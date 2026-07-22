Khách Nga gọi Việt Nam là 'quốc gia tử tế nhất' sau cuốc xe công nghệ

Hành động tìm bóng mát khi dừng đèn đỏ của tài xế xe công nghệ khiến Pavel Volodin gọi Việt Nam là quốc gia tử tế nhất từng đến. Trước đó, anh không ít lần được người dân giúp đỡ.

Nam du khách Nga xúc động khi tài xế đưa xe máy vào bóng mát tránh nắng Vị khách này cho rằng người Việt Nam sẵn sàng quan tâm đến những người xa lạ mà không cần lý do đặc biệt.

Cuối tháng 6, Pavel Volodin (29 tuổi, quốc tịch Nga), giáo viên tiếng Nga hiện sinh sống tại Nha Trang (Khánh Hòa), đặt chuyến xe công nghệ từ nơi làm việc về nhà. Khi trò chuyện và thấy nam du khách có biểu hiện mệt mỏi do nắng gắt, tài xế đã chủ động len lỏi giữa dòng xe đông để tìm vị trí có bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ.

"Hôm đó trời nóng hơn mọi ngày, tài xế đã giúp tôi tránh nắng, không phải để nhận thêm tiền boa hay đánh giá 5 sao. Hành động đơn giản, nhưng đủ để tôi ấn tượng với sự tốt bụng của người Việt Nam", Pavel chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nam du khách đã kịp ghi lại hành động này và đăng tải với dòng trạng thái: "Việt Nam là quốc gia tử tế nhất từng đến". Hiện video đạt hơn 230.000 lượt xem và hàng trăm bình luận, có người cho rằng Việt Nam còn nhiều trải nghiệm tốt và Pavel nên từ từ cảm nhận.

Sau chuyến xe, anh gửi lời cảm ơn trực tiếp đến tài xế và để lại đánh giá tốt trên nền tảng với mong muốn mình cũng góp một hành động nhỏ để tài xế được ghi điểm.

Pavel Volodin chụp ảnh tại bãi biển và tháp Bà Ponagar ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo Pavel, không chỉ tài xế xe công nghệ, điều khiến anh nhìn nhận Việt Nam tử tế còn đến từ sự giúp đỡ của người dân địa phương trong những tình huống nhỏ nhặt thường ngày.

Nam du khách lần đầu đến Việt Nam vào năm 2023. Kể từ đó đến nay, anh nhiều lần quay trở lại và dành thời gian sinh sống, làm việc, du lịch tại Nha Trang, TP.HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng) và Đà Nẵng. Trong những lần lưu trú, dù không cùng ngôn ngữ, anh vẫn nhiều lần được người dân chủ động hỏi han và giúp giải quyết vấn đề, kiên nhẫn giải thích những thắc mắc.

Có lần đi lạc, người dân nhiệt tình chỉ đường, thậm chí đưa Pavel đến tận nơi mà chỉ mỉm cười rồi rời đi. Anh cho biết ở Việt Nam, việc giúp đỡ người lạ rất bình thường. Nhưng với một du khách, khoảnh khắc đó rất đáng nhớ.

"Con người là điều khiến tôi dành nhiều thời gian ở Việt Nam hơn các quốc gia khác và không muốn rời xa. Ở đây lâu, tôi càng nhận ra mình đã chọn đúng nơi để sống", anh bày tỏ.

Trong những điểm đến, Nha Trang đem lại cảm giác thư thái nhất cho Pavel. Tại đây, người dân dành thời gian vui chơi ngoài trời, ngồi quán cà phê hay dạo biển. Bất cứ đâu cũng có cảm giác Nha Trang không ngừng chuyển động, khiến anh có thêm cảm hứng trong cuộc sống và công việc.

Sắp tới, anh dự định tiếp tục khám phá khu vực miền Bắc, đặc biệt là những vùng núi để trải nghiệm cuộc sống mang màu sắc khác.

Ngoài ra, ẩm thực Việt Nam cũng níu chân anh ở lại lâu hơn bởi sự phong phú với hương vị riêng theo từng vùng miền. Pavel yêu thích bún chả. Theo anh, món ăn này có thịt nướng xém thơm mùi than, nước dùng đậm đà và gói ghém văn hóa ẩm thực miền Bắc.

Nam du khách đã du lịch nhiều nơi trong thời gian sống tại Đà Nẵng và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đây không phải lần đầu du khách quốc tế cảm kích trước hành động đẹp của người Việt Nam. Trước đó, vào tháng 2, Percy (du khách Thổ Nhĩ Kỳ) được người dân Đà Nẵng mời ăn sáng, tiếp đãi bằng tất cả những món đang có. Với nam du khách, bữa ăn bất chợt khiến buổi sáng hôm đó trở nên khó quên.

Tháng 10/2025, trên hành trình đạp xe 80 km từ Huế về resort, vợ chồng du khách Thụy Sĩ mệt lả, không tìm được quán ăn. Họ dừng xe trước một đám tang, được gia chủ mời vào ăn cơm chay.

Thậm chí, không ít du khách quốc tế đã bật khóc khi phải nói lời tạm biệt Việt Nam, bởi thứ họ mang về không chỉ những bức ảnh đẹp, mà còn là cảm giác được đối xử chân thành từ người dân địa phương.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.