Hãng bay trở lại Đà Lạt khi sân bay Liên Khương mở cửa

Vietnam Airlines lên kế hoạch tiếp tục khai thác các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Đà Lạt từ ngày 19/8, cùng thời điểm sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại.

Vietnam Airlines có 3 đường bay từ TP.HCM/Hà Nội và Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết sẽ khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Lâm Đồng thông qua sân bay Liên Khương từ ngày 19/8, sau khi phương án mở cửa trở lại của sân bay này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kế hoạch, hãng dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng máy bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội - Lâm Đồng có 2 chuyến khứ hồi/ngày, TP.HCM - Lâm Đồng có 3 chuyến khứ hồi/ngày và Đà Nẵng - Lâm Đồng có 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Vietnam Airlines cho biết đã chuẩn bị nguồn lực khai thác và phương án thương mại để nhanh chóng nối lại các đường bay ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 19/8 sau thời gian tạm dừng khai thác để phục vụ dự án cải tạo đường cất hạ cánh và các hạng mục liên quan.

Sân bay Liên Khương đóng cửa từ đầu tháng 3 nhằm triển khai dự án nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng . Công trình tập trung cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước và các hạng mục kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay.

Trong thời gian sân bay tạm dừng hoạt động, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, chuyển hành khách có nhu cầu đến Đà Lạt sang các sân bay lân cận như Cam Ranh hoặc Buôn Ma Thuột kết hợp vận chuyển đường bộ.

Việc sân bay Liên Khương sắp hoạt động trở lại được kỳ vọng giúp khôi phục kết nối hàng không trực tiếp đến Đà Lạt - một trong những điểm đến du lịch lớn của khu vực Tây Nguyên, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân, doanh nghiệp.