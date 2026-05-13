Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân 'hạn chế du lịch nước ngoài'

Lời kêu gọi người dân "hạn chế các chuyến đi nước ngoài" của Thủ tướng Ấn Độ khiến ngành du lịch nước này lo ngại nhu cầu sụt giảm trong mùa cao điểm hè.

Cặp đôi du khách Ấn Độ vui chơi tại phố đi bộ Bùi Viện, TP.HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngành du lịch Ấn Độ đang đối mặt nguy cơ sụt giảm lượng đặt tour sau khi Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân "hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết". Theo các doanh nghiệp và giới phân tích, lượng khách tìm kiếm tour du lịch quốc tế mùa hè đã giảm khoảng 10-15% do áp lực lạm phát, trước cả khi ông Modi đưa ra phát biểu mới nhất, theo Reuters.

Động thái này được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mùa cao điểm du lịch nước ngoài của người Ấn Độ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6. Đây là thời điểm nhiều gia đình có thu nhập khá lựa chọn tới các điểm đến khí hậu mát mẻ ở châu Âu và Australia trong kỳ nghỉ hè của học sinh.

Ông Ravi Gosain, Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Ấn Độ với hơn 2.000 thành viên, cho biết sức ảnh hưởng lớn của Thủ tướng Modi có thể khiến nhiều người trì hoãn kế hoạch du lịch.

"Thủ tướng có lượng người ủng hộ rất lớn và nhiều người thường nghiêm túc làm theo lời khuyên của ông ấy. Họ có thể hoãn chuyến đi sang năm sau", ông nói, cho hay ngành đã ghi nhận lượng khách hỏi tour hoặc đặt dịch vụ giảm 10-15% trong mùa hè này.

Nhóm du khách Ấn Độ chụp ảnh check-in từ trên cao tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, tháng 5/2025. Ảnh: Reuters.

Sự chững lại của thị trường du lịch diễn ra trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng. Giá dầu thô đã vượt 100 USD một thùng sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Giá vé máy bay cũng tăng mạnh khi các hãng hàng không đồng loạt áp thêm phụ phí nhiên liệu. Điều này khiến chi phí du lịch quốc tế trở nên đắt đỏ hơn, chưa kể giá khách sạn và phương tiện đi lại ở nước ngoài đều leo thang.

Ngành du lịch Ấn Độ hiện được định giá khoảng 231,6 tỷ USD , tạo ra khoảng 10% số việc làm của nước này và là thị trường du lịch lớn thứ 8 thế giới. Theo dự báo, ngành có thể vươn lên vị trí thứ 4 trong vòng một thập kỷ tới. Riêng mảng du lịch nước ngoài của người Ấn Độ được kỳ vọng đạt quy mô 55,39 tỷ USD vào năm 2034, tăng mạnh so với mức 18,82 tỷ USD một thập kỷ trước.

Ông Sunil Kumar, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Ấn Độ, cho rằng lời kêu gọi của ông Modi có thể tạo thêm áp lực buộc ngành du lịch phải đẩy mạnh quảng bá du lịch nội địa, dù đây là phân khúc có biên lợi nhuận thấp và thường chỉ chiếm khoảng 20% doanh thu của các công ty lữ hành. Các hiệp hội du lịch cũng đề nghị chính phủ thúc đẩy du lịch quốc tế đến Ấn Độ nhằm bù đắp lượng ngoại tệ chảy ra nước ngoài.

Du khách tập trung tại một trạm nghỉ trên đồi phủ đầy tuyết ở Sonamarg, một trong những điểm du lịch chính ở quận Ganderbal, vùng Kashmir thuộc Ấn Độ, ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Năm 2025, số lượt người Ấn Độ xuất cảnh đạt 32,7 triệu lượt, tăng gần 6% so với năm trước, tiếp nối xu hướng tăng trưởng dài hạn nhờ thu nhập cải thiện, chính sách visa thuận lợi hơn và ảnh hưởng từ mạng xã hội.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein, Ấn Độ được dự báo trở thành thị trường du lịch nước ngoài lớn thứ 5 thế giới vào năm 2027, tăng từ vị trí thứ 10 năm 2019.

Trong thông cáo phát đi sau bài phát biểu của Thủ tướng Modi, công ty du lịch trực tuyến đa quốc gia của Ấn Độ EaseMyTrip nhận định lời kêu gọi này có thể tạo thêm động lực cho xu hướng du lịch nội địa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chủ yếu là lời khuyến nghị thay vì thay đổi chính sách, dù thị trường khó tránh khỏi tác động trong ngắn hạn.

"Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trong ngắn và trung hạn. Nhưng nếu giá dầu hạ nhiệt, thị trường có thể phục hồi trở lại", ông Kranthi Bathini, Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại công ty WealthMills Securities, nói.