Du khách kể 3 lần người lạ cho mượn xe, quyết không lấy tiền ở Đà Nẵng

Du khách Hà Nội dự định thuê xe máy khi du lịch Đà Nẵng, nhưng nhiều lần được người dân cho mượn miễn phí, quyết không nhận tiền. Người địa phương nói đây là chuyện thường xảy ra.

Sáng 17/4, Nguyễn Lan Anh (27 tuổi, ngụ Hà Nội) mang 100.000 đồng đến trả người phụ nữ đã cho mình thuê xe ở Đà Nẵng. Cô ngạc nhiên khi đối phương không nhận, nói "cho mượn thôi mà". Bất ngờ hơn, đây không phải người đầu tiên từ chối tiền thuê xe máy của nữ du khách. Trước đó, 3 người khác cũng cho cô mượn xe miễn phí.

Kể thêm với Tri Thức - Znews, Lan Anh cho biết cùng bạn có chuyến du lịch Đà Nẵng kéo dài một tuần, bắt đầu từ 11/4.

Ngày đầu tiên đến thành phố, cô hỏi một tài xế xe công nghệ về địa điểm cho thuê xe máy. Người này ngỏ ý cho mượn xe, không cần trả tiền. Cảm kích trước sự nhiệt tình của tài xế, nhưng Lan Anh đành từ chối vì không biết chạy xe côn.

Lan Anh trong chuyến du lịch một tuần tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Lan Anh.

Buổi chiều cùng ngày, ghé một tiệm nail trong khu chung cư ở phường Hải Vân hỏi thuê xe, cô tiếp tục được người dân cho mượn.

Hôm sau, Lan Anh đăng bài trong nhóm cư dân để tìm xe thuê. Chỉ ít phút sau, một người đàn ông chủ động nhắn tin, đề nghị cho cô mượn miễn phí, không cần đặt cọc hay thỏa thuận. Biết người này bán bánh, Lan Anh ngỏ ý mua để ủng hộ nhưng anh nói đã hết hàng và tặng luôn cho cô phần cốt bánh còn dư.

Đến ngày thứ ba, cô quyết định thuê một chiếc xe khác để đi câu mực ở bán đảo Sơn Trà. Chủ xe ban đầu nói "trả bao nhiêu tùy em", nhưng khi cô quay lại trả xe, người này cũng nhất quyết không nhận tiền dù Lan Anh đã nhiều lần ngỏ ý.

"Tôi thật sự bất ngờ vì ở đâu cũng vậy, cứ hỏi thuê là lại thành cho mượn", cô kể.

Lan Anh kể lại câu chuyện mượn xe của mình trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn kèm phản ứng bất ngờ từ cộng đồng mạng. Trong khi đó, với một người địa phương như Trần Thảo (31 tuổi), đây vốn dĩ là "chuyện cơm bữa".

Foam (bên phải), du khách Thái Lan, trong chuyến du lịch Đà Nẵng hồi đầu tháng 3. Ảnh: @foofoamm.m.

Là chủ một homestay tại phường Ngũ Hành Sơn, khi khách hỏi chỗ thuê xe, Thảo sẵn sàng cho mượn xe cá nhân với điều kiện khách biết lái và có bằng hợp lệ. Theo Thảo, dù có thể phát sinh rủi ro, cô cho khách mượn xe vì thấy thoải mái và sẵn sàng làm vậy.

"Từ ngày mở homestay, tôi toàn gặp khách dễ thương", Thảo nói.

Lê Y Vân (33 tuổi), sống và làm việc tại Đà Nẵng 5 năm, cho biết cũng nhiều lần nhận sự giúp đỡ từ người dân địa phương.

Một lần xe hết xăng giữa đường, cô được người đi qua dừng lại đẩy giúp. Lần khác, đi chợ ăn sáng nhưng quên ví, một người không quen biết đưa tiền cho cô và nói "khi nào tiện thì gửi lại".

Vân cũng thường xuyên gặp cảnh xe máy để ngoài đường mà không rút chìa khoá, cho thấy người dân luôn thoải mái, tin tưởng nhau. Những trải nghiệm ban đầu từng khiến Vân bất ngờ, nhưng theo thời gian, cô dần xem đó là điều quen thuộc trong cuộc sống ở đây.

Sự nồng hậu, nhiệt tình của người dân Đà Nẵng cũng hiện hữu qua lời kể của du khách quốc tế.

Ngày 31/3, du khách Asako Sakamoto (quốc tịch Nhật Bản) được hàng chục người dân giúp đỡ khi con trai cô, Akira, bị kẹt chân vào xe đạp trên đường tham quan Hội An.

Gia đình Asako Sakamoto trong chuyến du lịch tại Hội An (Đà Nẵng) cuối tháng 3. Ảnh: Asako Sakamoto.

Trước đó, Foam, một du khách Thái Lan, được chủ quán hải sản ở Đà Nẵng ôm và dặn dò cẩn thận trước khi rời đi. Sự quan tâm chân thành ấy khiến vị khách bật khóc, cảm thấy mình không còn là người xa lạ mà như người thân.

Kết thúc chuyến đi, anh quyết định xăm dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” lên tay như một cách lưu giữ kỷ niệm đặc biệt.

Quý I, Đà Nẵng phục vụ hơn 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2,34 triệu lượt, khách nội địa đạt khoảng 1,86 triệu lượt.

Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, thành phố gần đây còn lọt top 5 đề cử hạng mục điểm đến tại Routes Asia Awards 2026, được đánh giá cao nhờ chiến lược phát triển hàng không hiệu quả, khả năng hợp tác với các hãng bay và định hướng quảng bá điểm đến bài bản, dài hạn, qua đó dần khẳng định vai trò là cửa ngõ du lịch năng động của miền Trung.