Sa Pa là điểm du lịch tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Sa Pa đang nổi lên như điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á, khi vừa dẫn đầu bảng xếp hạng của Agoda, vừa ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ những tháng đầu năm.

Tàu qua thung lũng Mường Hoa, Sa Pa, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Time Out (Anh) dẫn tin từ bảng xếp hạng New Horizons của Agoda cho thấy Sa Pa (tỉnh Lào Cai), đã vượt qua nhiều điểm đến tại Nhật Bản và Indonesia để trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á về sức hút với du khách quốc tế.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên sự thay đổi thứ hạng đặt phòng lưu trú trong hai năm gần nhất, nhằm nhận diện những điểm đến có mức tăng mạnh về nhu cầu du lịch quốc tế.

Việc Sa Pa dẫn đầu bảng xếp hạng không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trước đó, điểm đến này từng được Agoda đưa vào nhóm 8 điểm đến miền núi và thị trấn nhỏ hàng đầu châu Á năm 2025.

Tháng 4/2026, phường tiếp tục được Condé Nast Traveller vinh danh trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Lào Cai mùa lúa chín, tháng 8/2025. Ảnh: Tuyên Parafu.

Sức hút của Sa Pa đến từ cảnh quan núi non, ruộng bậc thang, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hóa của các cộng đồng địa phương. Time Out nhận định điểm đến miền núi này đang bước ra khỏi vị thế một điểm đến “ẩn mình” để trở thành lựa chọn nổi bật với nhóm du khách muốn tìm trải nghiệm sâu hơn, thay vì chỉ dừng lại ở các điểm check-in quen thuộc.

Xu hướng trên cũng phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn của du lịch châu Á. Du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến các điểm đến thứ cấp, ít đông đúc hơn nhưng giàu bản sắc.

Không chỉ Sa Pa, các thành phố như Okayama, Matsuyama hay Takamatsu cũng được nhắc đến như những điểm đến đang nổi lên nhờ không gian văn hóa, cảnh quan và nhịp sống riêng.

Jay Lee, Giám đốc khu vực Bắc Á của Agoda, cho biết: “Những điểm đến ít được biết đến đang nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách tìm kiếm sự chân thực và trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Cho dù đó là khung cảnh ngoạn mục của những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa hay cảnh quan ven biển tươi mát của Takamatsu, các điểm đến thứ cấp đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm và chi tiêu của du khách, báo hiệu sự chuyển dịch trong bức tranh du lịch vào năm 2026 và những năm tiếp theo".

Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai, nằm ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, ruộng bậc thang, đỉnh Fansipan, thung lũng Mường Hoa và các bản làng như Tả Van, Cát Cát. Đây là một trong những điểm đến vùng cao quen thuộc nhất với du khách trong và ngoài nước. Năm 2026, Sa Pa tiếp tục là đầu tàu du lịch của Lào Cai trong những tháng đầu năm. Theo số liệu địa phương, quý I, toản tỉnh Lào Cai đón khoảng 3,4 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ.