Khách Tây đi lạc vào đám cưới ở Gia Lai vì tin lời Google Maps

Nhóm 5 du khách đến từ Canada, Anh và Australia đi lạc khi tìm đường đến tháp Bánh Ít (tỉnh Bình Định Cũ, nay thuộc Gia Lai), bất ngờ được gia chủ mời vào chung vui đám cưới.

Lạc đường vì Google Maps, nhóm khách Tây được mời vào dự đám cưới Đi lạc theo Google Maps vào một ngõ cụt ở Gia Lai, nhóm khách Tây bất ngờ được gia chủ mời vào chung vui trong đám cưới.

Đang thu dọn cỗ cưới để tiếp tục liên hoan tại nhà, gia đình chú rể Nguyễn Ngọc Chiến (25 tuổi) bất ngờ thấy một nhóm 5 du khách nước ngoài dừng xe trước cổng, liên tục nhìn điện thoại để tìm đường. Thấy các du khách loay hoay, họ tiến tới hỏi chuyện rồi mời cả nhóm vào nhà dùng bữa.

"Lúc đầu nhóm khách khá bất ngờ vì lời mời, nhưng sau đó rất hào hứng và vui vẻ. Mọi người nhanh chóng hòa nhập với không khí của buổi tiệc", Huỳnh Ngọc Khánh, 27 tuổi, người nhà chú rể, kể với Tri Thức - Znews.

Đám cưới của Ngọc Chiến và cô dâu Trần Trúc Quỳnh được tổ chức tại xã An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai hồi tháng 5. Đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ tình cờ do Khánh đăng tải trên mạng xã hội gần đây mới thu hút sự chú ý của người dùng mạng.

Theo Khánh, nhóm du khách gồm 5 người (3 nam, 2 nữ) đến từ Canada, Anh và Australia. Họ thuê xe máy từ Quy Nhơn để tham quan tháp Bánh Ít, nhưng Google Maps dẫn vào một ngõ cụt, đúng nơi gia đình đang tổ chức đám cưới.

Toàn cảnh quần thể tháp Bánh Ít, thuộc Bình Định cũ, nay là Gia Lai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Quần thể tháp Bánh Ít, còn gọi là tháp Bạc, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 100 m thuộc thôn Đại Lễ, xã Tuy Phước Bắc, giữa hai nhánh sông Kôn.

Nhìn từ xa, toàn bộ quần thể có hình dáng giống chiếc bánh ít - một đặc sản địa phương nên người dân gọi nơi đây là tháp Bánh Ít. Mỗi tháp mang một phong cách kiến trúc và chức năng riêng.

Khi nhóm khách xuất hiện, phần tiệc chính tại rạp cưới, cách nhà khoảng 20 m, đã kết thúc. Người thân chú rể đang dọn cỗ về nhà để tiếp tục liên hoan nên nhanh chóng chuẩn bị thêm các món như gà, xôi, tôm, trái cây, nem, chả và mực hấp để mời những vị khách đặc biệt. Có du khách uống bia cùng gia đình, trong khi những người phải lái xe chỉ dùng nước ngọt.

"Dù lần đầu gặp khách nước ngoài trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi không thấy bỡ ngỡ. Một số thành viên trong gia đình biết tiếng Anh cơ bản nên hỗ trợ phiên dịch, giới thiệu về phong tục và không khí đám cưới Việt", Khánh nói.

Không lâu sau, một người bác còn mang nón lá Việt Nam ra giới thiệu. Nhóm du khách thay nhau đội nón, chụp ảnh và cười nói rôm rả. Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống và trò chuyện, gia đình chỉ cho nhóm khách tuyến đường thuận tiện hơn để đến tháp Bánh Ít. Theo Khánh, địa điểm này chỉ cách nơi tổ chức đám cưới một quãng ngắn.

Nhóm khách nước ngoài được mời vào đám cưới ở Gia Lai. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau gần 2 tháng, chú rể Ngọc Chiến vẫn chưa hết bất ngờ và vui mừng khi trong ngày trọng đại có thêm những vị khách quốc tế ghé chung vui. "Tôi còn nhờ người thân chụp mấy tấm hình và nói đùa đó là những người bạn bên nước ngoài về ăn cưới", anh nói.

Khánh cho biết ban đầu chỉ đăng video lên trang cá nhân để lưu lại kỷ niệm về một tình huống bất ngờ trong đám cưới, không ngờ đoạn video lại thu hút nhiều người xem.

"Đó là những hình ảnh rất chân thực về sự hiếu khách của người Việt. Tôi hy vọng câu chuyện sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện của người dân địa phương cũng như du lịch Việt Nam", anh nói.

Chú rể Ngọc Chiến và cô dâu Trúc Quỳnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài được mời dự đám cưới "bất đắc dĩ" ở Việt Nam. Tháng 12 năm ngoái, 2 vị khách Tây đạp xe đi phượt được mời vào dự đám cưới tại Lào Cai. Họ được mời thưởng thức mâm cỗ với chả mực, gà luộc, tôm luộc, xôi, giò và rau củ luộc, còn nâng ly theo kiểu Việt Nam với câu hô "1, 2, 3 dô".

Tháng 11/2024, một nhóm khách nước ngoài du lịch miền Tây cũng được người dân mời vào chung vui trong một đám cưới. Đáp lại sự hiếu khách của gia chủ, các du khách vui vẻ "nhập gia tùy tục", ngồi ăn cỗ và ca hát cùng mọi người.

Nói với Tri Thức - Znews, hướng dẫn viên Vũ Ngọc Sơn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết khoảng 30% du khách nước ngoài đến Việt Nam muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống người dân địa phương. Những hoạt động nghe có vẻ lạ nhưng lại thu hút khách quốc tế, như tham dự đám cưới, chăn gà, chăn vịt, thăm "bà đẻ", rửa bát hay đi dạo quanh nghĩa trang để nghe kể về tín ngưỡng của người Việt.

Sau nhiều năm dẫn khách Tây trải nghiệm độc lạ, Sơn từng đối mặt nhiều ý kiến trái chiều cho rằng "tour thiếu chỉn chu". Tuy nhiên, điều anh quan tâm hơn hết là cảm nhận của khách hàng.

"Nhiều du khách bảo sau chuyến đi, họ cảm giác như một người dân địa phương. Đó mới là giá trị thực sự của du lịch, kết nối và để lại cảm xúc", anh nói.

Nhóm du khách chụp ảnh cùng vợ chồng Ngọc Chiến. Ảnh: Nhân vật cung cấp.