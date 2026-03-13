Chuỗi Highlands Coffee lãi cả nghìn tỷ ở Việt Nam

Lợi nhuận EBITDA trong năm 2025 của Highlands Coffee đã vượt mốc nghìn tỷ trong bối cảnh số lượng cửa hàng cũng sắp chạm con số 1.000 điểm.

Báo cáo mới đây của Jollibee Foods Corporation (JFC) - tập đoàn hiện nắm giữ 60% cổ phần tại SuperFoods Group (SFG), công ty mẹ của Highlands Coffee - đã tiết lộ kết quả kinh doanh tích cực của chuỗi cà phê lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, báo cáo cho biết lợi nhuận EBITDA trong năm 2025 của Highlands Coffee đạt khoảng 2,48 tỷ peso, tương đương hơn 1.097 tỷ đồng , tăng 6% so với năm liền trước.

Trong năm 2025, Highlands Coffee mở thêm 134 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 985. Trong đó, 38 cửa hàng ở Philippines, còn lại ở Việt Nam. Xét theo mô hình, 851 cửa hàng trong đó thuộc sở hữu của Highlands, còn lại 96 cửa hàng là mô hình nhượng quyền.

Xét về tổng thể năm 2025, doanh số toàn hệ thống thị trường quốc tế thuộc JFC tăng 27%. Highlands Coffee đóng góp vào đà tăng này với mức tăng doanh thu đạt 16% so với năm trước.

Sự phát triển của chuỗi cà phê này đi kèm với động lực chung của thị trường Việt Nam - quốc gia hiện là thị trường nước ngoài lớn nhất của JFC tính theo số lượng cửa hàng.

Trong năm 2025, toàn thị trường Việt Nam của JFC đã tạo ra mức tăng doanh thu toàn hệ thống 40%, tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng cũng đạt 24%.

Trong báo cáo sơ bộ, lãnh đạo JFC đánh giá Highlands Coffee là nền tảng chuỗi cà phê có khả năng mở rộng, là một câu chuyện thành công về hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) trong danh mục đầu tư của công ty. Tập đoàn Phillipines đánh giá đây là thương hiệu có tiềm năng định giá tỷ USD và là chuỗi cà phê số 1 tại Việt Nam.

Theo thông báo do Jollibee Group gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, hiện HĐQT Highlands Coffee đang đặt mục tiêu niêm yết công ty vào quý I/2027. Đợt IPO được đề xuất nhằm hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Highlands Coffee.

Công ty không tiết lộ quy mô của đợt IPO, nhưng trước đó Bloomberg đưa tin Highlands Coffee đang đặt mục tiêu huy động tới 400 triệu USD .

Khi Jollibee lần đầu rót vốn vào Highlands Coffee năm 2012, chuỗi này chỉ có 56 cửa hàng. Jollibee hiện nắm 60% cổ phần và đã phát triển doanh nghiệp thành chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam với gần 1.000 cửa hàng.

Việc niêm yết Highlands Coffee sẽ cho phép công ty tiếp cận thị trường cổ phiếu của Việt Nam, nơi có tốc độ gia tăng số lượng nhà đầu tư cá nhân nhanh nhất Đông Nam Á. Dự kiến, Việt Nam sẽ có 11 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân vào năm 2030, tăng từ khoảng 9 triệu tài khoản vào năm ngoái.