tục dạt vào bờ với số lượng lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã tổ chức thu gom nhiều đợt nhưng chỉ sau một đêm, rong tiếp tục tấp vào, phủ kín bãi biển.

Để xử lý lượng rong khổng lồ này, công ty VESCO phải huy động hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng như xe cào, xe xúc, xe cẩu, xe tải… liên tục thu gom, vận chuyển về khu xử lý chất thải.

Phương tiện thu gom rong biển dọc bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu . Theo ước tính của VESCO, mỗi ngày có từ 20-50 tấn rong dạt vào khu vực Bãi Sau. Vì vậy, lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục nhằm kịp thời làm sạch bãi biển, phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, có khá nhiều người dân mang theo bao tải, rổ nhựa, xô chậu… đổ ra biển nhặt rong mang về. Theo một số người dân, loại rong biển này phơi khô có thể nấu nước giải nhiệt hoặc pha trà.

Rong theo sóng đánh dạt vào bờ thành từng lớp dày, có đoạn phủ kín cả mép nước. Loại rong này có màu xanh ngọc, thân nhỏ li ti như chùm nho non.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

