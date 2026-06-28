Khách Mỹ khoe bụng no như 'mang bầu' sau khi ăn khắp chợ đêm Đà Lạt

Lần đầu đến Việt Nam, Nick Guillory không cưỡng nổi sức hút của chợ đêm Đà Lạt. Sau một buổi tối thưởng thức đủ món, anh hài hước ví mình như đang mang "bụng bầu".

Du khách Mỹ khoe bụng tròn như "mang bầu" vì ăn quá nhiều Sự hấp dẫn của chợ đêm Đà Lạt khiến vị du khách Mỹ ăn tới mức bụng căng tròn.

Đầu tháng 6, Nick Guillory (39 tuổi, quốc tịch Mỹ) có chuyến du lịch đầu tiên đến Việt Nam. Trong hành trình khám phá Đà Lạt, anh dành buổi tối dạo chợ đêm, liên tục dừng chân trước những quầy đồ ăn nghi ngút khói. Từ món nướng, bánh, xiên que đến đủ loại đồ ăn vặt, Nick gần như "càn quét" mọi hương vị bắt mắt. Kết thúc một vòng chợ, bụng của anh cũng no căng.

"Tôi thích chợ đêm vì có thể thưởng thức rất nhiều món ăn Việt Nam ở cùng một nơi, giá cả lại hợp lý", Nick chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau bữa ăn, Nick quay một đoạn video hài hước, vừa xoa chiếc bụng căng tròn vừa ví mình như đang "mang bầu". Theo nam du khách Mỹ, ở Việt Nam có một cảm giác rất đặc biệt, đó là bụng lớn lên không phải vì em bé mà vì ăn quá nhiều món ngon. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, nhiều người để lại bình luận đồng cảm vì cũng từng "no căng bụng" sau khi khám phá ẩm thực Việt Nam.

Vị khách Mỹ thưởng thức bún chả, bánh mì và cà phê tại Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Là một nhà sáng tạo nội dung về du lịch, Nick ghi lại gần như toàn bộ hành trình khám phá Việt Nam để chia sẻ với người theo dõi. Chuyến đi đầu tiên đến dải đất hình chữ S mang đến cho anh nhiều bất ngờ.

Về ẩm thực, anh thừa nhận chưa thể nhớ hết tên các món đã thử, nhưng đặc biệt yêu thích phở, bún chả, bánh mì và "nghiện" cà phê Việt Nam. Theo Nick, nền ẩm thực phong phú với hương vị đa dạng, mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng là một trong những lý do khiến Việt Nam được nhiều du khách quốc tế yêu mến.

Sau những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ, Việt Nam hiện nằm trong top 3 nền ẩm thực yêu thích nhất của nam du khách.

Không chỉ bị chinh phục bởi cảnh quan thiên nhiên và nền ẩm thực phong phú, Nick còn dành nhiều tình cảm cho con người Việt Nam. Theo nam du khách, mỗi điểm đến đều mang một nét đặc trưng riêng, nhưng ở đâu anh cũng cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở từ những người mình gặp trên đường. Chính sự hòa quyện giữa cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực và con người đã tạo nên sức hút rất riêng của Việt Nam.

Du khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mì trên phố Hàng Cá (Hà Nội). Ảnh: Châu Sa.

Không riêng Nick, nhiều du khách quốc tế cũng cho rằng muốn khám phá trọn vẹn ẩm thực Việt Nam thì nên tìm đến những khu chợ đêm, quán ăn bình dân hoặc các hàng quán đông khách địa phương.

Sarah, du khách người Anh từng chia sẻ "bí kíp 40:1". Theo đó, nếu một quán có khoảng 40 khách địa phương và chỉ một khách du lịch thì gần như chắc chắn đó là địa chỉ đáng để thử. Trong khi đó, Hersh, du khách Mỹ, cho biết anh sẵn sàng xếp hàng tại những quán đông người Việt vì tin rằng người bản xứ luôn biết nơi nào có đồ ăn tươi và ngon nhất.

Với nhiều du khách nước ngoài, chính những khu chợ đêm đông đúc, những hàng quán bình dân và không khí nhộn nhịp của ẩm thực đường phố mới là điều tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, khiến họ muốn quay lại Việt Nam thêm nhiều lần.