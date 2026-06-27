Mùa quán ăn, cà phê 'hốt bạc' nhờ World Cup

Nhiều quán ăn, quán cà phê ở TP.HCM và Hà Nội ghi nhận lượng khách, doanh thu tăng cao mùa World Cup. Song, đây cũng là lúc họ phải tính toán về lương nhân sự, kiểm soát tiếng ồn.

Trận đấu Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út phát sóng tại một quán bia ở TP.HCM tối ngày 21/6. Ảnh: Quang Thông.

Với Ngọc Vi, chủ quán Mộc Coffee (phường Hiệp Bình, TP.HCM), World Cup năm nay là mùa "hốt bạc".

Từ giữa tháng 6, bàn ghế tại quán không còn xếp đối diện nhau mà xoay về cùng một hướng, nhìn lên màn hình cỡ lớn đặt ở trung tâm. Trước đây, quán cà phê này mở cửa 7h30-22h, nhưng hiện tại đã đổi sang mở lúc 19h và đóng cửa vào 7h sáng hôm sau, phù hợp với giờ đa phần trận đấu bóng.

Khách tăng lên không chỉ tại quán, mà còn đối với cả khách đặt ship cà phê xem bóng đá tại nhà. Những ngày qua, doanh thu của quán Vi tăng gần 50%, với khoảng 300 khách ngồi trực tiếp và 100 đơn giao mỗi ngày.

Ngủ ngày, thức đêm

Tương tự, nhà hàng Quán Nhà (phường Bến Thành, TP.HCM), chuyên các món Việt kèm bia, cũng thay đổi giờ mở cửa đón khách xem World Cup 2026. Quán mở từ 17h và đóng lúc 4h sáng hôm sau, bố trí màn chiếu và tivi nhỏ để sẵn sàng thức đêm cùng bóng đá.

Từ ngày khai mạc World Cup hôm 12/6 đến nay, lượng khách đến quán xem các trận đấu tăng khoảng 30%, bàn ghế kín chỗ xuyên suốt, tiếng reo hò khi ghi bàn hòa lẫn với tiếng cụng ly. Nguyên liệu các món ăn được tăng cường để tiếp lửa cho thực khách.

"Nhiều năm nay, hầu hết giải bóng đá, quán đều lắp màn hình, không phụ thu, chỉ muốn tạo không gian để nhiều người cùng vui. Do các trận diễn ra ở nhiều khung giờ, quán cũng chiếu thêm các trận đấu quan trọng khác theo nhu cầu", đại diện quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lượng khách đông đúc vào những ngày thi đấu tại quán ăn. Ảnh: Quán Nhà.

Tại Hà Nội, nhiều quán cà phê cũng thay đổi giờ hoạt động để hưởng ứng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một trong số đó là Ucity Coffee (phường Dương Nội), mở cửa 24/7 từ đầu mùa giải.

Hồ Văn Lợi, đại diện quán, ghi nhận không khí "nóng" lên rõ rệt, lượng khách đến theo dõi các trận đấu vào tối và rạng sáng tăng đáng kể so với ngày thường. Họ chủ động đặt sớm để giữ chỗ đẹp.

Để phục vụ mùa giải, quán tăng cường 2 khu vực máy chiếu ở 2 tầng, bàn ghế và nhân sự cũng bổ sung. Thực đơn đưa vào các món ăn tối nhẹ như sandwich, mì hộp, bánh ngọt và đồ ăn vặt.

"Việc mở cửa xuyên suốt giúp thực khách tận hưởng trận đấu thoải mái. Khách chỉ cần gọi món theo nhu cầu để sử dụng không gian. Tệp khách đến xem World Cup đa dạng, gồm người dân lẫn du khách nước ngoài. Nhiều người nán lại 3-5 tiếng để theo dõi trọn vẹn trận đấu", đại diện này nói.

Không khí tại một quán cà phê ở phường Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Cà Phê Phố Núi.

Tính toán

Tuy nhiên, điều này kéo theo nhiều vấn đề phát sinh về nhân sự, chi phí đầu vào, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và tổ chức xem công cộng ra sao để không vi phạm bản quyền phát sóng.

Phía Ngọc Vi của Mộc Coffee cho rằng để hoạt động khung giờ rạng sáng, cô phải tăng thêm chi phí vận hành, lương tăng ca nhân 3 mức bình thường cho nhân viên. Việc nhận giao hàng xuyên đêm cũng là cách để quán giữ biên lợi nhuận

"Thực đơn của chúng tôi được tinh gọn, chỉ phục vụ một số đồ uống pha nhanh để không cần thuê thêm nhân viên", người này nói.

Ngoài ra, để tránh làm ồn khu dân cư, những trận đấu từ 0-5h, quán chỉ nhận giới hạn 70 khách.

Khu vực máy chiếu ở tầng 2 tại quán cà phê của Hồ Lợi. Ảnh: Ucity Coffee.

Còn với Ucity Coffee, các trận đấu được phát ở khu vực trong nhà, cửa sổ đóng kín nhằm ngăn tiếng ồn ra bên ngoài. Đồng thời, quán cũng chú trọng kiểm soát âm lượng và giữ gìn trật tự, giúp khách tận hưởng trọn vẹn những trận cầu hấp dẫn mà không ảnh hưởng đến cư dân xung quanh.

Các trận đấu phát sóng trực tiếp từ VTV, đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông giải đấu tại Việt Nam, bằng cơ sở vật chất sẵn có. Hoàn toàn không thu phí hay khai thác quảng cáo.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Duy và Cộng sự, cho biết nếu các hàng quán phát sóng World Cup từ nguồn hợp pháp, các kênh chính thức được phép phát sóng tại Việt Nam, về cơ bản không vi phạm bản quyền.

Tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 134/2026/NĐ-CP), trình chiếu công cộng phi thương mại là việc phát sóng chỉ dừng lại ở mục đích phục vụ nhu cầu thưởng thức.

Du khách nước ngoài xem World Cup trên màn hình lớn tại phố Bùi Viện (TP.HCM), tối ngày 21/6. Ảnh: Quang Thông.

Chủ các hàng quán cần hiểu rõ một số nguyên tắc được tính vào nhóm trình chiếu công cộng thương mại, bao gồm thu phí vào cửa; tổ chức sự kiện xem bóng đá có nhà tài trợ; gắn logo, thương hiệu hoặc hoạt động quảng bá sản phẩm với sự kiện World Cup; tổ chức fan fest, sự kiện tập trung đông người nhằm quảng bá thương hiệu; khai thác quảng cáo hoặc tài trợ gắn với hoạt động trình chiếu.

Để tránh rủi ro pháp lý, không nên tiếp sóng từ các đường link lậu, nền tảng không rõ quyền khai thác. Hành vi này có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, nếu muốn tổ chức fan zone, sự kiện xem bóng đá có từ trên 5.000 người tham dự và yếu tố thương mại, các đơn vị nên liên hệ bên nắm quyền để được hướng dẫn về thủ tục cấp phép.

World Cup 2026 diễn ra ngày 11/6-19/7 tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ (11 thành phố), Mexico (3 thành phố) và Canada (2 thành phố) với tổng cộng 48 đội tuyển quốc gia (lớn nhất từ trước đến nay) và 104 trận đấu, 12 bảng thi đấu (A-L). Vòng 32 đội: 28/6-3/7

Vòng 16 đội: 4-7/7

Tứ kết: 9-11/7

Bán kết: 14-15/7

Tranh 3-4 và chung kết: 18-19/7