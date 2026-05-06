MC Khánh Vy 'sốc' khi thấy người bán hàng Ấn Độ nói tiếng Việt

Khách Việt lần đầu du lịch Ấn Độ, gặp người bán hàng nói được tiếng Việt MC Khánh Vy bất ngờ khi gặp người bán hàng có thể nói được tiếng Việt ở chợ địa phương Ấn Độ.

Tháng 4, MC Khánh Vy có chuyến du lịch kết hợp công tác tại Ấn Độ kéo dài một tuần. Cô bắt đầu hành trình bằng chuyến bay 5 tiếng từ Hà Nội đến New Delhi. Ngay khi đặt chân xuống thủ đô Ấn Độ, du khách cảm nhận nhịp sống đông đúc, khác biệt rõ rệt so với những gì từng hình dung.

Điểm dừng chân đầu tiên là Bảo tàng Quốc gia tại New Delhi nơi lưu giữ hơn 200.000 cổ vật, tái hiện lịch sử hơn 5.000 năm của Ấn Độ. Trong đó có khu trưng bày xá lợi Đức Phật, được xem là một trong những bảo vật quan trọng của quốc gia.

Người bán hàng nói tiếng Việt

Rời thủ đô, Khánh Vy tiếp tục bay thêm 2 tiếng đến thành phố Bodh Gaya (bang Bihar), vùng đất linh thiêng gắn với Phật giáo. Tại đây, cô theo chân hướng dẫn viên bản địa, di chuyển bằng xe máy khám phá phố phường.

Buổi tối, trong cái lạnh khoảng 7-8 độ C, nữ MC ghé thăm chợ đêm địa phương. Khi hỏi giá một chiếc khăn, cô bất ngờ khi người bán hàng trả lời bằng tiếng Việt: "500 rupee/cái". Tại đây, cô còn thử mặc saree, trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ.

Trong một lần khác, nữ du khách còn gặp nhiều người có thể nói tiếng Việt hoặc biết đến Việt Nam. Một người bán hàng cho biết có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Khánh Vy sửng sốt khi người bán hàng có thể nói chuyện bằng tiếng Việt. Ảnh: Cắt từ video.

Trải nghiệm của Khánh Vy gợi nhớ đến câu chuyện từng gây chú ý của YouTuber Hàn Quốc Potato Turtle (tên thật Song Ji-yoon) trong chuyến du lịch một mình tới Ấn Độ đầu năm 2025.

Một đoạn video lan truyền mạnh ghi lại tình huống Ji-yoon quay sang lớn tiếng bằng tiếng Hàn với một người đàn ông vì nghĩ ông không hiểu. Tuy nhiên, người này bất ngờ đáp lại bằng tiếng Hàn, cho biết từng làm việc tại nhà hàng Hàn Quốc. Nữ YouTuber sau đó lập tức xin lỗi.

Tình huống "dở khóc dở cười" khiến nhiều người thích thú, với các bình luận cho rằng xác suất gặp người nói được tiếng Hàn tại Ấn Độ là rất thấp, nhưng "không bao giờ bằng 0".

Potato Turtle và những biểu cảm hài hước trong chuyến du lịch Ấn Độ năm 2025. Ảnh: @imfinethankyou.bell.

Ấn Độ "rất khác"

Trong hành trình khám phá Ấn Độ, Khánh Vy còn thử nhiều món ăn đường phố tại khu chợ địa phương. Một quả dừa tươi giá 70 rupee được cô nhận xét "không quá ngọt nhưng thanh mát".

Tiếp đó là pani puri, món ăn vặt nổi tiếng với lớp vỏ giòn rỗng, được đục lỗ, thêm nước sốt và nhân trước khi ăn ngay trong một lần. Cô cho biết chỉ cần cho vào miệng sẽ ngay lập tức cảm nhận "hương vị bùng nổ".

Du khách Việt cũng thử ăn bánh bhatura theo cách người Ấn, dùng tay bốc thay vì dụng cụ. Đây là một loại bánh mì dẹt lên men chua, chiên giòn, phồng lên, thường được dùng cho bữa sáng. Theo tìm hiểu của Khánh Vy, người Ấn chỉ dùng tay phải khi ăn, còn tay trái được xem là không sạch do dùng cho sinh hoạt cá nhân.

"Người ăn bốc chuyên nghiệp chỉ dùng đầu ngón tay, không để thức ăn dính vào lòng bàn tay. Đây là trải nghiệm đủ đầy các giác quan, không chỉ nhìn, ngửi, nếm mà còn chạm", cô nói.

Khánh Vy trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương tại Ấn Độ. Ảnh: Cắt từ video.

Trong một trải nghiệm khác, cô học cách mặc cả với tài xế tuk tuk, giảm giá từ 250 rupee xuống còn 100 rupee cho một chuyến đi sau hai lần trả giá. Hành trình tại Ấn Độ còn đưa cô đến Đại học Nalanda, một trong những trung tâm giáo dục cổ đại lớn nhất thế giới, tồn tại từ hơn 500 năm trước khi Đại học Oxford ra đời.

Tại Bodh Gaya, cô còn ghé thăm quần thể Bồ Đề Đạo Tràng - di sản thế giới được UNESCO công nhận. Đây là nơi Thái tử Siddhartha Gautama thiền định dưới gốc cây bồ đề và đạt giác ngộ, trở thành Đức Phật.

Sau chuyến đi, Khánh Vy nhận ra Ấn Độ có nhiều khác biệt khiến du khách bất ngờ, từ giao thông, nhịp sống đến văn hóa. Nhưng điều khiến cô nhớ nhất không phải cảnh vật, mà chính là những cuộc trò chuyện.

"Đi qua sự hối hả của New Delhi, rồi lại đắm mình trong sự tĩnh tại, thiêng liêng ở Bihar… mọi thứ như một thước phim đối lập. Điều ấn tượng nhất là những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giúp tôi học cách nhìn nhận về bản thân và thế giới", cô nói.

Những năm gần đây, Ấn Độ ngày càng thu hút khách Việt, trong khi Việt Nam nằm trong nhóm 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của nước này giai đoạn 2019-2024.

Ở chiều ngược lại, trong 4 tháng đầu năm, Ấn Độ xếp thứ 7 trong số các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với mức tăng trưởng 59,1%, tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường chiến lược còn nhiều dư địa.