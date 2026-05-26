Quán ăn Hà Nội 'ế sạch' đơn trưa vì nắng nóng

Những ngày nhiệt độ lên đến 40 độ C, quán ăn của Hoàng Lâm gần như "ế sạch" đơn khung giờ trưa. Khó tìm tài xế, phí ship tăng cao, chủ quán này tự mình giao hàng cho khách.

Biểu cảm của người đàn ông khi di chuyển dưới cái nắng bỏng rát tại Hà nội ngày 24/5. Ảnh: Đinh Hà.

Giữa trưa nắng như đổ lửa ngày 25/5, Nguyễn Đức Hoàng Lâm, chủ một quán ăn tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, khoác lên người 2 lớp áo chống nắng, bịt kín khẩu trang, đeo kính mát rồi đi giao đồ ăn cho khách.

Thông thường, khung giờ buổi trưa là thời điểm quán đông đơn trong ngày. Ngoài lượng khách mua trực tiếp, mỗi ngày quán của Lâm nhận khoảng 20-25 đơn qua các ứng dụng giao đồ ăn. Thế nhưng, trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua, lượng đơn giảm mạnh, có ngày gần như "ế sạch" khung giờ trưa.

"Tôi phải tự đi giao để duy trì hoạt động của quán", Hoàng Lâm nói với Tri Thức - Znews.

Hoàng Lâm tự đi giao đồ ăn cho khách trong những ngày Hà Nội nắng cao điểm. Ảnh: 1%Better.

Đợt nắng nóng cao điểm tại Hà Nội những ngày qua đang tạo áp lực lớn lên chi phí giao hàng của nhiều quán ăn, nhà hàng, đồng thời khiến nguồn cung shipper biến động rõ rệt.

Trên các ứng dụng như GrabFood, ShopeeFood hay BeFood, người dùng liên tục gặp tình trạng khó tìm tài xế hoặc phải chờ lâu hơn đáng kể so với bình thường mới có người nhận đơn.

Năm 2022, Grab từng áp dụng "phụ phí thời tiết nóng bức" 3.000-5.000 đồng cho các dịch vụ GrabFood, GrabBike và GrabExpress khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng cao, theo SGGP.

Xu hướng này cũng diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Reuters cho biết nền tảng giao đồ ăn Glovo tại Italy từng triển khai "thưởng chống nóng" cho tài xế giao hàng trong các đợt heatwave, nhưng gây tranh cãi vì bị cho là vô tình khuyến khích shipper lao động giữa thời tiết nguy hiểm.

Trong khi đó, tổ chức Thomson Reuters Foundation nhận định các công ty giao hàng ngày càng phải áp dụng phụ phí nắng nóng hoặc mưa lớn do thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Một nghiên cứu tại Trung Quốc cũng cho thấy số đơn giao đồ ăn có thể tăng hơn 10% khi nhiệt độ tăng từ 20 lên 35 độ C, bởi người dân hạn chế ra đường và phụ thuộc nhiều hơn vào dịch vụ giao tận nơi.

Chia sẻ thêm về việc kinh doanh, Hoàng Lâm cho biết phần lớn khách của quán đặt hàng qua mạng xã hội và ứng dụng giao đồ ăn. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, lượng đơn buổi trưa giảm rõ rệt do khó tìm shipper. Với các khách quen, anh chủ động tự giao để giữ chân khách hàng. Dù công sức tăng lên đáng kể, quán vẫn giữ nguyên phí giao hàng ở mức 5.000-10.000 đồng, đồng thời miễn phí với đơn dưới 2 km.

"Nắng nóng thế này cũng không dám tăng phí vì sợ mất khách", anh nói.

Phương Anh trong một lần tự giao đồ uống cho khách. Ảnh: NVCC.

Tương tự, Nguyễn Phương Anh (29 tuổi, phường Nghĩa Đô, Hà Nội), chủ một cửa hàng cà phê và matcha online, cho biết thời tiết oi bức đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh. Chi phí vận chuyển tăng đáng kể, trong khi việc tìm shipper cũng khó khăn hơn trước.

"Có hôm khoảng 18h-19h, đơn chỉ 3 km nhưng phí giao hàng đã lên tới 40.000 đồng. Nhiều khách thấy phí giao cao hơn cả giá đồ uống nên ngại đặt", cô nói.

Theo Phương Anh, không ít khách vẫn mong muốn được miễn phí vận chuyển hoàn toàn dù quán đã áp dụng nhiều chương trình giảm giá. Để duy trì hoạt động, cửa hàng chỉ có thể hỗ trợ một phần phí ship hoặc khuyến khích khách đặt từ 3 cốc trở lên để được miễn phí giao hàng ở cự ly gần.

"Nếu không gọi được shipper, tôi sẽ tự đi giao. Còn nếu có tài xế nhận đơn, tôi thường chuẩn bị thêm nước uống tặng họ. Làm việc ngoài trời những ngày này thực sự vất vả", cô chia sẻ.

Việc nhiều quán giảm đơn hoặc phải tự giao hàng phần nào phản ánh tình trạng thiếu shipper trong các khung giờ nắng gắt. Hệ quả là nhiều khách hàng phải chờ rất lâu mới nhận được đồ ăn.

Trưa 25/5, Hà Quỳnh Anh (24 tuổi), nhân viên văn phòng tại phường Hai Bà Trưng, đặt đồ ăn từ một quán cách nơi làm việc chưa đến 3 km. Sau khi đơn đầu tiên bị hủy vì không có tài xế nhận, cô phải đặt lại và chờ gần 2 tiếng mới nhận được đồ ăn.

"Tôi đặt đồ ăn ở quán này nhiều lần. Bình thường chỉ khoảng 30 - 45 phút là nhận được rồi", Quỳnh Anh nói.

Khung cảnh vắng tại hồ Hoàn Kiếm lúc 13h30 chiều 24/5, khi nhiệt độ ngoài trời ở mức gần 40 độ C. Ảnh: Đinh Hà.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Đỗ Mỹ Anh (31 tuổi), làm việc tại phường Cầu Giấy. Trưa cùng ngày, cô và đồng nghiệp gọi đồ ăn từ quán cách văn phòng khoảng 1 km, nhưng sau hơn 40 phút vẫn không có shipper nhận đơn. Cuối cùng, cô phải tự ra quán mua mang về.

Những ngày gần đây, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung bước vào cao điểm của đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Riêng Hà Nội được dự báo có thời điểm chạm mốc trên 40 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, đặc biệt tại các tuyến đường bê tông hoặc khu vực ít cây xanh, còn cao hơn đáng kể.

Dự báo nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong 1-2 ngày tới trước khi có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng.