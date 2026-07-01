Quán cà phê mở nhạc gì từ 1/7?

"Không biết", "chưa rõ" là câu trả lời của một số quán cà phê khi được hỏi về nhạc bản quyền phát tại quán. Điều này không xảy ra tại các chuỗi như Starbucks, Phê La hay Highlands.

Khách quốc tế tại một cửa hàng thuộc hệ thống Katinat trên đường Đồng Khởi, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thông tin “quán cà phê phải trả phí để phát nhạc từ 1/7” không làm hưởng đến chuỗi đồ uống Starbucks. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện thương hiệu này cho biết danh sách nhạc phát toàn hệ thống đã được mua bản quyền từ trước, đồng thời sở hữu kho nhạc bản quyền riêng.

Tương tự, hệ thống trà Phê La cũng cho biết việc chi trả tiền bản quyền sử dụng nhạc cho các đối tác, bao gồm cả nhạc Việt Nam và quốc tế, luôn được thực hiện từ trước đến nay.

Sau ngày 1/7, danh sách nhạc tại các cửa hàng sẽ được tinh gọn hơn so với trước, song không ảnh hưởng đáng kể đến định hướng âm nhạc mà thương hiệu theo đuổi.

Hay tại một cửa hàng Highlands Coffee tại phường An Khánh, TP.HCM, các bản nhạc trẻ thịnh hành vẫn được sử dụng. Nhân viên tại đây cho biết toàn bộ danh sách nhạc đã được trả tiền bản quyền.

Tuy nhiên, đây là chuyện ở các chuỗi F&B với ngân sách lớn và bộ phận pháp chế chuyên nghiệp. Ở các quán cà phê nhỏ hơn, việc bản quyền phát nhạc vẫn là câu hỏi lớn mà người làm chủ chưa biết đi đâu để nghe giải đáp.

Khách chụp ảnh tại Starbucks Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Châu Sa.

Trên thực tế, việc trả tiền bản quyền khi phát nhạc tại quán cà phê, nhà hàng hay cơ sở kinh doanh không phải quy định mới. Nghĩa vụ này đã được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn từ trước.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, Nghị định 134/2026/NĐ-CP có hiệu lực với các quy định cụ thể hơn về mức thu và phương thức xác định tiền bản quyền khiến vấn đề này nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các chủ cơ sở kinh doanh.

Dương Chung Thành (28 tuổi), chủ quán cà phê SOLUS tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết ủng hộ việc trả tiền bản quyền. Tuy nhiên, anh chưa nắm rõ phải đăng ký ở đâu, liên hệ đơn vị nào và thực hiện thủ tục ra sao.

Sáng 1/7, chủ quán này mở danh mục No Copyright Music (nhạc không bản quyền) trên YouTube, phát những bài miễn phí. Đây phần lớn là những bản nhạc không lời, được gợi ý theo tiêu đề như “Top 50 No Copyright Songs of 2025” hay “Nhạc không bản quyền chill nhẹ nhàng, buổi sáng”... thường được sử dụng để chèn làm nhạc nền cho các video khác khi đăng lên nền tảng.

Theo Thành, anh vẫn chờ đợi hướng dẫn cụ thể về việc mua bản quyền âm nhạc cho quán. Nếu mức phí được tính theo diện tích quán, anh vẫn có khả năng chi trả vì mặt bằng của SOLUS không lớn.

Quán cà phê trong một chung cư tại phường Bến Thành (TP.HCM). Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, đại diện thương hiệu cà phê Compresso (Bắc Ninh) tính toán đến phương án thử nghiệm dùng công cụ AI để tạo nhạc nền riêng cho không gian quán. Hiện tại, đơn vị này cũng sử dụng nhạc No Copyright Music từ YouTube.

Tuy nhiên, về lâu dài, thương hiệu vẫn mong muốn được sử dụng những ca khúc quen thuộc của nghệ sĩ thông qua cơ chế cấp phép hợp pháp.

“Chúng tôi hy vọng các hướng dẫn thực thi được phổ biến rõ ràng hơn tới các cơ sở nhỏ, từ việc đăng ký ở đâu, liên hệ đơn vị nào đến quy trình thực hiện”, người này nói.

Trần T. (giấu tên), chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), cười khi được hỏi về việc mua bản quyền khi phát nhạc tại quán. Anh cho biết “hoang mang”, “không biết làm sao” vì thấy các quán khác vẫn mở nhạc trẻ thịnh hành như bình thường. Sáng 1/7, quán của anh vẫn phát danh sách nhạc của MCK, Phùng Khánh Linh…

“Tôi chưa tính gì nữa. Tôi sẽ đi xem các quán khác làm như nào rồi làm theo”, anh cho hay.

Theo Nghị định 341/2025/NĐ-CP, nhà hàng, quán cà phê sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố để phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng không trả tiền bản quyền có thể bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Trường hợp cơ sở vi phạm là tổ chức, mức phạt có thể gấp đôi, tức từ 20 triệu đến 40 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, cơ sở còn có thể bị buộc trả lại khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm, nếu cơ quan chức năng xác định có phát sinh. ThS., luật sư Chu Thị Út Quỳnh, Phó giám đốc Công ty luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự, khuyến nghị các cơ sở F&B khi có nhu cầu sử dụng âm nhạc nên liên hệ với các tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan như Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hoặc Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV) để được hướng dẫn và xác định phạm vi ủy quyền.