Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Khung cảnh như cổ tích tại rừng ánh sáng Đà Lạt

  • Thứ sáu, 29/5/2026 15:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Danh thắng hồ Than Thở cùng khu rừng quanh hồ được cải tạo, nâng cấp thành công viên ánh sáng, mở ra không gian du lịch đêm tại Đà Lạt.

delight park anh 1

Rừng thông biến đổi kỳ ảo nhờ công nghệ chiếu sáng hiện đại

Từng gắn với câu chuyện buồn “Đồi thông hai mộ”, khu vực hồ Than Thở có thời gian dài rơi vào cảnh vắng vẻ, xuống cấp khi lượng khách thưa dần. Cảnh quan quanh hồ chịu ảnh hưởng bởi bồi lắng tự nhiên và rác thải, khiến không gian từng là biểu tượng du lịch Đà Lạt mất đi phần nào vẻ thơ mộng vốn có. Gần đây, Công ty TNHH Thùy Dương bắt đầu cải tạo khu vực này thành Delight Park - công viên văn hóa, giải trí giữa rừng thông, với định hướng giữ lại vẻ tự nhiên của hồ Than Thở nhưng bổ sung thêm trải nghiệm hiện đại cho du khách. Thay vì chỉ tham quan ngắm cảnh, du khách giờ có thể đi xuyên rừng thông trong các không gian ánh sáng, âm thanh và trình diễn công nghệ.

delight park anh 2
delight park anh 3delight park anh 4
delight park anh 5
delight park anh 6
delight park anh 7delight park anh 8delight park anh 9delight park anh 10
delight park anh 11
delight park anh 12delight park anh 13delight park anh 14delight park anh 15
delight park anh 16
delight park anh 17

Du khách 'lạc bước' vào thế giới ánh sáng lung linh

Nổi bật nhất là tour đêm “Bồng lai tiên cảnh ngàn sao” - hành trình đi bộ xuyên rừng với hàng loạt đại cảnh ánh sáng, hiệu ứng âm thanh và tiểu cảnh tương tác được dựng theo chủ đề Đà Lạt và sử thi Tây Nguyên. Trong hành trình này, du khách được dẫn dắt qua câu chuyện Tiên nữ Âu Cơ bằng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh đa tầng và công nghệ 3D Hologram. Khi trời Đà Lạt bắt đầu xuống nhiệt, những lối nhỏ giữa rừng thông ở Delight Park cũng dần phát sáng. Ánh đèn đổi màu len qua thân cây, tiếng nhạc vang nhẹ trong sương khiến nhiều du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, tách hẳn khỏi không khí đông đúc quen thuộc của phố núi.

delight park anh 18
delight park anh 19delight park anh 20
delight park anh 21
delight park anh 22delight park anh 23
delight park anh 24
delight park anh 25

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Thấy gì khi 'cô Long' Đà Lạt đông khách nhờ hóa thân kiếm hiệp?

Hình tượng "cô Long" Đà Lạt "viral" kéo theo làn sóng tranh cãi về giá trị văn hóa. Điều này chỉ ra khoảng trống và tính phân mảnh trong quy hoạch hình ảnh điểm đến ở Việt Nam.

05:45 21/5/2026

Bán thẻ 2,5 triệu đồng tham quan ga Đà Lạt 100 lần

Từ ngày 30/4, ga Đà Lạt triển khai thẻ tham quan giá 2,5 triệu đồng cho 100 lần tham quan, rẻ một nửa so với mua vé lẻ thông thường.

11:57 29/4/2026

Du lich Da Lat dip 30/4: Di the nao, o dau, an gi? hinh anh

Du lịch Đà Lạt dịp 30/4: Đi thế nào, ở đâu, ăn gì?

11:25 23/4/2026 11:25 23/4/2026

0

Dịp nghỉ lễ, Đà Lạt càng thu hút du khách nhờ khí hậu dễ chịu và không gian thư giãn. Địa điểm này mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, phù hợp cho cả chuyến đi ngắn ngày và dài ngày.

San bay Lien Khuong dong cua, ai di Da Lat dip 30/4? hinh anh

Sân bay Liên Khương đóng cửa, ai đi Đà Lạt dịp 30/4?

11:02 1/4/2026 11:02 1/4/2026

0

Các cơ sở lưu trú tại TP Đà Lạt (cũ) trên đà kín phòng vào dịp lễ, nhưng khách không còn nán lại dài ngày. Bên cạnh đó, phía đơn vị tour lại ghi nhận sức mua chậm bởi xu hướng tự túc thịnh hành.

Quỳnh Danh

delight park hồ than thở delight park công viên ánh sáng đà lạt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý