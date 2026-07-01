Gánh tàu phớ ở Hội An đắt hàng sau video bà chủ nói 5 thứ tiếng

Sau khi video nói 5 thứ tiếng "viral" khắp nơi, người bán tàu phớ ở Hội An (TP Đà Nẵng) bất ngờ được nhiều du khách tìm đến ăn và nhận ra, giúp cô có thêm thu nhập cho cuộc sống.

Người bán tàu phớ nói tiếng Thái, Trung, Anh đạt 3,7 triệu lượt xem Đoạn video ghi lại màn nói 5 thứ tiếng của một người phụ nữ bán tàu phớ và chè ở Hội An lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Cuối tháng 6, Thành Nhân (TP.HCM) đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bán tàu phớ, chè tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) giao tiếp thành thạo với du khách nước ngoài bằng tiếng Trung, Anh và Thái. Đoạn video nhanh chóng thu hút 3,7 triệu lượt xem và gần 230.000 lượt chia sẻ.

Trong chuyến đi Hội An và tham quan Chùa Cầu, Nhân tình cờ thấy người bán tàu phớ mời khách nhiệt tình nên ghé vào. Ban đầu, anh không biết bà chủ có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ. Cả nhóm càng bất ngờ hơn khi nghe người này nói tiếng Thái với một nhóm khách đi ngang, sau đó đến tiếng Trung.

Đây là lần đầu tiên Nhân chứng kiến một người bán hàng có thể sử dụng nhiều ngoại ngữ nên quay video lại, không ngờ được nhiều người quan tâm.

Chị Bảy (áo hồng) là bà chủ có thể nói được nhiều thứ tiếng khi bán hàng. Ảnh: Phước Nguyên.

Từ khi đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Bảy (phường Hội An, TP Đà Nẵng), chủ gánh tàu phớ, hay còn gọi là chị Én, cho biết những ngày qua có nhiều người tìm đến ăn và nhận ra khi đi dạo phố cổ, lượng khách tăng đáng kể. Mỗi khi thấy cô, họ lại nói: "Thì ra là chị bán tàu phớ biết nhiều thứ tiếng".

"Khách ghé ăn thấy tôi vui vẻ, giao tiếp được với người nước ngoài nên họ xin chụp ảnh, quay video đăng lên mạng xã hội, chứ tôi không biết mình đang được quan tâm hay xuất hiện ở đâu", chị Bảy nói với Tri Thức - Znews.

Chị Bảy đã bán tàu phớ và chè ở Hội An khoảng 20 năm. Không có vị trí cố định, mỗi ngày chị gánh hàng đi dọc phố cổ từ 8h đến 23h.

Người phụ nữ không có chủ đích học nhiều thứ tiếng để thu hút khách, chỉ được một số khách nước ngoài ghé ăn và hướng dẫn những câu giao tiếp cơ bản, dần dà học được thêm nhiều câu mở rộng trong quá trình buôn bán.

Chị giao tiếp nhiều nhất bằng Thái, sau đó đến tiếng Trung, Anh. Riêng tiếng Hàn, Nhật chỉ biết cơ bản vì tệp khách này đến quán chị không đông.

Hiện gánh chè đang bán tàu phớ trân châu và các loại chè đậu. Ảnh: Thành Nhân.

"Thực ra, khách Việt ăn nhiều hơn, nhưng tôi vẫn học một số tiếng, bởi khách nước ngoài sẽ thấy mình kết nối hơn khi giới thiệu mặt hàng bằng ngôn ngữ của họ. Sau dịch Covid-19, khách Thái Lan đến Hội An bùng nổ, tôi bán nhiều cho các đoàn nên khá rành tiếng Thái. Tôi cũng hay giới thiệu cho du khách vài điểm đến", chị Bảy chia sẻ.

Những ngày qua, gánh chè đông khách và nhanh hết hàng, người phụ nữ phải nấu sẵn liên tục để phục vụ. Hầu hết nguyên liệu đều do gia đình chị tự chuẩn bị.

"Gia đình và việc học của con cái nhờ hết vào gánh chè nên tôi rất mừng khi nhiều người biết đến và có thêm thu nhập", chị bày tỏ.

Ở phố cổ Hội An, những gánh tàu phớ từ lâu đã trở thành nét đặc trưng. Gánh hàng giản dị với nồi tàu phớ trắng, nước đường gừng và ăn cùng sương sáo, xu xoa miền Trung.

Du khách thưởng thức tàu phớ ở phố cổ Hội An. Ảnh: TrungBuii.

Câu chuyện của chị Bảy bán tàu phớ không chỉ là một khoảnh khắc gây thích thú trên mạng xã hội, mà còn phản ánh tinh thần học hỏi để tạo nên nét thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam.

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất người dân có thể giao tiếp lưu loát tiếng nước ngoài tại các điểm du lịch Việt Nam. Ở Sa Pa (Lào Cai), những đứa trẻ người Mông, Dao có thể chuyển đổi mượt mà từ tiếng Anh, Pháp sang Nhật để trò chuyện và bán quà vặt cho khách nước ngoài.

Hay ở TP.HCM, bà Hai bán bánh mì ở góc đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) cũng thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh, Pháp và kể chuyện lịch sử về thành phố cho khách nước ngoài.

Cuối tháng 5, Hội An được tạp chí du lịch quốc tế National Geographic Traveller gọi là thành phố đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây tiếp tục là điểm dừng chân quen thuộc với du khách nhờ vẻ cổ kính được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách đến Hội An (trước sáp nhập) đạt 2,8 triệu lượt, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024, hơn 4 triệu lượt khách đã đến Hội An.