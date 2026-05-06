Những resort 'bao trọn đảo' 9.000 m2 sắp xuất hiện ở Maldives

Thị trường nghỉ dưỡng siêu sang tại Maldives chuẩn bị đón thêm một loạt dự án mới khi thương hiệu Six & Six Private Islands công bố kế hoạch phát triển 6 khu dân cư nghỉ dưỡng cao cấp trong vòng 6 năm tới.

Các dự án sẽ được phát triển theo mô hình “branded residences” - bất động sản nghỉ dưỡng gắn với thương hiệu quản lý và vận hành. Mỗi hòn đảo được định hình theo một câu chuyện, phong cách thiết kế và trải nghiệm riêng, nhưng cùng hướng đến 3 yếu tố cốt lõi gồm tính nguyên bản, nghệ thuật và phát triển bền vững.

Hai dự án đầu tiên dự kiến ra mắt trong năm 2026 là Rah Gili Maldives và Don Maaga Maldives, đều nằm tại South Malé Atoll, gần sân bay quốc tế Velana.

Trong đó, Rah Gili Maldives được định vị như một “ốc đảo tĩnh lặng”, tập trung vào trải nghiệm riêng tư và kết nối thiên nhiên. Dự án có 74 biệt thự ven biển và trên mặt nước, diện tích từ 171 đến 257 m². Điểm nhấn đáng chú ý là các villa trên mặt nước đều có cầu trượt dài 18 m đổ thẳng xuống biển.

Khu nghỉ dưỡng này nằm cạnh khu bảo tồn cá heo, đồng thời phát triển nhiều hoạt động gắn với thiên nhiên như lặn biển chuẩn PADI, quan sát động vật hoang dã, bảo tồn san hô hay yoga bên biển. Khi về đêm, không gian được mở rộng với beach club, rạp chiếu phim ngoài trời và các chương trình âm nhạc tuyển chọn.

Trong khi đó, Don Maaga Maldives hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng siêu sang với quy mô biệt thự lớn và dịch vụ cá nhân hóa. Dự án chỉ có 57 villa nhưng diện tích dao động từ 515 đến 9.000 m², bao gồm cả mô hình đảo nghỉ dưỡng riêng biệt với 5 phòng ngủ.

Mỗi biệt thự sẽ đi kèm quản gia riêng, đầu bếp cá nhân và dịch vụ phục vụ tại villa. Hệ thống tiện ích tập trung mạnh vào trải nghiệm ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, từ quầy champagne, nhà hàng phong cách Ấn Độ - Peru, hầm rượu riêng cho đến khu thủy liệu pháp, phòng băng và pavilion yoga trên mặt nước.

Ông Laith Pharaon, đồng sáng lập kiêm CEO Six & Six Private Islands, cho biết doanh nghiệp muốn phát triển những không gian “để sống” thay vì chỉ là nơi lưu trú ngắn ngày. Theo ông, các dự án được thiết kế để cân bằng giữa sự riêng tư, tính bền vững và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong khi đó, ông Marco Bonini, Giám đốc phụ trách mảng biệt thự cá nhân (Private Villas Director) của Six & Six Private Islands, cho biết các biệt thự sẽ vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ của khu nghỉ dưỡng quốc tế, nhưng vẫn giữ cảm giác như một “ngôi nhà riêng” dành cho chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, sau hai dự án đầu tiên ra mắt vào năm 2026, Six & Six Private Islands sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đảo nghỉ dưỡng tại Maldives trong những năm tiếp theo.