12h trưa, hàng quán thi nhau 'chạy quảng cáo' giữa đường

Giữa trưa nắng, nhiều chủ quán cầm đồ ăn chạy giữa đường để quay video giới thiệu. Trào lưu "chạy quảng cáo" theo đúng nghĩa đen lan rộng trên mạng xã hội.

Giữa trưa ngày 28/6, chủ nhà hàng Lệ Quyền (xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) cầm hai suất cơm và thêm con gà luộc trên tay. Cô chạy giữa đường, thở không ra hơi, nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu các món ăn của quán. Đoạn video ngắn của chủ quán này biến cụm từ "chạy quảng cáo" thành hình ảnh theo đúng nghĩa đen.

"Tôi phải quay đi quay lại nhiều lần vì chưa quen, cứ chạy là cười nên không nói được. Con gà hơn 3 kg đeo trên vai cũng khá nặng nhưng vẫn thấy vui", chủ quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hình ảnh "chạy quảng cáo" của nhà hàng Lệ Quyền. Ảnh: NVCC.

Chỉ sau vài ngày đăng tải, video trên thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Quan trọng hơn, nhiều khách tìm đến quán và cho biết họ biết địa chỉ này nhờ xem clip.

Không chỉ nhà hàng trên, thời gian gần đây, hàng loạt quán ăn, quán cà phê và tiệm đồ uống cũng nhanh chóng nhập cuộc với trào lưu "chạy quảng cáo". Công thức khá giống nhau: chủ quán hoặc nhân viên vừa chạy giữa trời nắng, vừa giới thiệu món ăn, đồ uống hoặc ưu đãi, thường mở đầu bằng câu nói quen thuộc: "12h trưa nắng vẫn chạy quảng cáo cho mọi người xem…".

Chủ nhà hàng Lệ Quyền cho biết cô nảy ra ý tưởng sau khi xem một xu hướng trên mạng rồi biến tấu cho phù hợp với quán của mình.

"Đến quán, nhiều người còn mở video cho nhau xem. Ban đầu tôi hơi ngại nhưng sau lại rất vui vì nhiều khách biết đến quán hơn", cô chia sẻ.

Theo cô, việc bắt kịp các xu hướng mới vừa giúp quảng bá quán, vừa khiến công việc mỗi ngày bớt nhàm chán. Với một quán ăn ở xã vùng núi, đây cũng là cách tiếp cận khách hàng khá mới mẻ.

Tại Hà Nội, Hà, chủ một tiệm trà thủ công trên đường Xuân La (phường Tây Hồ), cũng thử sức với xu hướng này. Theo cô, việc quay video không quá phức tạp nhưng vẫn mang lại lượng tiếp cận tốt, nhiều bình luận và có khách đến quán sau khi xem nội dung. Với các cửa hàng nhỏ, đây gần như là cách quảng bá ít tốn kém nhưng tạo được cảm giác chân thật và dễ tạo kết nối.

KHẢO SÁT HÀNH VI LỰA CHỌN QUÁN ĂN CỦA THỰC KHÁCH Nguồn: Báo cáo Restaurant Marketing Statistics 2026 - WorldmetricsWorldmetrics Nhãn Tìm thông tin nhà hàng trên Internet trước khi lựa chọn Ưu tên nhà hàng có sự hiện diện tốt trên nền tảng số Bị MXH dẫn dắt khi lựa chọn nhà hàng Khám phá quán mới qua Instagram

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Trong bối cảnh người dùng ngày càng dành nhiều thời gian trên các nền tảng số, khả năng "bắt trend" và tạo nội dung có thể trở thành cánh cửa giúp thương hiệu được nhìn thấy.

Báo cáo Restaurant Marketing Statistics 2026 của Worldmetrics cho thấy 70% người tiêu dùng thừa nhận mạng xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chọn nơi ăn uống; 97% thực khách tìm kiếm thông tin nhà hàng trên môi trường trực tuyến trước khi đưa ra lựa chọn và có tới 80% người tiêu dùng ưu tiên những thương hiệu sở hữu hiện diện số mạnh.

Không ngạc nhiên khi các chủ nhà hàng ngày càng đầu tư vào nội dung, video ngắn, hình ảnh món ăn hay các nền tảng như Instagram và TikTok để tiếp cận khách hàng.

"Phớt lờ mạng xã hội chẳng khác nào một đầu bếp từ chối nêm gia vị cho món ăn. Nhưng thực tế đáng buồn là không ít nhà hàng vẫn đang cố chờ khách bằng một website vụng về và một chút may mắn, trong khi thực khách đã chuyển sang lướt mạng để quyết định sẽ ăn ở đâu", báo cáo nhấn mạnh.

Hình ảnh trong video "chạy quảng cáo" đang thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Vũ Đức Hưng.

Tuy nhiên, sự chú ý chỉ là điểm khởi đầu. Điều giữ khách ở lại vẫn là chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm thực tế.

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, cơ sở ăn uống nên thận trọng trước trường hợp "marketing vượt trước sản phẩm", khi chiến lược quảng bá triển khai tốt và kéo lượng khách lớn đến thử, song dịch vụ hoặc chất lượng món ăn chưa đem lại trải nghiệm như kỳ vọng.

"Một mô hình F&B bền vững phải có một tỷ lệ khách quay lại vì sản phẩm cao. Không thể đầu tư mạnh vào quảng cáo, làm hình đẹp để bù đắp sản phẩm và duy trì cuộc chơi dài", ông Tùng nói.