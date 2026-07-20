Chuỗi cửa hàng kem gelato ở TP.HCM đột ngột đóng cửa sau 16 năm

Sau 16 năm hoạt động, thương hiệu kem gelato Snowee ở TP.HCM thông báo dừng kinh doanh, khép lại hành trình bắt đầu từ năm 2010.

Chi nhánh Snowee Gelato trên đường Phan Xích Long, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: ĐVCC.

Ngày 20/7, Snowee Gelato đăng tải thông báo "chính thức khép lại hành trình 16 năm", gửi lời cảm ơn khách hàng, đối tác và những người đã đồng hành trong suốt thời gian hoạt động.

Thương hiệu kem cho biết từ cửa hàng đầu tiên mở năm 2010 đến những viên gelato cuối cùng, đơn vị đã có cơ hội phục vụ nhiều thế hệ khách hàng, trở thành một phần trong những dịp đặc biệt cũng như những khoảnh khắc thường nhật.

"Dù hành trình dừng tại đây, chúng tôi tin rằng những ký ức đẹp và những niềm vui đã được sẻ chia sẽ còn ở lại thật lâu", thông báo nêu.

Trước khi dừng hoạt động, doanh nghiệp có 3 chi nhánh tại TP.HCM. Tháng 9/2025, Snowee đóng cửa chi nhánh trên đường Phan Xích Long sau ba năm hoạt động.

Thương hiệu kem gelato được giới thiệu "lâu đời nhất Việt Nam". Ảnh: ĐVCC.

Snowee giới thiệu là "thương hiệu gelato lâu đời nhất Việt Nam", kết hợp hương vị với định hướng chú trọng sức khỏe. Đơn vị cho biết ưu tiên sử dụng trái cây Việt Nam cùng nguyên liệu trong nước để làm gelato, không dùng phẩm màu hay chất bảo quản nhân tạo, giảm hàm lượng đường và chất béo trong sản phẩm.

Đây cũng là một trong những địa chỉ thưởng thức gelato được nhiều người trẻ TP.HCM lựa chọn. Quán sử dụng công nghệ làm kem Italy kết hợp trái cây tươi, phục vụ kem cùng các món bánh Âu như waffle, brownie, cookies và tiramisu.

Trong đó, gelato dừa non là một trong những hương vị được nhiều khách hàng lựa chọn. Sản phẩm kết hợp vị ngọt của nước cốt dừa với sợi cơm dừa, tạo kết cấu hòa quyện trong lớp gelato.

Snowee trực thuộc Công ty TNHH Ampersand Management có trụ sở tại TP.HCM, doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực F&B. Công ty hiện quản lý nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng tại TP.HCM và Hà Nội.

Nhà hàng pizza Công Tăng Bistro (đường Trần Quang Khải, TP.HCM) trả mặt bằng từ tháng 10/2025. Ảnh: Hoài Bảo.

Thời gian gần đây, TP.HCM chứng kiến "làn sóng" nhiều nhà hàng, quán ăn thông báo đóng cửa. Cuối tháng 6, tiệm trà "treo dây" Seobu Stand thông báo ngừng hoạt động từ ngày 29/6 sau gần 2 năm kinh doanh.

Tiệm mở cửa từ tháng 10/2024 trong một con hẻm trên đường Trần Phú. Thay vì phục vụ trực tiếp, khách đứng dưới gọi món, còn đồ uống được đặt trong giỏ và thả xuống từ tầng hai. Mô hình bán hàng khác biệt giúp Seobu Stand thu hút nhiều thực khách và xuất hiện trên mạng xã hội. Dù chỉ mở cửa từ 17h30 đến 21h30 mỗi ngày, tiệm cho biết bán trung bình khoảng 100-120 ly.

Trước đó, nhà hàng dimsum Crystal Jade Palace cũng thông báo ngừng hoạt động từ ngày 16/5 tại cơ sở trên đường Tôn Đức Thắng, bên trong khách sạn LOTTE Saigon (phường Sài Gòn), sau hơn 20 năm hiện diện tại TP.HCM. Hiện, Crystal Jade Palace chỉ còn một nhà hàng tại phố Lý Nam Đế, Hà Nội.

Sau thông báo đóng cửa, nhiều thực khách bày tỏ sự tiếc nuối trên các hội nhóm ẩm thực. Không ít người cho biết đây từng là địa điểm quen thuộc để thưởng thức dimsum và các món Hoa ở trung tâm TP.HCM.