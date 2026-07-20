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Du lịch

Mê cung biển hiệu 'trắng' tiếng Việt ở Đà Nẵng

  • Thứ hai, 20/7/2026 14:31 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Nhiều du khách gặp khó khi tìm quán ăn, dịch vụ tại Đà Nẵng vì bảng hiệu chỉ ghi bằng tiếng nước ngoài.

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Ghi nhận tại khu vực ven biển Đà Nẵng, rất nhiều cửa hàng ăn uống, dịch vụ làm đẹp, thư giãn... lắp đặt Đà Nẵng toàn tiếng nước ngoài. Trong ảnh là một cửa hàng phục vụ ăn uống nằm ngay nút giao với bảng hiệu lớn nhưng không có tiếng Việt. Ảnh: Thanh Hiền.

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Một nhà hàng trên đường Trần Bạch Đằng với bảng hiệu "trắng" tiếng Việt. Đây là một trong những tuyến đường sầm uất tại khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) với đông đảo du khách lưu trú và sử dụng dịch vụ.
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Những bảng hiệu chi chít chữ tiếng Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc để quảng cáo các dịch vụ như gội đầu, mát xa chân, phun xăm thẩm mỹ... Bà Trương Thị Lệ (ngụ Quảng Trị) chia sẻ: "Trong lúc chờ con đi tắm biển, tôi tranh thủ tìm chỗ gội đầu dưỡng sinh, nhưng nhìn biển hiệu thấy toàn chữ nước ngoài nên chẳng biết vào tiệm nào cho đúng cả".

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Nhiều du khách Việt, nhất là người lớn tuổi bó tay với những biển hiệu toàn chữ nước ngoài. "Tôi muốn ăn vài món đặc sản Đà Nẵng, thấy quanh đây cũng nhiều quán xá, có điều toàn chữ nước ngoài nên không dám vào, không biết bên trong họ bán gì cả. Đi một hồi tôi mới tìm được nhà hàng chuyên bán hải sản, có chữ nước ngoài lẫn tiếng Việt", ông Nguyễn Tùng (Đắk Lắk) nói.
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Tuyến phố ven biển với những cửa hàng dịch vụ nối tiếp nhau. Do đặc thù phục vụ du khách, đặc biệt du khách nước ngoài nên không ít cơ sở "quên" ghi tiếng Việt. Anh Minh Vương (37 tuổi, phường Hải Châu) cho hay việc các cơ sở ghi chữ nước ngoài để nhắm đến đối tượng khách phục vụ cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên cần phải có thêm tiếng Việt ở bên dưới để thể hiện sự tôn trọng yếu tố bản địa, tôn trọng tiếng Việt và để người dân, du khách Việt dễ tiếp cận dịch vụ hơn.
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Ông Trần Chí Trung, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngũ Hành Sơn, cho hay những bảng hiệu "trắng" tiếng Việt là những bảng hiệu trái quy định, phường sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý.

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Biển hiệu, thực đơn toàn tiếng nước ngoài dù đối tượng khách phục vụ là người Việt cũng không ít.
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Trước tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt tại các phường có số lượng khách du lịch nước ngoài đến tham quan, lưu trú lớn như Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây... khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh.

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Trường hợp phát hiện sai phạm, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 83, khoản 1 Điều 92 và Điều 52 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo để xử lý theo thẩm quyền.

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Thanh HIền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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