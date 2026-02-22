Nhà thầu dự án sân bay Long Thành bị hủy tư cách công ty đại chúng

Trước khi bị hủy tư cách đại chúng, Ricons lãi ròng hơn 377 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2024. Đây là con số lớn nhất kể từ năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, có hiệu lực từ ngày 13/2.

Trước đó, cổ phiếu Ricons được xác định là cổ phiếu OTC, tức chưa niêm yết nhưng được giao dịch trên quầy không chính thức của các công ty phát hành cổ phiếu, các ngân hàng hay các công ty chứng khoán. Nhà thầu này từng ấp ủ kế hoạch niêm yết từ năm 2020 nhưng nhiều lần hoãn lại do không đạt được sự đồng thuận của cổ đông.

Ricons thành lập năm 2004, có trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM, là tổng thầu xây dựng, tổng thầu cơ điện, thiết kế và thi công, đầu tư xây dựng có tiếng trên thị trường. Trong đó, ông Nguyễn Sỹ Công là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ giữa năm 2021.

Ông Công từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Coteccons. Tuy nhiên sau khi xảy ra những mâu thuẫn thượng tầng tại Coteccons từ cuối năm 2020, loạt lãnh đạo chủ chốt công ty này như ông Nguyễn Bá Dương, ông Nguyễn Sỹ Công và ông Võ Thanh Liêm (quyền Tổng giám đốc khi đó) lần lượt rời doanh nghiệp.

Ricons hiện là một trong những doanh nghiệp nòng cốt trong hệ sinh thái thầu xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập. Trước đây, ông Dương từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Coteccons và đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những tổng thầu hàng đầu Việt Nam. Sau khi rời Coteccons năm 2020, ông tập trung phát triển hệ sinh thái gồm Ricons, Newtecons, BM Windows, Sol E&C, Boho…

Hiện Ricons đang đảm nhiệm nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có gói thầu tại dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và các hạng mục tại sân bay quốc tế Long Thành.

Theo thông tin công bố đầu năm 2023, Ricons có 285 nhân sự, vốn điều lệ hơn 396 tỷ đồng , trong đó 8 nhà đầu tư nước ngoài nắm tổng cộng 10,4% vốn.

Tại sự kiện tổng kết năm 2025 do Newtecons, Ricons và SOL E&C tổ chức, ông Nguyễn Bá Dương cho biết hiếm có mô hình nào tại Việt Nam mà 3 nhà thầu cùng phối hợp triển khai nhiều dự án quy mô lớn và đạt thành tựu đáng kể.

Theo chia sẻ, tổng doanh thu của 4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái xây dựng này đã vượt 30.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trong đó, Ricons ghi nhận doanh thu đạt hơn 9.042 tỷ đồng , tăng gần 13% so với năm 2024. Trong đó, gần 99% đến từ hợp đồng xây dựng.

Trừ đi giá vốn, Ricons lãi gộp gần 523 tỷ đồng , tăng 23%. Biên lợi nhuận cải thiện lên 5,78% - cao nhất kể từ năm 2020.

Sau khi khấu trừ thuế và các loại chi phí, Ricons lãi sau thuế hơn 377 tỷ đồng năm ngoái, gấp 2,4 lần năm 2024. Đây là mức lãi lớn nhất kể từ năm 2019. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trên 30%.

Trong khi đó, theo báo cáo kiểm toán năm 2025 của Coteccons, doanh nghiệp này đang sở hữu 14,43% vốn tại Ricons, tương ứng giá trị ghi sổ 304 tỷ đồng . Tuy nhiên, dù nắm giữ tỷ lệ đáng kể, Coteccons không tham gia điều hành hay kiểm soát tại Ricons và từng cho biết “không được chào đón” tại đây.

Tại buổi đối thoại với cổ đông hồi đầu tháng 9/2025, Chủ tịch Coteccons khi đó là ông Bolat Duisenov cho hay Coteccons đã ấp ủ ý định thoái vốn khỏi Ricons từ lâu. "Chúng tôi đã muốn điều này từ trước đây. Ngày hôm qua cũng muốn, hôm nay và ngày mai vẫn muốn", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc thoái vốn chỉ có thể thực hiện khi đạt được mức giá hợp lý và công bằng.

Lý giải nguyên nhân, Chủ tịch Coteccons cho rằng giữa hai doanh nghiệp không có sự tương đồng về giá trị và văn hóa, thiếu sự hợp lực và thậm chí thường xuyên cạnh tranh trực tiếp trên thị trường xây dựng.

Mâu thuẫn giữa hai nhà thầu từng được đẩy lên cao trào trong quá trình đấu thầu gói 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng thuộc dự án sân bay Long Thành. Khi đó, Ricons - thành viên liên danh Vietur - đã trúng thầu, còn Coteccons trong liên danh Hoa Lư trượt thầu.

Trước đó, Ricons cũng từng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Coteccons liên quan đến công nợ phát sinh giữa hai bên.