Haaland 'phun lửa' khuấy đảo mạng xã hội Trung Quốc

Đoạn video quảng cáo trà thảo mộc Trung Quốc với cảnh "phun lửa" của Erling Haaland gây sốt trở lại khi tiền đạo người Na Uy cùng đồng đội giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Cảnh Haaland 'phun lửa', gây sốt với câu quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc Tiền đạo Erling Haaland trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu đồ uống Wang Lao Ji, nói tiếng Trung trong video quảng cáo, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đầu tháng 6, tiền đạo người Na Uy Erling Haaland được công bố là đại sứ thương hiệu toàn cầu của WALOVI, phiên bản quốc tế của trà thảo mộc Trung Quốc Wang Lao Ji (Vương Lão Cát), khi anh chuẩn bị cùng tuyển Na Uy tham dự World Cup 2026.

Haaland, hiện khoác áo Manchester City, là gương mặt chính trong chiến dịch quảng cáo với khẩu hiệu "Walovi, We Love It!". Theo CGTN, sản phẩm được giới thiệu như một loại đồ uống thảo mộc không chứa caffeine, thay thế các loại nước giải khát truyền thống.

Loạt video quảng cáo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhờ hình ảnh hài hước, trái ngược với vẻ lạnh lùng thường thấy của Haaland trên sân cỏ. Video sử dụng phiên bản phối lại ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh, dựa trên bài hát Moskau của nhóm nhạc Đức Dschinghis Khan.

Một trong những phân cảnh gây chú ý nhất là Haaland "phun lửa" khi cầm lon đồ uống. Chiến dịch nhận được nhiều phản hồi tích cực, với không ít người hâm mộ gọi đây là "đỉnh cao", trong khi có người đùa rằng họ "tưởng đây là video do AI tạo ra". Nhiều bình luận cũng thích thú khi thấy tiền đạo 25 tuổi liên tục mỉm cười và thể hiện hình ảnh vui nhộn.

Khoảnh khắc Haaland "phun lửa" trong video quảng cáo gây bão mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ video.

Truyền thông Trung Quốc nhận định chiến dịch phản ánh xu hướng các thương hiệu ngày càng lựa chọn những vận động viên hàng đầu để mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. WALOVI kỳ vọng sức hút toàn cầu của Haaland sẽ giúp thương hiệu tiếp cận thêm nhiều người tiêu dùng.

Đến nay, Haaland cho thấy sức hút ngày càng lớn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Theo Sina, chỉ một tuần sau khi mở tài khoản trên Weibo và Douyin, tiền đạo người Na Uy đã thu hút hơn 2 triệu người theo dõi nhờ cách tương tác gần gũi với cộng đồng mạng.

Thay vì giữ khoảng cách, Haaland thường xuyên đăng video phản hồi những "truyền thuyết mạng" và các câu đùa phổ biến của người hâm mộ. Anh thoải mái đón nhận biệt danh "Ha Bao" do người hâm mộ Trung Quốc đặt, được tạo từ cách phiên âm tên và mang ý nghĩa thân thiện, đáng yêu.

Nam cầu thủ còn được người hâm mộ gọi là "Ma Nhân Buu", nhân vật trong bộ truyện tranh và hoạt hình Dragon Ball. Mái tóc vàng, thể hình vượt trội cùng lối chơi áp đảo trong vòng cấm khiến anh gợi nhớ đến nhân vật này.

Các hình ảnh chế, câu chuyện hài hước và nội dung sáng tạo về Haaland luôn thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Ngay cả một video quảng bá đơn giản của tiền đạo Manchester City cũng có thể lọt nhóm chủ đề thịnh hành trên Douyin và nhận hàng nghìn bình luận.

Haaland đội mũ kiểu viking khi ăn mừng chiến thắng trước Bờ Biển Ngà, rạng sáng 1/7. Ảnh: Reuters.

Haaland sinh ngày 21/7/2000 tại Anh nhưng lựa chọn khoác áo đội tuyển Na Uy. Anh hiện được đánh giá là một trong những trung phong hàng đầu thế giới. Trong màu áo Manchester City, Haaland đã giành 3 danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, đồng thời lập kỷ lục là cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu và chạm mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển, Haaland góp công lớn giúp Na Uy giành vé dự World Cup 2026, chấm dứt 28 năm vắng bóng của đội tuyển này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Rạng sáng 1/7, anh ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, đưa đội nhà vào vòng 1/8 gặp Brazil.

Na Uy nâng tỷ số lên 2-1 trước Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.