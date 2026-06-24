Có gì tại matcha bar của Highlands Coffee ở TP.HCM?

Nhằm mở rộng tệp khách trẻ, thương hiệu lần đầu mở matcha bar. Ở góc độ thị trường, mô hình shop-in-shop được đánh giá là bước đi hợp lý để làm mới trải nghiệm.

Một thực khách trải nghiệm matcha dừa và matcha latte mãng cầu có giá 79.000 đồng/ly.

Highlands Coffee ra mắt mô hình matcha bar tại cửa hàng flagship Bưu điện Trung tâm (phường Sài Gòn) từ giữa tháng 4.

Tại Việt Nam, shop-in-shop không hiếm, các "ông lớn" ngành F&B đã đi trước, với ki-ốt trong trung tâm thương mại. Trong đó, Starbucks thuộc ngách lẻ của mô hình với quầy cocktail tại cửa hàng Reserve. Highlands Coffee cũng không đứng ngoài.

Theo thương hiệu, matcha bar lần này được xem là bước đi nhằm mang trải nghiệm matcha nguyên bản đến gần người Việt. Mức giá bán ra khoảng 69.000-79.000 đồng/ly.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thị trường F&B bùng nổ đồ uống từ matcha, cùng với sự đổ bộ của nhiều thương hiệu matcha cộm cán với mức giá tương đương, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất: mô hình này thực sự khác biệt hay chỉ là "bắt trend"?

Có đáng trải nghiệm?

Bước lên tầng một, thực khách nhìn thấy matcha bar đầu tiên. Quầy bar thấp và mở, tone gỗ, thiết kế tối giản kiểu Nhật Bản, kéo gần khoảng cách giữa người pha chế và thực khách.

Matcha bar tuân theo quy trình chào, chăm sóc và cảm ơn. Khi thực khách ngồi xuống ghế, sau lời chào, nhân viên sẽ giải thích về thành phần, kết cấu từng món, thậm chí là cho nếm thử để kiểm tra trước khẩu vị. Sau đó ngâm chổi chasen, rây trà, kiểm soát nhiệt độ nước và đánh thức vị umami bằng kỹ thuật whisk.

Menu đồ uống 7 món được giới thiệu sử dụng Hatsuzumi Kyokou Matcha từ búp trà đầu vụ xuân tại Nhật Bản. Kỹ thuật whisk chỉ áp dụng với dòng matcha latte mãng cầu và espresso.

Không gian matcha bar tại cửa hàng flagship Bưu điện Trung tâm. Ảnh: Trúc Hồ.

Phương Quyên (26 tuổi, phường Chợ Lớn) và bạn gọi dòng matcha dừa và latte mãng cầu. Kích thước ly to hơn một số thương hiệu khác.

Matcha latte mãng cầu không như kỳ vọng, vị umami rất nhẹ, cảm nhận chủ yếu vẫn là sữa. Phải đến hậu vị mới có độ chát, nhưng không thơm đậm như những loại matcha vụ xuân cô thường uống.

"Matcha dừa vị cân bằng hơn những nơi khác khiến tôi bất ngờ. Độ ngọt vừa, matcha chát đặc trưng, sau đó là vị ngọt, thơm nhẹ của nước dừa. Món này xứng đáng uống lại, phù hợp xu hướng thanh vị", cô miêu tả và cho biết thêm trải nghiệm xem pha chế matcha trước mắt tạo được sự hứng thú để quay lại.

Matcha thanh yên kết hợp soda gừng bán chạy nhất. Ảnh: Trúc Hồ.

Được giới thiệu là món bán chạy, nhưng matcha thanh yên soda gừng chưa đáp ứng khẩu vị cá nhân của Linh Nga (24 tuổi, phường Nhiêu Lộc).

Cô nhận xét: "Matcha khó hòa hợp vị chua của mứt thanh yên và gas trong soda. Vị matcha bị lấn át. Menu sáng tạo, nhưng ít lựa chọn. So với mặt bằng chung, matcha tại đây không quá nổi bật".

Ngoài ra, Nga cho rằng không gian matcha bar khá khiêm tốn, chưa thực sự tách biệt với không gian cà phê chung khiến việc thưởng thức theo đúng tinh thần của phân khúc còn hạn chế. Bù lại, quy trình pha chế bài bản.

Đằng sau mô hình "shop-in-shop"

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, chuyên gia có 18 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, nhìn nhận sau drive-thru (gọi món từ ôtô), việc mở matcha bar cho thấy thương hiệu đang tìm động lực tăng trưởng mới, sau nhiều năm vận hành mô hình cố định.

Matcha bar được xem là thử nghiệm đổi mới ở cấp độ mô hình kinh doanh, giúp tiếp cận nhóm khách trẻ và làm mới hình ảnh.

Nhìn chung, tính mới mẻ là điều kiện sống còn của ngành F&B. Việc chuỗi lớn chọn đổi mới bằng mô hình "shop-in-shop" không chỉ tạo ra dịch vụ cộng thêm, mà còn đảm bảo năng lực vận hành. Nhất là trong bối cảnh kép của thị trường Việt Nam hiện tại: matcha trở thành phân khúc độc lập, bền vững và việc vừa mở rộng nhanh vừa giữ lợi nhuận không còn khả thi.

"Matcha bar tận dụng được mặt bằng sẵn có, lưu lượng khách hiện hữu, đội ngũ vận hành và giảm đáng kể chi phí đầu tư. Đây cũng có thể là bước đệm để Highlands đánh giá nhu cầu thị trường", ông Tùng chia sẻ.

Quy trình pha chế các món uống trên quầy bar. Ảnh: Trúc Hồ.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại thách thức cân bằng giữa tính công nghiệp của một chuỗi lớn và trải nghiệm pha chế chuyên sâu.

Matcha có tiêu chuẩn hóa cao, chỉ cần sự chênh lệch nhỏ so với mặt bằng chung cũng có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của khách về thương hiệu. Việc nhân bản trải nghiệm đồng nhất trên quy mô chuỗi cũng khó khăn hơn.

Không gian chung của tầng một cửa hàng flagship nhìn ra Nhà thờ Đức Bà, cũng là nơi đặt matcha bar. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Highlands Coffee cho biết matcha bar đặt tại cửa hàng flagship không được xem là bước chuyển khỏi cà phê - lĩnh vực cốt lõi của thương hiệu - mà là một thử nghiệm nhằm mở rộng trải nghiệm cho khách hàng.

Theo doanh nghiệp, mô hình này đóng vai trò như một "phòng lab" thu nhỏ, nơi Highlands quan sát phản ứng của thị trường với các xu hướng đồ uống mới trước khi cân nhắc khả năng nhân rộng trong tương lai.