Nhật Bản lần đầu mất khách quốc tế sau 5 năm

Khách Trung Quốc giảm hơn 56% khiến lượng khách quốc tế đến Nhật Bản lần đầu sụt giảm sau 5 năm, dù chi tiêu của du khách vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới.

Du khách đi bộ trên đường phố gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản, năm 2023.

Nhật Bản đón khoảng 21,1 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu lượng khách sụt giảm sau 5 năm, theo Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO).

Dù tổng lượng khách trong nửa đầu năm vẫn vượt mốc 20 triệu lượt năm thứ hai liên tiếp, lượng khách từ Trung Quốc đại lục giảm 56,4%, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục khuyến cáo công dân hạn chế du lịch Nhật Bản. Ngược lại, lượng khách từ Hàn Quốc tăng 18,6%, lên 5,7 triệu lượt, trong khi khách từ Đài Loan (Trung Quốc) đạt khoảng 4 triệu lượt, tăng 20,9%.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong đó, Nhật Bản đón 56.500 lượt khách Việt Nam trong tháng 6, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng này. Dù một số đường bay bị cắt giảm và xu hướng du lịch Trung Quốc gia tăng, lượng khách Việt vẫn tăng nhờ kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên và đường bay Hà Nội - Shizuoka khai trương từ tháng 4.

Đơn vị này lưu ý Việt Nam là thị trường có tỷ trọng lớn khách đến Nhật với mục đích du học, thực tập kỹ năng và các mục đích ngoài du lịch. Do đó, số liệu này không chỉ phản ánh lượng khách du lịch thuần túy.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHẬT BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: JNTO Nhãn Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Trung Quốc đại lục Mỹ Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Australia Philippines Việt Nam Indonesia Lượt khách Triệu lượt 5.675 3.972 2.058 1.821 1.298 0.704 0.593 0.474 0.396 0.379

Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết tổng chi tiêu của khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt khoảng 2.500 tỷ yen, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu bình quân của mỗi du khách tăng 3,3%, lên 244.457 yen, mức cao nhất từng ghi nhận theo quý.

Tập đoàn vận hành khách sạn Mori Trust dự báo Nhật Bản sẽ đón khoảng 40,5-42 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm nay, thấp hơn mức kỷ lục 42,68 triệu lượt của năm ngoái. Theo doanh nghiệp, lượng đặt phòng cho mùa hè và mùa thu vẫn khả quan, dù các hãng hàng không đã tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay quốc tế do bất ổn tại Trung Đông.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mori Trust Miwako Date nhận định lượng đặt phòng khó giảm mạnh. Ngược lại, đồng yen yếu tiếp tục tạo tác động tích cực, góp phần duy trì nhu cầu du lịch đến Nhật Bản.

Du khách đi bộ dọc theo đường Nakamise-dori khi thăm đền Sensoji ở quận Asakusa, một điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2025.