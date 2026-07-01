Gia đình Ấn Độ đập phá nhà hàng ở TP.HCM sau khi con bị nhắc nhở

Chủ một nhà hàng Ấn Độ tại TP.HCM đăng video tố một gia đình cùng quốc tịch đập phá tài sản và xô xát với nhân viên sau khi được nhắc nhở vì để trẻ em ném giấy ăn, bát đĩa.

Nhà hàng Ấn Độ nằm trên phố Tây Bùi Viện, trung tâm TP.HCM. Ảnh: Bombay Bites.

Ngày 1/7, tờ Indian Express đưa tin một gia đình Ấn Độ bị cáo buộc quấy rối nhân viên và làm hư hỏng tài sản tại nhà hàng Bombay Bites ở TP.HCM. Chủ nhà hàng, Aishwarya Khanna Singh, đã đăng tải đoạn video từ camera an ninh lên mạng xã hội. Cô cho biết sự việc bắt đầu sau khi nhân viên lịch sự đề nghị gia đình nhắc nhở các con, tránh làm bừa bộn trong nhà hàng.

Theo video, những đứa trẻ liên tục rút giấy ăn khỏi hộp rồi vứt khắp sàn. Chúng cũng được cho là ném bát đĩa và cốc uống nước từ trên bàn xuống nền nhà. Sự việc trở nên căng thẳng khi một người đàn ông, được cho là người cha, tiến đến tranh cãi với nhân viên. Camera ghi lại cảnh người này vừa lớn tiếng, vừa chỉ tay, sau đó cầm nhiều cốc thủy tinh trên bàn gần đó đập xuống sàn.

Trong phần chú thích bài đăng, chủ nhà hàng Aishwarya Khanna Singh cho biết thay vì hợp tác với nhân viên, gia đình này đã làm hư hỏng tài sản, quấy rối nhân viên và còn tự nhận là "người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội" nhằm né tránh trách nhiệm.

"Nhà hàng không phải là sân chơi", Aishwarya viết. Cô cho rằng phục vụ khách là trách nhiệm của nhà hàng, nhưng phép lịch sự tối thiểu là trách nhiệm của mọi người. Theo cô, sự tôn trọng dành cho nhân viên, tài sản công cộng và không gian chung là điều không thể thỏa hiệp.

Gia đình du khách Ấn Độ bị tố đập phá tài sản, hành hung nhân viên nhà hàng ở TP.HCM. Ảnh: @theedgenewsin/Instagram.

Theo NDTV, chủ nhà hàng đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến chỉ trích.

Chủ nhà hàng sau đó cho biết gia đình này đã gửi lời xin lỗi và hai bên đã tự giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, cô bày tỏ lo ngại khi các thành viên trong gia đình, trong đó có một bé 9 tuổi, đang nhận những lời đe dọa sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi chân thành mong mọi người không tiếp tục đẩy sự việc đi xa hơn. Sai sót đã được thừa nhận và vụ việc cũng đã khép lại. Hãy chọn sự tử tế và lòng cảm thông để tất cả có thể bình yên bước tiếp", cô viết.

Bombay Bites là một trong những nhà hàng Ấn Độ nằm trên phố Tây Bùi Viện, phục vụ nhiều món ăn truyền thống được chế biến theo hương vị và công thức đặc trưng của Ấn Độ. Thực đơn gồm các món như gà bơ, paneer tikka, cơm biryani, dal makhani và bánh naan nướng tươi.

Nhà hàng cũng có các lựa chọn dành cho người ăn chay, thuần chay và thực khách có nhu cầu ăn kiêng. Nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM, cơ sở phục vụ cả ăn tại chỗ và mang đi, phù hợp với các bữa ăn gia đình, nhóm bạn hoặc thực khách đi lẻ.