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Kinh doanh

Hãng bay trở lại Đà Lạt khi sân bay Liên Khương mở cửa

  • Thứ năm, 18/6/2026 18:38 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Vietnam Airlines lên kế hoạch tiếp tục khai thác các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Đà Lạt từ ngày 19/8, cùng thời điểm sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại.

Vietnam Airlines có 3 đường bay từ TP.HCM/Hà Nội và Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết sẽ khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng với Lâm Đồng thông qua sân bay Liên Khương từ ngày 19/8, sau khi phương án mở cửa trở lại của sân bay này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kế hoạch, hãng dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng máy bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội - Lâm Đồng có 2 chuyến khứ hồi/ngày, TP.HCM - Lâm Đồng có 3 chuyến khứ hồi/ngày và Đà Nẵng - Lâm Đồng có 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Vietnam Airlines cho biết đã chuẩn bị nguồn lực khai thác và phương án thương mại để nhanh chóng nối lại các đường bay ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 19/8 sau thời gian tạm dừng khai thác để phục vụ dự án cải tạo đường cất hạ cánh và các hạng mục liên quan.

Sân bay Liên Khương đóng cửa từ đầu tháng 3 nhằm triển khai dự án nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình tập trung cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước và các hạng mục kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay.

Trong thời gian sân bay tạm dừng hoạt động, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, chuyển hành khách có nhu cầu đến Đà Lạt sang các sân bay lân cận như Cam Ranh hoặc Buôn Ma Thuột kết hợp vận chuyển đường bộ.

Việc sân bay Liên Khương sắp hoạt động trở lại được kỳ vọng giúp khôi phục kết nối hàng không trực tiếp đến Đà Lạt - một trong những điểm đến du lịch lớn của khu vực Tây Nguyên, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân, doanh nghiệp.

Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 19/8

Sau khi tạm dừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8.

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Mở lại sân bay Liên Khương cuối tháng 8, đề xuất thêm đường lăn

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Từ 4/3 đến 25/8, sân bay Liên Khương tạm ngưng khai thác để nâng cấp hạ tầng. Một số hãng hiện đã có thông báo dừng bay, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ đổi hoặc hoàn vé.

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Diệu Thanh

Liên Khương TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng ACV Airbus sân bay đường bay Đà Lạt

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    • Airbus

      Airbus

      Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

      • Thành lập: 19170
      • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
      • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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