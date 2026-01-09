Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Highlands Coffee lên tiếng

  • Thứ sáu, 9/1/2026 16:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco.

Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Halong Canfoco, đồng thời chuyển đổi sang nhà cung cấp khác. Ảnh: Highlands Coffee.

CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) vừa phát thông báo liên quan đến những lo ngại về chất lượng các sản phẩm thịt heo chế biến của CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco.

Cụ thể, doanh nghiệp khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Halong Canfoco trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng cao nhất, chuỗi F&B này đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Halong Canfoco.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", công ty thông báo.

Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này.

Cũng trong thông báo, Highlands Coffee khẳng định an toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. "Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng", công ty nhấn mạnh.

Sau vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long tại TP Hải Phòng, loạt doanh nghiệp có liên quan công ty này đã bị người tiêu dùng "réo tên", bao gồm Highlands Coffee.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của CTCP Đồ hộp Hạ Long ghi nhận hơn 46 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ khách hàng vào thời điểm 30/6/2025.

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn từ CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (chủ sở hữu chuỗi WinMart, WinMart+) là gần 7,1 tỷ đồng; thu từ Chi nhánh CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên cũng là hơn 3 tỷ đồng.

Trong các năm trước đó, báo cáo tài chính của Halong Canfoco đều ghi nhận các giao dịch phải thu từ các khách hàng WinCommerce và chủ chuỗi Highlands Coffee.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện WinCommerce cho biết ngay khi nhận thông tin phản ánh, hệ thống bán lẻ này đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Halong Canfoco trên toàn hệ thống từ 8/1. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết đã yêu cầu CTCP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.

"WinCommerce cam kết đặt sức khỏe, quyền lợi và sự yên tâm của khách hàng lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp này khẳng định và cho biết thêm với tất cả nhà cung cấp, công ty luôn đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa được đưa vào hệ thống, đồng thời cung cấp các hồ sơ pháp lý, công bố chất lượng và các hồ sơ kiểm nghiệm liên quan để thẩm định trước khi nhập hàng tại bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu.

"Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng", đại diện chuỗi bán lẻ nhấn mạnh.

Hồ sơ chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng

Thành lập từ năm 1957, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp đồ hộp lâu đời nhất Việt Nam, gắn với các sản phẩm pate, thịt hộp, cá hộp quen thuộc trên các kệ tạp hóa.

25:1529 hôm qua

Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng

Công ty Đồ hộp Hạ Long vừa giải trình phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào, khẳng định các sản phẩm đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

30:1777 hôm qua

Highlands Coffee, Novaland bị 'réo' tên trong vụ đồ hộp Hạ Long

Sau thông tin hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long, loạt doanh nghiệp bất ngờ bị "réo" tên khi là khách hàng lớn hoặc cổ đông tại đây.

6 giờ trước

