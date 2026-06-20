Phú Quốc mở màn hành trình ẩm thực xa xỉ xuyên châu Á

Phú Quốc được chọn là điểm mở màn cho hành trình ẩm thực xa xỉ kéo dài ba tháng qua các điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Du khách vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo công bố từ Marriott International, hành trình năm nay mang chủ đề Across the Table (Qua bàn tiệc), hướng tới việc tái định nghĩa trải nghiệm ẩm thực xa xỉ không chỉ qua món ăn mà còn qua sự kết nối giữa con người, văn hóa địa phương và những câu chuyện phía sau mỗi bàn tiệc.

Việc lựa chọn Phú Quốc là điểm mở màn được xem là một dấu hiệu đáng chú ý trong bối cảnh đảo ngọc đang ngày càng hiện diện rõ hơn trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực.

Sự kiện tại Việt Nam sẽ diễn ra ngày 5-9/8 tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, trước khi tiếp tục đến Phuket (Thái Lan), Maldives, Bali (Indonesia), Kyoto (Nhật Bản) và khép lại bằng hải trình trên du thuyền Luminara thuộc The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Bên ngoài resort tại Phú Quốc nơi diễn ra hành trình Across the Table. Ảnh: ĐVCC.

Theo ban tổ chức, mùa thứ ba của Luxury Dining Series tập trung vào trải nghiệm có chiều sâu hơn thay vì các bữa tối mang tính trình diễn đơn thuần. Các đầu bếp sẽ trực tiếp gặp gỡ, kể câu chuyện nghề, cùng thực khách khám phá nguyên liệu, văn hóa và ký ức ẩm thực của từng điểm đến.

Ông Oriol Montal, Phó Chủ tịch Khu vực phụ trách Khối Thương hiệu Sang trọng của Marriott International tại châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc), cho biết chương trình năm nay được xây dựng xoay quanh những cuộc hội ngộ và các kết nối được tạo nên bên bàn ăn, nơi trải nghiệm không chỉ dừng lại ở hương vị mà còn là cảm xúc và những cuộc đối thoại.

Tại Phú Quốc, chuỗi hoạt động được thiết kế để làm nổi bật bản sắc ẩm thực Việt Nam và nguồn nguyên liệu bản địa. Một trong những điểm nhấn là tiệc trà chiều của nghệ nhân bánh ngọt Rémy Gaulé tại French & Co, kết hợp tinh thần bánh ngọt Pháp với cảm hứng Việt Nam.

Vườn rau xanh hữu cơ bên trong resort. Ảnh: ĐVCC.

Chương trình cũng giới thiệu trải nghiệm “mâm cơm Việt” cùng nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết và đầu bếp Nguyễn Hải Hưng như một cách kể lại câu chuyện văn hóa gia đình Việt thông qua các món ăn quen thuộc.

Ở phân khúc fine dining, nhà hàng Pink Pearl sẽ tổ chức bữa tối tám món do đầu bếp Olivier Elzer và đầu bếp Summer Lê thực hiện, kết hợp kỹ thuật ẩm thực Pháp với nguyên liệu và cảm hứng Việt Nam.

Sự xuất hiện của Phú Quốc ở vị trí mở màn cũng phản ánh xu hướng mới của du lịch xa xỉ: thay vì tập trung vào các đô thị lớn, những thương hiệu quốc tế ngày càng tìm đến các điểm đến có khả năng kể câu chuyện riêng thông qua văn hóa và trải nghiệm bản địa.