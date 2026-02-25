Hủy toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3

Từ 4/3 đến 25/8, sân bay Liên Khương tạm ngưng khai thác để nâng cấp hạ tầng. Một số hãng hiện đã có thông báo dừng bay, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ đổi hoặc hoàn vé.

Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm đóng cửa hơn 6 tháng để nâng cấp đường băng. Ảnh: ACV.

Theo thông báo của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 để thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

"Tính chất phức tạp của việc thi công đòi hỏi sân bay phải đóng cửa hoàn toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối, không thể vận hành song song với các hoạt động bay dân dụng", Bộ Xây dựng thông tin.

Trước thông tin này, Vietnam Airlines cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Liên Khương trong thời gian trên, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác để đảm bảo nhu cầu đi lại và duy trì kết nối hàng không khu vực.

Theo đó, hãng sẽ tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận gồm TP.HCM - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng.

Việc điều chỉnh này góp phần duy trì khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng tạm ngưng hoạt động để phục vụ nâng cấp hạ tầng.

Đối với hành khách đã mua vé trên hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ ngày 4/3 đến 25/8, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của hãng.

Hãng cũng cho phép hoàn vé và hoàn tiền các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm mà không thu phí. Chính sách hỗ trợ có hiệu lực đến hết ngày 31/8.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, một số hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực khai thác.

Sau khi hoàn thành nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, Liên Khương sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Airbus A330 hay Boeing 787 với sải cánh lên đến 65 m. Điều này mở ra cơ hội lớn cho việc mở rộng các tuyến bay quốc tế trực tiếp đến khu vực Tây Nguyên.

Trong khoảng thời gian tạm dừng hoạt động, hành khách đi và đến Đà Lạt sẽ phải chuyển hướng sang các phương thức vận tải đường bộ hoặc sử dụng các sân bay lân cận. Dù gây ra những thách thức ngắn hạn cho ngành du lịch địa phương, việc nâng cấp đường băng được đánh giá là khoản đầu tư thiết yếu để duy trì an toàn và mở rộng năng lực khai thác trong tương lai.