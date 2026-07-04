Quán cà phê hidden nổi tiếng ở Đà Lạt bất ngờ đóng cửa

Sau hơn 3 năm hoạt động, quán cà phê nhà gỗ theo phong cách ẩn náu được nhiều du khách lui tới ở Đà Lạt sẽ ngừng hoạt động từ ngày 16/7.

Du khách check-in với không gian bên ngoài quán. Ảnh: Bé Quanh.

Cuối tháng 6, quán cà phê Nhặt Nắng nằm trên đường Trạng Trình (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) bất ngờ thông báo ngừng hoạt động sau hơn 3 năm hiện diện trên bản đồ ẩm thực của "xứ sở ngàn hoa". Quán sẽ đón khách đến chụp ảnh, viết lời nhắn trong sổ tay và ôn lại kỷ niệm đến hết ngày 15/7.

Đại diện quán cho biết không dễ dàng để đưa ra quyết định đóng cửa trong thời điểm quán được biết đến nhiều, hoàn thiện hơn và vận hành trơn tru hơn. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố ảnh hướng đến hoạt động của một quán cà phê và cuộc sống luôn có những biến số bất ngờ. Điều đó khiến định hướng của chủ quán và quán không còn phù hợp với địa điểm hiện tại.

Đồng thời, quán cũng gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian qua.

"Mong những ngày cuối bạn ghé Nhặt Nắng sẽ là những ngày thật bình yên và vui vẻ", đại diện quán chia sẻ.

Không gian bên trong và ngoài của quán. Ảnh: @2504i.

Sau thông tin trên, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều vị khách mới bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa kịp trải nghiệm. Riêng với những người từng ghé qua, quán là điểm đến quen thuộc để tận hưởng không khí và dáng hình Đà Lạt.

Du khách Thành Nhân (TP.HCM) cho biết khá buồn khi quán đóng cửa, bởi anh đã ghé đến từ khi quán chưa nổi tiếng trên mạng xã hội. Đây là một trong số ít quán ở Đà Lạt có mức giá hợp lý và "chất" riêng của phố núi.

Không gian đẹp với nhà gỗ, khu vườn nhiều cây xanh. Đồ uống khá ngon, trà trái cây làm từ trái cây tươi 100%, không bị vị siro lấn át.

Còn với Thùy Trang (TP.HCM), dù ghé quán lần đầu, cô đã cảm nhận được không gian "chữa lành" tại đây. Vì nằm dưới con dốc nên không khí yên tĩnh, ít tiếng xe cộ và mọi chi tiết trang trí đều đậm phong cách Đà Lạt. Cô mong quán sớm ổn định và có thể quay trở lại với một phiên bản khác.

Một số góc chụp ảnh tại quán. Ảnh: @wwniee, Mẹ em Nếp.

Quán cà phê này mở cửa từ tháng 5/2023, được vận hành bởi một chàng trai chuyển từ TP.HCM lên Đà Lạt sinh sống.

Không gian được ví như một khu vườn ẩn giấu với kiến trúc nhà gỗ mộc mạc, gần gũi và đón nhiều ánh nắng tự nhiên. Bên ngoài có góc sân nhỏ với ghế gỗ, giàn hoa leo, phù hợp cho những ai thích thư giãn, đọc sách.

Quán phục vụ trà thuần, trà phối hoa theo ấm, cà phê, trà trái cây và bánh ngọt với mức giá 10.000-130.000 đồng/món. Các món được đặt tên theo từng phong cách Đà Lạt như trà rừng, trà nắng thủy tinh, trà hoàng hôn, trà sáng ấm, trà cỏ...

Giữa năm 2025, quán "viral" mạng xã hội nhờ nhiều video review. Trên Google hiện có hơn 300 đánh giá và đạt 4,9 sao.