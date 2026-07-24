Trước cảnh hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi ngày, chính quyền địa phương tiến hành phân tuyến cho các hoạt động tại cồn Thới Sơn để giảm tắc nghẽn rạch nước.

Cảnh rạch Bà Ngoạn ở cồn Thới Sơn kẹt xuồng sáng ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Ngày 23/7, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó chủ tịch UBND phường Thới Sơn (Đồng Tháp), cho biết thời gian qua, lượng khách đến khu du lịch Thới Sơn tăng đột biến, nhu cầu dừng xuồng ba lá để chụp ảnh khiến tuyến rạch nước nhỏ tắc nghẽn vào khung giờ cao điểm. Các cầu bến đón/trả khách cũng quá tải sức chứa.

Hoạt động đò chèo tại khu du lịch diễn ra ở khu phố Thuận Thạnh, rạch Chiếc, khu phố Hòa Bình, tập trung đông nhất ở rạch Bà Ngoạn do lối đi thuận tiện.

Hiện địa phương tiến hành khảo sát lại tình hình phục vụ và lượng khách theo thời gian thực, đồng thời phối hợp với các công ty lữ hành, Nghiệp đoàn đò chèo điều tiết lịch trình đón/trả khách phù hợp hơn so với việc tự do đưa khách đến trước đây, tránh tình trạng ùn ứ tiếp tục xảy ra làm giảm trải nghiệm của du khách.

"Các hoạt động du lịch cũng được định hướng phân chia theo 3 tuyến, gồm chèo xuồng ba lá, xe ngựa và đi bộ tham quan vườn trái cây để dàn trải năng lực đón khách", bà nói với Tri Thức - Znews.

Các "nàng thơ" xếp hàng dài tại cầu bến để xuống xuồng ba lá ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Từ khi cao điểm du lịch hè bắt đầu, lực lượng dân quân được bố trí tại các cầu bến nhằm điều phối khách, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của khu du lịch trong thời điểm đông người.

Về phản ánh người chèo xuồng gợi ý tiền "bồi dưỡng" trong quá trình chở khách những ngày qua trên mạng xã hội, Phó chủ tịch cho biết sẽ rà soát Nghiệp đoàn đò chèo và điều chỉnh, tuân theo mục tiêu đưa cồn Thới Sơn phát triển du lịch bền vững.

Cuối tháng 6, trải nghiệm ngồi xuồng ba lá ở khu vực cồn Thới Sơn bất ngờ được săn đón nhờ một số KOL của Trung Quốc du lịch tự túc và đăng tải nhiều ảnh đẹp trên mạng xã hội Douyin.

Điều này kéo khách trẻ từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến trải nghiệm xuồng ba lá đông nhất trong 15 năm qua. Các tour qua cồn không còn trống chỗ vào cuối tuần, lượng khách đặt tour tăng 60-70% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi trước đây, du lịch sông nước tại cồn Thới Sơn chủ yếu đón khách trung niên, gia đình và khách quốc tế.

Từ 9h mỗi ngày, hàng chục đoàn khách liên tục đến cồn Thới Sơn, gây ùn tắc các lối đi. Đỉnh điểm, trong khung giờ 11-13h, các cầu bến gần như tắc cứng, xuồng ba lá cũng ken đặc "nàng thơ" diện bà ba, quấn khăn rằn.

Đoàn khách quốc tế trải nghiệm xuồng ba lá tại cồn Thới Sơn ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Theo bà Xuân Mai, việc khách chú ý đến cồn Thới Sơn trong giai đoạn thí điểm mô hình du lịch cộng đồng là tín hiệu tích cực về sự tăng trưởng và bản sắc địa phương. Để đón khách tốt hơn, địa phương cũng tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường công tác quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm nay, phường Thới Sơn đã đón hơn 180.000 lượt khách đến tham quan, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch đạt gần 132 tỷ đồng .

Các tour cồn Thới Sơn thường đưa khách dạo sông Tiền và đến khu du lịch Thới Sơn. Sau đó trải nghiệm ngồi xuồng ba lá, tham quan trại ong, ăn trái cây tại vườn, xem làm kẹo dừa... Tour ghép có giá 150.000-200.000 đồng/người, dài 1,5-2 tiếng. Nếu đi lẻ, nhóm 1-3 người có giá khoảng 800.000 đồng.

Gen Z là tệp khách đến cồn Thới Sơn đông nhất thời gian qua. Ảnh: Trúc Hồ.

Cồn Thới Sơn là cù lao lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền. Hoạt động du lịch tại đây hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn của miền Tây Nam Bộ.