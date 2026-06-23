Tiệm trà 'treo dây' nổi tiếng ở TP.HCM thông báo đóng cửa

Sau gần hai năm hoạt động, tiệm trà gây chú ý tại TP.HCM với cách bán đồ uống qua ô cửa sổ tầng 2 và thả dây đưa món cho khách sẽ ngừng hoạt động từ ngày 29/6.

Quán trà treo dây 'gây sốt' mạng xã hội ở TP.HCM Quán đồ uống nằm trong hẻm TP.HCM đang gây sốt mạng xã hội với cách phục vụ thả dây độc lạ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ tiệm trà Seobu Stand cho biết quán mở bán đến hết ngày 28/6 trước khi chính thức đóng cửa vào 29/6. Lý do đến từ kế hoạch cá nhân khi cô chuẩn bị học thạc sĩ và không còn ở Việt Nam trong thời gian tới.

Theo chia sẻ, cửa hàng chỉ vận hành bởi hai người nên việc duy trì hoạt động khi một người rời đi không còn phù hợp. Ngoài ra, cô cũng không muốn xử lý các vấn đề quản lý, giấy tờ từ xa.

Những ngày cuối trước khi dừng bán, nhiều khách quay lại để tạm biệt, gửi lời nhắn và mang theo những món quà nhỏ.

"Những ngày vừa qua, khách đến tạm biệt và tặng quà khiến tôi rất xúc động", chủ quán nói.

Đồ uống được bỏ giỏ, thả uống từ tầng 2 cho khách. Ảnh: Seobu Stand.

Trong hai ngày cuối hoạt động, quán dự kiến chuẩn bị một số phần quà nhỏ dành cho khách như lời cảm ơn. Nguyên liệu sẽ được sử dụng hết nếu có thể, phần còn lại sẽ thanh lý hoặc giữ lại. Một số vật dụng gắn với hành trình vận hành sẽ được chủ quán cất giữ.

Tiệm mở bán từ tháng 10/2024 trong một con hẻm trên đường Trần Phú, TP.HCM. Thay vì phục vụ trực tiếp như các mô hình thông thường, khách đứng dưới gọi món còn đồ uống được đặt trong giỏ và thả xuống từ tầng 2.

Theo chủ quán, cách bán này không phải ý tưởng được tính toán để tạo hiệu ứng mạng xã hội. Do tận dụng phần hành lang nhà bà ngoại và chủ yếu bán mang đi, việc đưa đồ uống bằng dây được chọn như một giải pháp thuận tiện. Đây cũng là cách chuyển đồ khá quen thuộc ở khu vực dân cư này.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là cách đưa món cho khách, không ngờ lại được nhiều người chú ý", cô chia sẻ.

Trước khi thông báo đóng cửa, tiệm thu hút nhiều thực khách và xuất hiện trên mạng xã hội nhờ mô hình bán hàng khác biệt. Dù chỉ mở từ 17h30 đến 21h30, nơi đây vẫn bán trung bình khoảng 100-120 ly/ngày.