Điều bất ngờ trên đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng

Được mệnh danh là đoàn tàu "quý tộc", Hoa Phượng Đỏ tiếp tục gây chú ý khi đưa robot AI vào phục vụ tại toa VIP, từ đón khách, dẫn chỗ ngồi đến mang đồ ăn, thức uống tận bàn.

Bên trong toa VIP gồm 16 ghế sofa đơn của đoàn tàu "Hoa Phượng Đỏ".

Từ ngày 1/6, ngành đường sắt chính thức đưa robot phục vụ vào toa VIP trên đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội. Robot được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến và nhận diện vật cản, cho phép di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp của toa tàu. Thiết bị có thể hỗ trợ đón khách, dẫn khách đến vị trí ngồi, giới thiệu các dịch vụ trên tàu, cung cấp thông tin hành trình và phục vụ đồ ăn, đồ uống đến tận bàn.

Tàu Hoa Phượng Đỏ là dịch vụ vận tải chất lượng cao trên tuyến Hải Phòng - Hà Nội, được đầu tư nhiều tiện ích hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của người dân, du khách. Theo ngành đường sắt, việc ứng dụng công nghệ mới giúp hành khách có thêm trải nghiệm tiện ích, chuyên nghiệp và thân thiện hơn trong suốt hành trình.

Trước đó, ngày 29/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ra mắt mô hình đoàn tàu chuyên xa QT3/4 với điểm nhấn là toa xe chỉ huy tích hợp công nghệ số và robot phục vụ khách trên toa VIP.

Tại toa VIP A34, ngành đường sắt lần đầu thử nghiệm robot phục vụ KettyBot Pro nhằm hỗ trợ hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ. Robot được trang bị công nghệ AI cùng hệ thống tránh vật cản 3D, có khả năng di chuyển linh hoạt trong lối đi hẹp của toa tàu.

Robot phục vụ KettyBot Pro phục vụ trên đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ.

Đoàn tàu du lịch Hoa Phượng Đỏ khai trương ngày 10/5/2025 với thiết kế hiện đại, nội thất mang dấu ấn hoa phượng đỏ - biểu tượng của Hải Phòng. Sau một năm khai thác, đoàn tàu đã thực hiện gần 3.000 chuyến, phục vụ khoảng 1,33 triệu lượt hành khách.

Trong các dịp lễ, Tết và cao điểm du lịch hè, lượng khách đi tàu thường vượt 130.000 lượt mỗi tháng. Nhiều chuyến cuối tuần hoặc dịp nghỉ dài ngày kín chỗ từ sớm, đặc biệt các toa VIP thường xuyên trong tình trạng hết vé.

Đoàn tàu là thiết kế hiện đại với tông màu đỏ chủ đạo lấy cảm hứng từ loài hoa đặc trưng của thành phố Cảng. Mỗi ngày, tàu khai thác 8 chuyến khứ hồi giữa Hải Phòng và Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách. Loại hình di chuyển này được nhiều du khách trẻ lựa chọn để trải nghiệm các tour "food tour Hải Phòng" trong ngày nhờ thời gian di chuyển hợp lý và thuận tiện.

Đoàn tàu du lịch Hoa Phượng Đỏ gồm 20 toa hoàn toàn mới, trong đó có hai toa VIP được thiết kế theo phong cách Indochine (Đông Dương). Không gian bên trong kết hợp giữa nét hoài cổ và hiện đại, hướng tới nâng cao trải nghiệm của hành khách. Hai toa VIP gồm 16 ghế sofa đơn và 5 bộ sofa dài với tổng cộng 20 chỗ ngồi, được bố trí trong ba không gian riêng biệt.

Ghế xoay 180 độ trong các toa thường, giúp hành khách dễ dàng thay đổi hướng ngồi, ngắm cảnh dọc hành trình.

Toa tàu sử dụng sàn gỗ tự nhiên, nội thất cao cấp, trang bị Wi-Fi miễn phí, quầy bar và có nhạc công biểu diễn phục vụ hành khách. Các vị trí ghế được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, tạo cảm giác giống một quán cà phê hoặc nhà hàng hơn là toa tàu truyền thống.

Trong khi đó, 18 toa còn lại được bố trí 56 ghế có thể xoay 180 độ. Nội thất gồm nền lát thảm nhựa, thành toa ốp nhựa vân đá và hệ thống đèn LED trang trí trên trần. Thiết kế ghế xoay giúp hành khách dễ dàng thay đổi hướng ngồi và ngắm cảnh dọc hành trình từ nhiều góc độ khác nhau.

Giá vé hạng đặc biệt tại toa VIP 34 chỗ là 250.000 đồng vào đầu tuần và 300.000 đồng vào cuối tuần. Giá vé tại các toa thường là 150.000 đồng vào đầu tuần và 180.000 đồng vào cuối tuần. Các mức giá này cao gấp 2-3 lần so với tàu khách thông thường trên cùng tuyến, trong đó vé ghế ngồi mềm điều hòa hiện dao động 95.000-135.000 đồng mỗi chỗ.

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng khiến khách Ấn Độ choáng ngợp Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".