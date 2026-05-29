Khung cảnh như cổ tích tại rừng ánh sáng Đà Lạt

Danh thắng hồ Than Thở cùng khu rừng quanh hồ được cải tạo, nâng cấp thành công viên ánh sáng, mở ra không gian du lịch đêm tại Đà Lạt.

Rừng thông biến đổi kỳ ảo nhờ công nghệ chiếu sáng hiện đại

Từng gắn với câu chuyện buồn “Đồi thông hai mộ”, khu vực hồ Than Thở có thời gian dài rơi vào cảnh vắng vẻ, xuống cấp khi lượng khách thưa dần. Cảnh quan quanh hồ chịu ảnh hưởng bởi bồi lắng tự nhiên và rác thải, khiến không gian từng là biểu tượng du lịch Đà Lạt mất đi phần nào vẻ thơ mộng vốn có. Gần đây, Công ty TNHH Thùy Dương bắt đầu cải tạo khu vực này thành Delight Park - công viên văn hóa, giải trí giữa rừng thông, với định hướng giữ lại vẻ tự nhiên của hồ Than Thở nhưng bổ sung thêm trải nghiệm hiện đại cho du khách. Thay vì chỉ tham quan ngắm cảnh, du khách giờ có thể đi xuyên rừng thông trong các không gian ánh sáng, âm thanh và trình diễn công nghệ.

Du khách 'lạc bước' vào thế giới ánh sáng lung linh

Nổi bật nhất là tour đêm “Bồng lai tiên cảnh ngàn sao” - hành trình đi bộ xuyên rừng với hàng loạt đại cảnh ánh sáng, hiệu ứng âm thanh và tiểu cảnh tương tác được dựng theo chủ đề Đà Lạt và sử thi Tây Nguyên. Trong hành trình này, du khách được dẫn dắt qua câu chuyện Tiên nữ Âu Cơ bằng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh đa tầng và công nghệ 3D Hologram. Khi trời Đà Lạt bắt đầu xuống nhiệt, những lối nhỏ giữa rừng thông ở Delight Park cũng dần phát sáng. Ánh đèn đổi màu len qua thân cây, tiếng nhạc vang nhẹ trong sương khiến nhiều du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, tách hẳn khỏi không khí đông đúc quen thuộc của phố núi.