Một điểm đến ở Việt Nam bất ngờ được báo Hàn và Thái Lan 'săn đón'

Sa Pa liên tục được truyền thông quốc tế nhắc tên khi đáp ứng xu hướng du lịch đa thế hệ, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình.

Đoàn tàu qua thung lũng Mường Hoa, Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tháng 9/2025.

Trước thềm "Tháng gia đình" vào tháng 5, nhu cầu du lịch theo hình thức đa thế hệ gồm nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia tại Hàn Quốc đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế đáng chú ý.

Theo Naver, lợi thế gần như không có chênh lệch múi giờ, khả năng tiếp cận thuận tiện cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng giúp Việt Nam đáp ứng đồng thời nhu cầu của nhiều thế hệ.

Bên cạnh Đà Nẵng - điểm đến quen thuộc với du khách Hàn Quốc, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) được đánh giá phản ánh rõ nhu cầu của nhóm trung niên và cao tuổi.

Tại đây, du khách có thể chinh phục đỉnh Fansipan cao 3.143 m bằng hệ thống cáp treo hiện đại chỉ trong khoảng 15-20 phút. Cảnh quan thiên nhiên kết hợp các công trình tâm linh tạo nên môi trường du lịch ổn định, phù hợp với nhiều nhóm tuổi. Quán cà phê mới mở "cao nhất châu Á" cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình.

Mùa lúa chín ở bản Tả Van, Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tháng 9/2025.

Trong khi đó, tờ Bangkok Today của Thái Lan nhận định Việt Nam là lựa chọn nổi bật trong thập kỷ này khi hội tụ cả sự lãng mạn, phiêu lưu và nét hiện đại. Nếu muốn khám phá chiều sâu tâm linh và thiên nhiên hùng vĩ, Sa Pa được xem là điểm đến tiêu biểu.

Ngoài chinh phục "nóc nhà Đông Dương", du khách có thể khám phá làng văn hóa Bản Mây tái hiện đời sống các dân tộc thiểu số, cùng lễ hội hoa hồng cuối tháng 4 với diện tích hơn 50.000 m2.

Báo Thái Lan còn gợi ý du khách trải nghiệm tuyến tàu Mường Hoa dài 2 km băng qua thung lũng cùng tên, mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu vực. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 là mùa đẹp để ghé thăm Sa Pa với sắc hoa xuân nở rộ khắp phố núi.

Khách Việt khám phá Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tháng 9/2025.

Trong quý I, tỉnh Lào Cai đón khoảng 3,4 triệu lượt khách, đạt 30,5% kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt 515.085 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 12.872 tỷ đồng , tương đương 25,2% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 3, công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường tiếp tục được triển khai. Các điểm du lịch tại Lào Cai, Sa Pa và Y Tý ước phục vụ gần 20.000 lượt khách. Hoạt động ứng dụng nền tảng số trong quảng bá được đẩy mạnh, thu hút gần 200.000 lượt tiếp cận.

Gần đây, tạp chí du lịch Condé Nast Traveller xếp Sa Pa vào danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới. Nằm ở vùng núi Tây Bắc, thị trấn gây ấn tượng với các dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang trải dài, hệ thống thác nước và các cung đường trekking đa dạng. Không gian văn hóa bản địa với sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến.

Trong danh sách này, Sa Pa được mô tả là thị trấn miền núi tương đối yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.