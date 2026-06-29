Starbucks lần đầu bán trà sữa ở Việt Nam

Động thái lấn sân sang thị trường trà sữa của Starbucks tại Việt Nam đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm sau hơn 13 năm hiện diện.

Cửa hàng Starbucks tại tầng 1 Bưu điện Hà Nội (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Châu Sa.

Theo thông báo từ Starbucks, thương hiệu vừa chính thức giới thiệu dòng trà sữa đầu tiên được phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Bộ sưu tập gồm ba nền trà là black tea (trà đen), oolong (ô long) và Hojicha rang thơm, kết hợp cùng sữa. Khách hàng có thể tùy chỉnh độ ngọt cũng như lựa chọn các loại topping theo sở thích.

Việc bổ sung trà sữa vào thực đơn đánh dấu lần đầu thương hiệu tham gia phân khúc đồ uống vốn đang có sức cạnh tranh cao tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thị trường này được dẫn dắt bởi hàng loạt thương hiệu trà sữa trong nước như Phúc Long, Phê La... hoặc ngoài nước như Koi Thé, Gong Cha..., đồng thời chứng kiến sự mở rộng của các chuỗi cà phê sang nhóm sản phẩm từ trà.

Từ khi gia nhập Việt Nam vào năm 2013, thương hiệu tập trung vào phân khúc cà phê và trà trái cây. Ảnh: Châu Sa.

Starbucks chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 2/2013 với cửa hàng đầu tiên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM). Kể từ đó, thương hiệu tập trung vào phân khúc cà phê cao cấp với các dòng đồ uống chủ lực như Espresso, Latte, Cappuccino, Americano và Frappuccino, bên cạnh trà, bánh ngọt và các sản phẩm theo mùa.

Động thái ra mắt trà sữa diễn ra trong bối cảnh thương hiệu đang tăng tốc mở rộng tại Việt Nam. Theo thông tin từ doanh nghiệp, số lượng cửa hàng đã tăng từ 108 điểm bán vào tháng 5/2024 lên 150 cửa hàng vào đầu năm 2026.

Trước đó, hãng cũng tái khai trương mô hình Starbucks Reserve TP.HCM và Hà Nội, cho thấy nỗ lực ở phân khúc đồ uống cao cấp. Ngoài ra, thương hiệu mở rộng sự hiện tại các điểm du lịch di sản như Tràng An (Ninh Bình) hay đỉnh Fansipan (Lào Cai), tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng du lịch.

Tháng 1, Korea Times dẫn số liệu từ Euromonitor International cho thấy Starbucks chỉ chiếm khoảng 2% thị phần cà phê tại Việt Nam, trị giá ước tính 1,2 tỷ USD . Nguyên nhân lớn nằm ở sự lệch pha khẩu vị. Người Việt quen cà phê robusta đậm, rẻ và dễ tiếp cận, trong khi Starbucks tập trung vào arabica với mức giá cao hơn mặt bằng chung.

Một ly cà phê sữa đá vỉa hè chỉ có giá 15.000-20.000 đồng, trong khi Americano của Starbucks khoảng 60.000 đồng và latte khoảng 70.000 đồng. Vì thế, tệp khách hàng của chuỗi này chủ yếu vẫn là người nước ngoài và một bộ phận nhỏ giới trẻ thành thị.