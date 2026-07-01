Cảnh nữ du khách Pháp chắp tay, cúi người cảm ơn quán ăn Hà Nội sau bữa ăn trưa
Vị khách nước ngoài cảm ơn chủ quán ở Hà Nội sau khi được phục vụ bún chả ngon xuất sắc.
Đoạn video ghi lại màn nói 5 thứ tiếng của một người phụ nữ bán tàu phớ và chè ở Hội An lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Vị khách nước ngoài cảm ơn chủ quán ở Hà Nội sau khi được phục vụ bún chả ngon xuất sắc.
Mỗi túi đồ uống rất to, nhưng giá chỉ khoảng 33.000 đồng.
Clip ngắn ghi lại cảnh Trấn Thành dừng siêu xe trước quán xôi trên đường Trần Quốc Toản (quận 3, TP.HCM) để mua xôi thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.
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